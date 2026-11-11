Νέα εποχή στις κάμερες ασφαλείας: Κυκλοφορεί drone που «περιπολεί» μέσα στο σπίτι και ρομπότ για γραφεία και καταστήματα



Και αυτόνομο ρομπότ-φύλακας για επιχειρήσεις



Τα ζητήματα ιδιωτικότητας και οι τιμές

Σύμφωνα με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Ring, Τζέιμι Σίμινοφ, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και αποτρεπτικά απέναντι σε πιθανές διαρρήξεις. Σε παρουσίαση στη Νέα Υόρκη, περιέγραψε ένα σενάριο στο οποίο ένας εισβολέας πλησιάζει το σπίτι τη νύχτα, ενεργοποιεί τον αισθητήρα κίνησης και στη συνέχεια βλέπει ένα φωτισμένο drone να πετά στο εσωτερικό της κατοικίας.«Φανταστείτε να βλέπετε προβολείς και κάτι να πετά μπροστά από το παράθυρο. Πιθανότατα δεν θα μπείτε σε αυτό το σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η συσκευή παράγει επίσης έναν έντονο ήχο κατά την πτήση, κάτι που, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της λειτουργία.Παράλληλα με το drone, η Ring παρουσίασε το, ένα αυτόνομο ρομπότ ασφαλείας για γραφεία, καταστήματα, αποθήκες και άλλους επαγγελματικούς χώρους.Το ρομπότ κινείται πάνω σε δύο τροχούς, διαθέτει τηλεσκοπική κάμερα που μπορεί να βλέπει πάνω από πάγκους και ράφια και πραγματοποιεί αυτόνομες περιπολίες. Όταν ενεργοποιηθεί ένας συνδεδεμένος συναγερμός, μπορεί να μετακινηθεί προς το σημείο ελέγχου και να μεταδώσει ζωντανή εικόνα.Διαθέτει κάμερα έως 4K, ενσωματωμένη σειρήνα, αμφίδρομη επικοινωνία και φωτεινό σήμα, ώστε να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του. Όπως το drone, χρησιμοποιεί το AI Pilot και συνεργάζεται με το υπόλοιπο οικοσύστημα ασφαλείας της Ring.Η δυνατότητα αυτόνομης επιτήρησης εσωτερικών χώρων δημιουργεί ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας, ιδιαίτερα καθώς η Ring έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις για τη συνεργασία της με αστυνομικές υπηρεσίες.Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το drone απενεργοποιεί την κάμερά του όταν βρίσκεται στη βάση φόρτισης και καταγράφει μόνο κατά την πτήση, ενώ φωτεινές ενδείξεις ενημερώνουν ότι πραγματοποιείται καταγραφή. Το Rover διαθέτει αντίστοιχη λειτουργία αναστολής, που απενεργοποιεί το μικρόφωνο και αποσύρει την κάμερα.Το Ring Drone Cam θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 27 Ιανουαρίου 2027, με τιμή 249,99 δολάρια, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την αρμόδια αμερικανική ρυθμιστική αρχή. Το Ring Rover Cam θα διατεθεί από τις 16 Δεκεμβρίου 2026, με τιμή 999,99 δολάρια.