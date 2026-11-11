Νέα εποχή στις κάμερες ασφαλείας: Κυκλοφορεί drone που «περιπολεί» μέσα στο σπίτι και ρομπότ για γραφεία και καταστήματα
ΚΟΣΜΟΣ
Drone Κάμερες Ασφάλεια

Νέα εποχή στις κάμερες ασφαλείας: Κυκλοφορεί drone που «περιπολεί» μέσα στο σπίτι και ρομπότ για γραφεία και καταστήματα

Το Ring Drone Cam περιπολεί αυτόνομα από δωμάτιο σε δωμάτιο κοστίζει 250 δολάρια και κυκλοφορεί τον Ιανουάριο του 2027 - Παρουσιάστηκε και το Ring Rover Cam, ένα αυτόνομο ρομπότ ασφαλείας για γραφεία, καταστήματα, αποθήκες και άλλους επαγγελματικούς χώρους

Νέα εποχή στις κάμερες ασφαλείας: Κυκλοφορεί drone που «περιπολεί» μέσα στο σπίτι και ρομπότ για γραφεία και καταστήματα
Ένα μικρό drone που πετά αυτόνομα μέσα στο σπίτι, μετακινείται από δωμάτιο σε δωμάτιο, ανεβαίνει σε διαφορετικούς ορόφους και ενεργοποιείται μόλις εντοπιστεί ύποπτη κίνηση παρουσίασε η Ring, θυγατρική της Amazon, φέρνοντας μια νέα προσέγγιση στην οικιακή ασφάλεια. Το Ring Drone Cam μπορεί να πραγματοποιεί περιπολίες, να ανταποκρίνεται σε συναγερμούς και να μεταδίδει ζωντανή εικόνα στο κινητό του ιδιοκτήτη, ακόμη κι όταν εκείνος βρίσκεται μακριά από την κατοικία του.

Η συσκευή, που παρουσιάστηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, αποτελεί μέρος της νέας σειράς Ring Robotics, μέσω της οποίας η εταιρεία επεκτείνεται στην αυτόνομη επιτήρηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Στόχος είναι τα συστήματα ασφαλείας να μην περιορίζονται στην καταγραφή εικόνας από σταθερές κάμερες, αλλά να μπορούν να κινούνται και να διερευνούν πιθανά περιστατικά.
Ring Drone Cam | Indoor Flying Security Camera


Πώς λειτουργεί το drone που περιπολεί στο σπίτι

Το Ring Drone Cam έχει μέγεθος περίπου όσο ένα μικρό βιβλίο και διαθέτει κάμερα υψηλής ανάλυσης, δύο ενσωματωμένα φώτα LED και σύστημα αυτόνομης πλοήγησης. Κατά την εγκατάσταση, ο χρήστης μεταφέρει τη συσκευή στους χώρους της κατοικίας, επιτρέποντάς της να δημιουργήσει έναν ψηφιακό χάρτη. Στη συνέχεια μπορεί να ορίσει συγκεκριμένες διαδρομές περιπολίας, όπως από την είσοδο προς το σαλόνι ή από το ισόγειο στον επάνω όροφο.
I Wasn't Expecting THIS From Ring! (Hands-on)


Όταν ένας αισθητήρας κίνησης, μια κάμερα ή ένας συναγερμός της Ring ενεργοποιηθεί, το drone μπορεί να απογειωθεί αυτόματα από τη βάση φόρτισής του και να κινηθεί προς προκαθορισμένα σημεία για να ελέγξει τι συμβαίνει. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να το ενεργοποιήσει χειροκίνητα μέσω της εφαρμογής, για παράδειγμα για να ελέγξει αν έχει αφήσει κάποιο παράθυρο ανοιχτό ή αν όλα είναι εντάξει στο σπίτι.

Κλείσιμο
Η κάμερα καταγράφει βίντεο ανάλυσης 2K, διαθέτει οπτικό πεδίο 148 μοιρών και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών. Τα δύο LED επιτρέπουν την καταγραφή ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ η αυτονομία πτήσης φτάνει τα οκτώ λεπτά, μετά τα οποία το drone επιστρέφει μόνο του στη βάση φόρτισης.
Get a first look at Ring's indoor flying drone


Τεχνητή νοημοσύνη και αποτροπή διαρρήξεων

Στην καρδιά της νέας τεχνολογίας βρίσκεται το AI Pilot, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που συνδυάζει κάμερες, αισθητήρες και μοντέλα μηχανικής όρασης, επιτρέποντας στο drone να αναγνωρίζει χώρους, να σχεδιάζει διαδρομές και να αποφεύγει εμπόδια, όπως έπιπλα και άλλα αντικείμενα.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Ring, Τζέιμι Σίμινοφ, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και αποτρεπτικά απέναντι σε πιθανές διαρρήξεις. Σε παρουσίαση στη Νέα Υόρκη, περιέγραψε ένα σενάριο στο οποίο ένας εισβολέας πλησιάζει το σπίτι τη νύχτα, ενεργοποιεί τον αισθητήρα κίνησης και στη συνέχεια βλέπει ένα φωτισμένο drone να πετά στο εσωτερικό της κατοικίας.

«Φανταστείτε να βλέπετε προβολείς και κάτι να πετά μπροστά από το παράθυρο. Πιθανότατα δεν θα μπείτε σε αυτό το σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η συσκευή παράγει επίσης έναν έντονο ήχο κατά την πτήση, κάτι που, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της λειτουργία.


Και αυτόνομο ρομπότ-φύλακας για επιχειρήσεις

Παράλληλα με το drone, η Ring παρουσίασε το Ring Rover Cam, ένα αυτόνομο ρομπότ ασφαλείας για γραφεία, καταστήματα, αποθήκες και άλλους επαγγελματικούς χώρους.
Ring Rover Cam | Business Security That Moves

Το ρομπότ κινείται πάνω σε δύο τροχούς, διαθέτει τηλεσκοπική κάμερα που μπορεί να βλέπει πάνω από πάγκους και ράφια και πραγματοποιεί αυτόνομες περιπολίες. Όταν ενεργοποιηθεί ένας συνδεδεμένος συναγερμός, μπορεί να μετακινηθεί προς το σημείο ελέγχου και να μεταδώσει ζωντανή εικόνα.

Διαθέτει κάμερα έως 4K, ενσωματωμένη σειρήνα, αμφίδρομη επικοινωνία και φωτεινό σήμα, ώστε να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του. Όπως το drone, χρησιμοποιεί το AI Pilot και συνεργάζεται με το υπόλοιπο οικοσύστημα ασφαλείας της Ring.


Τα ζητήματα ιδιωτικότητας και οι τιμές

Η δυνατότητα αυτόνομης επιτήρησης εσωτερικών χώρων δημιουργεί ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας, ιδιαίτερα καθώς η Ring έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις για τη συνεργασία της με αστυνομικές υπηρεσίες.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το drone απενεργοποιεί την κάμερά του όταν βρίσκεται στη βάση φόρτισης και καταγράφει μόνο κατά την πτήση, ενώ φωτεινές ενδείξεις ενημερώνουν ότι πραγματοποιείται καταγραφή. Το Rover διαθέτει αντίστοιχη λειτουργία αναστολής, που απενεργοποιεί το μικρόφωνο και αποσύρει την κάμερα.


Το Ring Drone Cam θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 27 Ιανουαρίου 2027, με τιμή 249,99 δολάρια, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την αρμόδια αμερικανική ρυθμιστική αρχή. Το Ring Rover Cam θα διατεθεί από τις 16 Δεκεμβρίου 2026, με τιμή 999,99 δολάρια.

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