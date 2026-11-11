Γιάννης Σαββιδάκης: Έχω απαντήσει ιδιοχείρως σε 15.000 γράμματα θαυμαστών, τα παίρναμε σε σακούλες σκουπιδιών
Γιάννης Σαββιδάκης: Έχω απαντήσει ιδιοχείρως σε 15.000 γράμματα θαυμαστών, τα παίρναμε σε σακούλες σκουπιδιών
Κάποια στιγμή ήταν τόσα πολλά που απαντούσε η μητέρα μου ή αδελφή μου και έβαζα εγώ υπογραφή, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για την επιτυχία που γνώρισε μέσα από τα τραγούδια και τη μουσική του μίλησε ο Γιάννης Σαββιδάκης, αποκαλύπτοντας πως τα γράμματα των θαυμαστών του ήταν τόσα πολλά που του τα έδιναν σε σακούλες σκουπιδιών. Όπως ανέφερε, έχει υπογράψει ιδιοχείρως περίπου 15.000 μηνύματα σημειώματα.
Ο τραγουδιστής δήλωσε ακόμη πως είναι στενάχωρο το γεγονός πως πλέον όλα έχουν ψηφιοποιηθεί, καθώς χάνεται η ουσιαστική επαφή των καλλιτεχνών με τον κόσμο.
Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο Γιάννης Σαββιδάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα πω ότι ήταν και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά με την πίστη και την αφοσίωση σ’ αυτό που έκανα, κατάφερα να γίνω γνωστός σε σημείο που παίρναμε γράμματα στην εταιρεία, μέσα σε σακούλες σκουπιδιών, μεγάλες μαύρες. Παίρναμε γράμματα από θαυμάστριες, τα έπαιρνα στο σπίτι και έγραφα σε ένα ένα αυτόγραφο. Κάποια στιγμή ήταν τόσα πολλά τα αυτόγραφα, που έγραφε η μητέρα μου ή αδελφή μου και έβαζα εγώ υπογραφή. Δεν μπορούσα δηλαδή, δεν προλάβαινα, αλλά έβαζα εγώ υπογραφή. Αλλά αυτό μετά από καιρό πολύ. Και τα έστελνα με δικό μου ταχυδρομείο. Εγώ προσωπικά έχω απαντήσει, ιδιοχείρως, σε 15.000 γράμματα… Δεν ξέρω πόσα… Και αυτό είναι το μεγάλο κρίμα με την ψηφιακή τεχνολογία, που έχει απομακρύνει λίγο την γλυκιά επαφή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο».
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Ο τραγουδιστής, στη συνέχεια, επισήμανε πως δεν είχε λάβει ποτέ γράμμα με αρνητικό περιεχόμενο, παρόλα αυτά, έχει αντιμετωπίσει ζήλια από συναδέλφους του στον χώρο: «Ζήλιες σε συναδέλφους μπορεί να δημιουργηθούν λόγω όλου αυτού, αυτό δεν το γλιτώνεις. Το πρόβλημα ενός ανθρώπου ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα Χ ταλέντο, έχει μια "νοστιμιά" κάπως, είναι ότι οι άλλοι θέλουν να το συμπιέσουν λίγο. Δηλαδή θέλουν να τον υποεκτιμήσουν, ούτως ώστε να νιώσουν και αυτοί ωραία. Στην Ελλάδα υποεκτιμάς τον διπλανό σου, αν είναι πιο πάνω, για να νιώσεις και εσύ στο ίδιο επίπεδο. Τον κατεβάζεις δηλαδή και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε. Πιστεύω ότι εμείς δεν πρέπει να ακούμε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να ακολουθούμε την πορεία μας και ας λένε ότι είμαστε σνομπ. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ σνομπ. Το έχω ακούσει, όμως. Ποτέ. Είμαι αυτός που ήμουν από τα 18 μου», ανέφερε.
Ο τραγουδιστής δήλωσε ακόμη πως είναι στενάχωρο το γεγονός πως πλέον όλα έχουν ψηφιοποιηθεί, καθώς χάνεται η ουσιαστική επαφή των καλλιτεχνών με τον κόσμο.
Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο Γιάννης Σαββιδάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα πω ότι ήταν και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά με την πίστη και την αφοσίωση σ’ αυτό που έκανα, κατάφερα να γίνω γνωστός σε σημείο που παίρναμε γράμματα στην εταιρεία, μέσα σε σακούλες σκουπιδιών, μεγάλες μαύρες. Παίρναμε γράμματα από θαυμάστριες, τα έπαιρνα στο σπίτι και έγραφα σε ένα ένα αυτόγραφο. Κάποια στιγμή ήταν τόσα πολλά τα αυτόγραφα, που έγραφε η μητέρα μου ή αδελφή μου και έβαζα εγώ υπογραφή. Δεν μπορούσα δηλαδή, δεν προλάβαινα, αλλά έβαζα εγώ υπογραφή. Αλλά αυτό μετά από καιρό πολύ. Και τα έστελνα με δικό μου ταχυδρομείο. Εγώ προσωπικά έχω απαντήσει, ιδιοχείρως, σε 15.000 γράμματα… Δεν ξέρω πόσα… Και αυτό είναι το μεγάλο κρίμα με την ψηφιακή τεχνολογία, που έχει απομακρύνει λίγο την γλυκιά επαφή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής, στη συνέχεια, επισήμανε πως δεν είχε λάβει ποτέ γράμμα με αρνητικό περιεχόμενο, παρόλα αυτά, έχει αντιμετωπίσει ζήλια από συναδέλφους του στον χώρο: «Ζήλιες σε συναδέλφους μπορεί να δημιουργηθούν λόγω όλου αυτού, αυτό δεν το γλιτώνεις. Το πρόβλημα ενός ανθρώπου ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα Χ ταλέντο, έχει μια "νοστιμιά" κάπως, είναι ότι οι άλλοι θέλουν να το συμπιέσουν λίγο. Δηλαδή θέλουν να τον υποεκτιμήσουν, ούτως ώστε να νιώσουν και αυτοί ωραία. Στην Ελλάδα υποεκτιμάς τον διπλανό σου, αν είναι πιο πάνω, για να νιώσεις και εσύ στο ίδιο επίπεδο. Τον κατεβάζεις δηλαδή και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε. Πιστεύω ότι εμείς δεν πρέπει να ακούμε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να ακολουθούμε την πορεία μας και ας λένε ότι είμαστε σνομπ. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ σνομπ. Το έχω ακούσει, όμως. Ποτέ. Είμαι αυτός που ήμουν από τα 18 μου», ανέφερε.
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