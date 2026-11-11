Θεσσαλονίκη: 39χρονος έκρυβε πιστόλι με 10 φυσίγγια σε κάθισμα λεωφορείου
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Θεσσαλονίκη: 39χρονος έκρυβε πιστόλι με 10 φυσίγγια σε κάθισμα λεωφορείου

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου φέρεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν το όπλο επιμελώς κρυμμένο στο σημείο όπου καθόταν

Θεσσαλονίκη: 39χρονος έκρυβε πιστόλι με 10 φυσίγγια σε κάθισμα λεωφορείου
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Ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δέκα φυσίγγια φέρεται να έκρυβε στη θέση του σε αστικό λεωφορείο ένας 39χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 39χρονος, υπήκοος Αλβανίας, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο στην οδό Μητροπόλεως, στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου φέρεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν το όπλο επιμελώς κρυμμένο στο σημείο όπου καθόταν.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο 39χρονος παρέμενε παράνομα στη χώρα. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.
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