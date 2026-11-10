Τo αγράμματο ορφανό παιδί που περπάτησε 400 χλμ για να χτίσει την αυτοκρατορία της Louis Vuitton

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συλλάβει ο σημερινός νους πώς ένα τέτοιο παιδί, αναλφάβητο και απένταρο, μεγαλωμένο σε ένα χωριό τόσο απομονωμένο που δεν είχε καν ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, θα μπορούσε ποτέ να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα στην ιστορία του παγκόσμιου εμπορίου.Ο Louis Vuitton δεν κατάφερε απλώς να επιβιώσει. Έχτισε μια αυτοκρατορία. Δημιούργησε ένα εμπορικό σήμα που σήμερα αποτιμάται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα όνομα τόσο ισχυρό, τόσο εμβληματικό, που οι καταναλωτές σήμερα μπαίνουν σε λίστες αναμονής ετών μόνο και μόνο για να κρατήσουν μια τσάντα με τα αρχικά του.Πώς όμως ένα φτωχό, εγκαταλελειμμένο αγροτόπαιδο από τη Γαλλία, ένα παιδί που περπάτησε σχεδόν 400 χιλιόμετρα μόνο του μέσα στην άγρια φύση, έγινε ο άνθρωπος πίσω από το πολυτιμότερο luxury brand στον κόσμο; Για να κατανοήσουμε το επιχειρηματικό αυτό θαύμα, πρέπει να επιστρέψουμε στον πυρήνα της ιστορίας, μακριά από τη σημερινή λάμψη της LVMH.