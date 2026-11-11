«Το AI μου είπε ότι θα κερδίσω» – Η στροφή στο ChatGPT για συμβουλές διαζυγίου και επιμέλειας προκαλεί χάος στα δικαστήρια

Όταν ένας πελάτης έστειλε στον Στίβεν Μπένμορ, δικηγόρο οικογενειακού δικαίου στο Τορόντο, έναν κατάλογο τροποποιήσεων 13 σημείων για το προγαμιαίο του συμφωνητικό —ένα κείμενο σχεδόν τόσο μακρύ όσο και το ίδιο το αρχικό συμβόλαιο— ο νομικός κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε