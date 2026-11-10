Η ελληνική ναυτιλία στηρίζει την ασφάλεια των τρένων: Οι 26 εφοπλιστικές εταιρείες πίσω από το railway.gov.gr

Το σημαντικό αυτό έργο συνδέεται άρρηκτα με μια βαθιά ριζωμένη παράδοση της Ναυτιλίας των Ελλήνων: να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία μας, με συνέπεια και καθοριστική συμβολή σε έργα εθνικής σπουδαιότητας, τόνισε η Μελίνα Τραυλού









Ιδιαίτερη θέση στην παρουσίαση είχε η συμβολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, καθώς η χρηματοδότηση από τα 26 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου.







«Το σημαντικό αυτό έργο συνδέεται άρρηκτα με μια βαθιά ριζωμένη παράδοση της Ναυτιλίας των Ελλήνων: να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία μας, με συνέπεια και καθοριστική συμβολή σε έργα εθνικής σπουδαιότητας», τόνισε.



Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία η ναυτιλιακή κοινότητα συμμετέχει στη χρηματοδότηση μιας υποδομής με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτή τη φορά, η συνεισφορά της αφορά έναν τομέα των μεταφορών που βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, με την ασφάλεια να αποτελεί την κυρίαρχη προτεραιότητα.







Οι 26 δωρήτριες εταιρείες, σύμφωνα με τις επωνυμίες που αναφέρονται στο επίσημο δελτίο Τύπου, είναι:



NEPTUNE LINES



Κλείσιμο



ENESEL S.A.



GOLDEN UNION SHIPPING CO SA



TECHNOMAR SHIPPING INC



Η ελληνική ναυτιλία αναλαμβάνει αυτή τη φορά μια αποστολή στη στεριά. Είκοσι έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών χρηματοδότησαν την ανάπτυξη ενός νέου ψηφιακού συστήματος που επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό των τρένων σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ένα πρόσθετο εργαλείο για την ασφάλεια και την εποπτεία του ελληνικού σιδηροδρόμου. Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές παραμένει βασικό ζητούμενο μετά την τραγωδία των Τεμπών. Η πλατφόρμα railway.gov.gr παρουσιάστηκε επίσημα σήμερα , παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη , στο Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά–Πελοποννήσου, στον Πειραιά. Η εκδήλωση, με τίτλο «Ο Σιδηρόδρομος σε Πραγματικό Χρόνο», αποτέλεσε την ευκαιρία να παρουσιαστούν τόσο οι δυνατότητες του νέου συστήματος όσο και η πορεία αναδιοργάνωσης του φορέα διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής.Ιδιαίτερη θέση στην παρουσίαση είχε η συμβολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, καθώς η χρηματοδότηση από τα 26 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου.Η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας, συνδέοντάς την με τη μακρά παράδοση κοινωνικής προσφοράς της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.«Το σημαντικό αυτό έργο συνδέεται άρρηκτα με μια βαθιά ριζωμένη παράδοση της Ναυτιλίας των Ελλήνων: να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία μας, με συνέπεια και καθοριστική συμβολή σε έργα εθνικής σπουδαιότητας», τόνισε.Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία η ναυτιλιακή κοινότητα συμμετέχει στη χρηματοδότηση μιας υποδομής με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτή τη φορά, η συνεισφορά της αφορά έναν τομέα των μεταφορών που βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, με την ασφάλεια να αποτελεί την κυρίαρχη προτεραιότητα.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική αναμνηστική πλακέτα στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ως αναγνώριση της συμβολής της στην ανάπτυξη του νέου συστήματος.Οι, σύμφωνα με τις επωνυμίες που αναφέρονται στο επίσημο δελτίο Τύπου, είναι:NEPTUNE LINESCHANDRIS (HELLAS) INCENESEL S.A.GOLDEN UNION SHIPPING CO SATECHNOMAR SHIPPING INC

PROMINENCE MARITIME S.A.



ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD



ALPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT INC.



OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT S.A.



DANAOS CORPORATION



COSTAMARE SHIPPING CO S.A.



LATSCO MARINE MANAGEMENT INC



THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC



TMS TANKERS LTD



STARBULK S.A.



IONIC



NAVIOS GROUP OF COMPANIES



SUN ENTERPRISES LTD



PARALOS MARITIME CORPORATION S.A.



A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES SA



CHIOS NAVIGATION HELLAS LTD



EUROBULK LTD



ARISTON NAVIGATION CORP.



FRANCO COMPANIA NAVIERA SA



FAFALIOS SHIPPING SA



EQUINOX MARITIME LTD



Μητσοτάκης: Η δωρεά των 26 εταιρειών αποκτά ξεχωριστή σημασία Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την ουσιαστική συμβολή της, τονίζοντας ότι η παρουσίαση του συστήματος δεν σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού.



«Η σημερινή παρουσίαση δεν αποτελεί το τέλος μιας προσπάθειας, αλλά την αφετηρία μιας συνεχούς εξέλιξης. Είναι δική μας υποχρέωση να παραδώσουμε στους πολίτες έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και, πάνω απ’ όλα, ασφαλή ελληνικό σιδηρόδρομο», σημείωσε και πρόσθεσε: «Για την ελληνική ναυτιλία, η δωρεά των 26 εταιρειών αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς συνδέει την οικονομική της παρουσία με ένα έργο που αφορά άμεσα την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών».



Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν σε ζωντανό χρόνο τα δρομολόγια των τρένων Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος.



Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης των εξοπλισμένων αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφορίες για την κυκλοφορία των τρένων και εργαλεία καλύτερου συντονισμού.



Για τον πολίτη, η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι μπορεί να βλέπει τη διαδρομή του τρένου του μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη. Για τους εργαζομένους και τα στελέχη που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του δικτύου, το σύστημα προσφέρει μια συνολική εικόνα της κυκλοφορίας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και την αναγνώριση πιθανών αποκλίσεων.



Η τεχνολογία στηρίζεται σε προηγμένα δορυφορικά συστήματα γεωεντοπισμού GNSS και στο HEPOS του Ελληνικού Κτηματολογίου, τα οποία επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των αμαξοστοιχιών που διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Τα δεδομένα ανανεώνονται συνεχώς και αποτυπώνονται ψηφιακά, παρέχοντας πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας.



Το έργο δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των τρένων. Προβλέπει επίσης τη σταδιακή δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής βάσης δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για το σιδηροδρομικό δίκτυο, το τροχαίο υλικό, το προσωπικό, τις πιστοποιήσεις και τα συμβάντα.



Με τον τρόπο αυτό, υπηρεσίες που μέχρι σήμερα μπορεί να χρησιμοποιούσαν διαφορετικά συστήματα πληροφόρησης θα μπορούν να αξιοποιούν κοινά δεδομένα, ώστε να εντοπίζουν ταχύτερα προβλήματα και να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τις ενέργειές τους.



Η λειτουργία της πλατφόρμας αποτελεί πρόσθετο μέσο επιχειρησιακής εποπτείας και πρόληψης, χωρίς να υποκαθιστά τα απαραίτητα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ελέγχου της κυκλοφορίας.