«Το AI μου είπε ότι θα κερδίσω» – Η στροφή στο ChatGPT για συμβουλές διαζυγίου και επιμέλειας προκαλεί χάος στα δικαστήρια
«Το AI μου είπε ότι θα κερδίσω» – Η στροφή στο ChatGPT για συμβουλές διαζυγίου και επιμέλειας προκαλεί χάος στα δικαστήρια
Όταν ένας πελάτης έστειλε στον Στίβεν Μπένμορ, δικηγόρο οικογενειακού δικαίου στο Τορόντο, έναν κατάλογο τροποποιήσεων 13 σημείων για το προγαμιαίο του συμφωνητικό —ένα κείμενο σχεδόν τόσο μακρύ όσο και το ίδιο το αρχικό συμβόλαιο— ο νομικός κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε
Ορισμένες παρατηρήσεις ήταν τόσο εξαιρετικά λεπτομερείς που κανένας άνθρωπος δεν θα τις είχε σκεφτεί.
Ο πελάτης είχε απευθυνθεί σε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.
«Μην ξοδεύετε άσκοπα χρήματα ζητώντας από έναν ανθρώπινο ειδικό να μπει σε αντιπαράθεση με ένα ρομπότ-ειδικό», είναι πλέον το μότο του Μπένμορ προς τους πελάτες του, καθώς αν αφιερώσει χρόνο για να καταρρίψει τα λάθη του αλγορίθμου, η ωριαία χρέωση θα εκτοξευθεί.
Η περίπτωση του Μπένμορ απέχει πολύ από το να θεωρηθεί μεμονωμένη. Οι δικηγόροι οικογενειακού δικαίου στις ΗΠΑ και τον Καναδά αναφέρουν ότι κατακλύζονται από πελάτες που καταφθάνουν στα γραφεία τους κρατώντας σελίδες νομικών συμβουλών, σχεδίων υπομνημάτων και προτάσεων στρατηγικής που έχουν παραχθεί από το ChatGPT ή άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη σε 133 δικηγόρους της Cordell & Cordell, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες οικογενειακού δικαίου στις ΗΠΑ, έδειξε ότι το 80% των νομικών έχει λάβει υλικό παραχθέν από AI από τους πελάτες του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Wall Street Journal.
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Ο πελάτης είχε απευθυνθεί σε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.
«Μην ξοδεύετε άσκοπα χρήματα ζητώντας από έναν ανθρώπινο ειδικό να μπει σε αντιπαράθεση με ένα ρομπότ-ειδικό», είναι πλέον το μότο του Μπένμορ προς τους πελάτες του, καθώς αν αφιερώσει χρόνο για να καταρρίψει τα λάθη του αλγορίθμου, η ωριαία χρέωση θα εκτοξευθεί.
Η περίπτωση του Μπένμορ απέχει πολύ από το να θεωρηθεί μεμονωμένη. Οι δικηγόροι οικογενειακού δικαίου στις ΗΠΑ και τον Καναδά αναφέρουν ότι κατακλύζονται από πελάτες που καταφθάνουν στα γραφεία τους κρατώντας σελίδες νομικών συμβουλών, σχεδίων υπομνημάτων και προτάσεων στρατηγικής που έχουν παραχθεί από το ChatGPT ή άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη σε 133 δικηγόρους της Cordell & Cordell, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες οικογενειακού δικαίου στις ΗΠΑ, έδειξε ότι το 80% των νομικών έχει λάβει υλικό παραχθέν από AI από τους πελάτες του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Wall Street Journal.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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