Ο φόβος για επιθετικότερη Fed έφερε πωλήσεις στη Wall Street: Sell off στα ομόλογα

Ο αντίκτυπος της διαπίστωσης αυτής στις αγορές ομολόγων ήταν άμεσος όσο και έντονος. Το sell-off στους κρατικούς τίτλους και κυρίως στα ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας εκτίναξε σε πολυετή υψηλά τις αποδόσεις.Η απόδοση του 2ετούς έκανεστο 4,731% (ενδοσυνεδριακά είχε προσθέσει έως και 21 μονάδες), που ήταν η χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Αντιστοίχως, το 10ετές ενισχύθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, περνώντας πρόσκαιρα και το ψυχολογικό φράγμα του 5%.«Η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε έναν πιο επιθετικό κύκλο νομισματικής σύσφιγξης, εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να καταγράφει ισχυρές μετρήσεις», επεσήμανε η Λίντσεϊ Ρόσνερ της Goldman Sachs Asset Management.Όπως εξήγησε, η αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο αποτελεί πλέον το βασικό σενάριο της εταιρείας, παρά την ευρύτερη αναταραχή που προκαλούν οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. «Ο επίμονος πληθωρισμός σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων και το 2027», επεσήμανε.Ανάλογη ήταν η εκτίμηση και του Ρικ Ρίντερ της BlackRock, ο οποίος υποστήριξε ότι το βασικό ερώτημα για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν είναι πλέον εάν θα αυξηθούν τα επιτόκια, αλλά το μέγεθος της παρέμβασης.«Μια αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο φαίνεται πλέον εξαιρετικά πιθανή. Το ερώτημα είναι περισσότερο εάν θα πρόκειται για αύξηση κατά 25 ή κατά 50 μονάδες βάσης», εξήγησε.Στο εταιρικό μέτωπο, το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι υψηλές αποτιμήσεις και οι αυξανόμενες κεφαλαιακές ανάγκες δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα., η εταιρεία πίσω από το Claude, ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία προώθησης της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.Η κίνηση δίνει στην εταιρεία την ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό της ως ελκυστική επενδυτική επιλογή, παρά την αναταραχή που επικρατεί στον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε, η εταιρεία ΑΙ επιδιώκει να αντλήσει έως 64,4 δισ. δολάρια, με το ενδεικτικό εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών να διαμορφώνεται μεταξύ 70 και 78 δολαρίων. Στόχος της δε, είναι η αποτίμηση της να κυμανθεί στα 1,4 τρισ. δολάρια.Την ίδια ώρα στη, τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανέθεσαν στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz να συνδράμει στην έρευνα για την εξωσυζυγική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Όμως, η πιθανότητα το ΔΣ να αναγκαστεί να απομακρύνει τον Χουάνγκ από το τιμόνι της εταιρείας που συνίδρυσε έχει ταράξει την αγορά που ανησυχεί εύλογα για τις συνέπειες, όχι μόνο για την ίδια την Nvidia, αλλά για τον κλάδο συνολικά και άρα την Wall Street.Είναι χαρακτηριστικό ότι η μετοχή της Nvidia βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση υποχωρώντας κοντά στο 6%, μετά τις απώλειες άνω του 4% τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει πως η σωρευτική πτώση του τίτλου στο διήμερο ξεπερνά το 10%, οδηγώντας σε απώλεια χρηματιστηριακής αξίας που προσεγγίζει το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια!Την ανησυχία της αγοράς ενίσχυσε δε, η προειδοποίηση του έγκριτου αναλυτή του τεχνολογικού κλάδου, Νταν Άιβς, ότι ενδεχόμενη αποχώρηση του Χουάνγκ θα μπορούσε να μειώσει την αποτίμηση της Nvidia κατά 25% έως 30%, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου του στην τεχνολογική κυριαρχία και τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας.Συνολικά ο τεχνολογικός κλάδος έγινε στόχος ρευστοποιήσεων, από την Microsoft και την Apple έως την Micron Technology και την CoreWeave, που μάλιστα θα ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς.Στις χαμένες, επίσης, η GE Vernova μετά την ανακοίνωση της SoftBank για επιβάρυνση 3,7 δισ. δολαρίων που συνδέεται με την αναθεώρηση σχεδίων προμήθειας εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ, αλλά και ο κατασκευαστικός κλάδος (με οδηγό τις Lennar και D.R. Horton καθώς η εκτίμηση για υψηλότερα επιτόκια σημαίνει επιβάρυνση των στεγαστικών δανείων και άρα επιβράδυνση της ζήτησης κατοικιών.Στον αντίποδα, η Take-Two Interactive ξεχώρισε με άνοδο άνω του 8%, λόγω ισχυρών εταιρικών επιδόσεων, αλλά και η Twilio εμφανίζοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις του τεχνολογικού κλάδου.Κόντρα στις πιέσεις του τεχνολογικού κλάδου κινήθηκε και η AMD, συνεχίζοντας να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον μετά την πρόσφατη αναβάθμισή της από την Oppenheimer, η οποία επικαλέστηκε την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.