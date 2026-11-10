Οι φωνές του Κ.Μ (πήγαιναν αλλού…), έρχεται ΔΕΟΣ και στην Αθήνα, η καλίμπρα στους συντελεστές δόμησης, η νέα εξαγορά της Eurobank, βρέχει παραγγελίες στη θάλασσα
Οι φωνές του Κ.Μ (πήγαιναν αλλού…), έρχεται ΔΕΟΣ και στην Αθήνα, η καλίμπρα στους συντελεστές δόμησης, η νέα εξαγορά της Eurobank, βρέχει παραγγελίες στη θάλασσα
Χαίρετε, λοιπόν με πήρε η (βασική) πηγή μου από το Μ.Μ χθες πρωί πρωί και μου είπε «τον αδίκησες τον Γιώργο (Γεραπετρίτη), δεν φώναζε σ’ αυτόν το Σάββατο ο πρόεδρος για το καλώδιο, αλλά σ’ άλλον»
Όταν ρώτησα αν φώναζε για το καλώδιο γενικώς ο Μητσοτάκης μου είπε (η πηγή) όχι, γι’ άλλο θέμα ήταν οι φωνές και εκεί προσέθεσε «σταμάτα να είσαι περίεργος». Στη δημοσιογραφία βεβαίως η περιέργεια ΔΕΝ σκότωσε τη γάτα (αντιθέτως) αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας μεταφέρω τι μου είπε η πηγή χθες. Μήπως δεν κατάλαβα και… μπέρδεψα για παράδειγμα το «Εξωτερικών» με κάποιον που φώναζε ο Κ.Μ από το εξωτερικό… Τέλος πάντων, στο Μ.Μ λέγανε χθες ότι «με το καλώδιο πήγαν όλα ρολόι, δεν συνέβη κάτι έκτακτο…». Θα δούμε και τι θα πει άλλωστε και σήμερα ο Μητσοτάκης στο συνέδριό (μας) του travel.gr στον Σρόιτερ.
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ-Αθήνα-Μου λένε ότι οι κομπίνες νυχτερινών μαγαζιών με αχυρανθρώπους που φόρτωναν χρέη και εξαφανίζονταν δεν γίνονταν μόνο στη Θεσσαλονίκη, τώρα έρχεται η ώρα της Αθήνας. Μου λένε ότι επίσης ότι επί του όλου θέματος χθες έγινε και ενημέρωση αναλυτική στον πρωθυπουργό και τα εμπλεκόμενα ονόματα των Αθηνών είναι εξίσου σημαντικά.
Κυβερνητική «καλίμπρα» για τους συντελεστές δόμησης-Ένα θέμα που συζητείται πολύ εκτός από την επικαιρότητα του καλωδίου είναι το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που προσθέτει επιπλέον τετραγωνικά δόμησης σε πολλούς δήμους και της Αττικής, κυρίως στα Βόρεια Προάστια και στα Ανατολικά. Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, θα μπορούν να χτιστούν μεγαλύτερα και κατά περίπτωση ψηλότερα κτήρια εν σχέσει με τους σημερινούς συντελεστές, αν και η κυβέρνηση διαμηνύει εδώ και μέρες ότι τετραγωνικά μπορούν να μεταφερθούν μόνο εντός του ίδιου δήμου π.χ. για ένα οικόπεδο 500 τ.μ. που μπορεί να δομηθεί μόνο κατά τα 200 τ.μ., ο ιδιοκτήτης να μπορεί να πουλήσει μέσω ψηφιακής τράπεζας γης τα άλλα 300 τ.μ. Η δημοσιοποίηση του σχεδίου έβγαλε κυρίως τους δημάρχους των βόρειων προαστίων της Αττικής στα κάγκελα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν τα τηλέφωνα σε βουλευτές και υπουργούς, ενώ πολλοί προαναγγέλλουν ακόμα και νομικές κινήσεις. Άλλωστε ήταν οι δήμαρχοι του Βορείου Τομέα Αττικής που πρωτοστάτησαν στον αγώνα κατά του ΝΟΚ και κέρδισαν στο ΣτΕ, με αποτέλεσμα να προκύψουν οι αναπροσαρμογές. Πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν κατάλαβαν γιατί έπρεπε να ανοίξει προεκλογικά το ζήτημα, ενώ ήδη από την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος Μαρινάκης είχε ξεκινήσει να «κόβει» τη συζήτηση, περιγράφοντας μια παρέμβαση πολύ συγκεκριμένη που θα μπορούσε να γίνει εάν και εφόσον. Κάπως έτσι, ήρθε χθες ο Σταύρος Παπασταύρου να κάνει την κανονική κυβερνητική «καλίμπρα», για να μη βγουν εντελώς στα κάγκελα οι δήμαρχοι. Τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι οι σχετικές μελέτες είναι σε φάση δημόσιας διαβούλευσης, η οποία είναι ανοιχτή και μπορούν άπαντες να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ η κατάληξη της κουβέντας είναι ανοιχτή και μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις. Κοινώς, οι όμορφες μελέτες μπορούν να μείνουν και στις καλένδες.
Οι προτάσεις για τους newcomers-Μια ηλικιακή ομάδα ψηφοφόρων που έχει μπει για τα καλά στα ραντάρ του Μ.Μ είναι οι περίπου 400.000 νέοι που έχουν γεννηθεί ως το 2010 και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις εθνικές εκλογές της άνοιξης. Σε αυτό το κοινό η ΝΔ εκτιμά ότι μπορεί να πάει καλύτερα σε σχέση με όσους είναι μεταξύ 25 και 35, οπότε χθες που ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου είδε τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου έγινε σχετική συζήτηση για το πώς η ΝΔ μπορεί να τους προσεγγίσει. Πέρα από την καμπάνια μέσω social και των μηνυμάτων, κουβέντα έγινε και για πολιτικές προτάσεις. Για παράδειγμα, συζητήθηκε να υπάρξει κάποιου είδους κρατική μέριμνα για την κρυοσυντήρηση ωαρίων που είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες νέες γυναίκες. Τέτοια θα έχουμε πολλά τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές.
Ο Δένδιας, οι εφοπλιστές και τα κέρδη-Ο Δένδιας χθες από τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Μοίρας Ικάρων -δωρεά Πάνου Λασκαρίδη- επανέλαβε την παραίνεσή του προς τους εφοπλιστές να δώσουν το επόμενο διάστημα ένα ποσό γύρω στα 250 εκατομμύρια εν είδει πατριωτικής εισφοράς για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και μάλιστα έβαλε στην εξίσωση τα υπερκέρδη που πολλοί παρουσιάζουν λόγω του πολέμου στον Κόλπο ως ένα επιχείρημα υπέρ της συνεισφοράς τους για την Ελλάδα. Το θέμα έφτασε αρμοδίως στην Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού η οποία είπε ότι περιμένει συγκεκριμένες προτάσεις από μεριάς του Πενταγώνου πέρα από το γενικό «δώστε λεφτά», όπως άλλωστε έχει γίνει μέχρι σήμερα σε αρκετές άλλες χορηγίες που έχουν δοθεί για τις Ενοπλες Δυνάμεις τα τελευταία χρόνια.
Ο Μητσοτάκης, το railway.gov.gr και ο μετασχηματισμός του ΟΣΕ-Στο Παλαιό Αμαξοστάσιο Πειραιά–Πελοποννήσου θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Μητσοτάκης για την παρουσίαση του railway.gov.gr, της νέας ψηφιακής πλατφόρμας εποπτείας του σιδηροδρομικού δικτύου. Πρόκειται για ένα σύστημα ελληνικής καινοτομίας, που υλοποιήθηκε μέσα σε λίγους μήνες με τη χορηγία 26 Ελλήνων εφοπλιστών και εντοπίζει τα τρένα με ακρίβεια λίγων εκατοστών βάσει τεχνολογίας αιχμής, ενεργοποιώντας αυτόματες ειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους. Σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία και τη λειτουργία τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση παρουσιάζει τα πρώτα βήματα ενός ευρύτερου μετασχηματισμού του ΟΣΕ.
Η Eurobank ετοιμάζει νέα εξαγορά-Στα τραπεζικά επιτελεία των υπολοίπων συστημικών τραπεζών επικρατεί σχεδόν βεβαιότητα ότι η Eurobank ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εξαγορά για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Η… πεποίθηση του ανταγωνισμού ότι η Eurobank προετοιμάζει κάποια εξαγορά πυροδοτήθηκε από την πρόθεση της τράπεζας να διανείμει στους μετόχους της το 55% των κερδών του 2026 (διανομή 2027) επειδή όπως είπε ο Φ. Καραβίας κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, η τράπεζα διατηρεί επαρκή ρευστότητα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, εφόσον αυτές παρουσιαστούν. Ο ανταγωνισμός μετά την παραπάνω δήλωση έχει πειστεί πως είμαστε προ εξελίξεων και θεωρεί πιθανή μια εξαγορά στη Βουλγαρία, η οποία θα εδραιώσει περαιτέρω την ήδη ισχυρή παρουσία της στη γειτονική χώρα. Άλλωστε, η διοίκηση της τράπεζας ποτέ δεν έκρυψε το ενδιαφέρον της για τη Βουλγαρία αν και περίμενε –ή εξακολουθεί να περιμένει– να περάσει κάποιο διάστημα από την υιοθέτηση του ευρώ. Προφανώς δεν αποκλείεται και να αιφνιδιάσει με κάποια άλλη επιλογή για το deal που ετοιμάζει.
Επιδρομή στις διεθνείς αγορές από τις ελληνικές τράπεζες-Με ένα μπαράζ επενδυτικών παρουσιάσεων (roadshows) σε Ευρώπη και Ασία κινούνται οι ελληνικές τράπεζες ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της χρήσης. Πρόκειται για μια κινητικότητα που ξεπερνά τα καθιερωμένα συνέδρια του τέλους του έτους, καθώς για πρώτη φορά τα πιστωτικά ιδρύματα προγραμματίζουν τόσο πυκνό κύκλο συναντήσεων με διεθνείς αναλυτές και επενδυτές. Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες δημιουργεί ένα ανοιχτό παράθυρο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων. Ένα παράθυρο που οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν, προβάλλοντας την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση, την ποιότητα των ισολογισμών τους και τις προοπτικές κερδοφορίας τους. Το πρώτο σημαντικό ραντεβού είναι στις 11 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιείται το συνέδριο της UBS. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ορισμένες τράπεζες σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν την παρουσία τους στη βρετανική πρωτεύουσα, πραγματοποιώντας παράλληλα δικές τους επενδυτικές παρουσιάσεις και συναντήσεις με funds και θεσμικούς επενδυτές. Η συνέχεια θα δοθεί στην Ασία, όπου η Τράπεζα Πειραιώς προγραμματίζει επενδυτική περιοδεία στο τέλος Νοεμβρίου, επιδιώκοντας να διευρύνει την επαφή της με επενδυτικά χαρτοφυλάκια της περιοχής. Στην ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς επενδυτικής παρουσίας αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, κατά την παρουσίαση του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου της τράπεζας, κάνοντας λόγο για roadshows στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Στο ημερολόγιο των τραπεζών βρίσκεται, τέλος, και το διήμερο 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο το συνέδριο «Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference 2026», με τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών. Το ζητούμενο για τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πλέον να μετατρέψουν το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον σε νέες επενδυτικές τοποθετήσεις, αξιοποιώντας τη συγκυρία και διευρύνοντας τη μετοχική τους βάση.
Σκλαβενίτης: Μια (ακόμη) εξαγορά με παρασκήνιο και υπομονή-Η επίσημη ανακοίνωση ήταν σύντομη και περιεκτική. Η «The Mart» της Σκλαβενίτης εξαγοράζει τα «ENA Cash & Carry» από την ΑΒ Βασιλόπουλος. Αυτός ο γάμος έχει προϊστορία και φλερτ 2 ετών. Το καλοκαίρι του 2024 η ΑΒ Βασιλόπουλος είχε αναθέσει στην Deloitte να βολιδοσκοπήσει έναν κλειστό κύκλο 5-6 υποψηφίων για την πώληση του «ENA Cash & Carry». Τότε ο Σκλαβενίτης, η METRO και ο Μασούτης έδειχναν να προηγούνται. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, η διαδικασία «κόλλησε». Οι πληροφορίες της εποχής έλεγαν ότι η «The Mart» δίσταζε επειδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα την υποχρέωνε να εκποιήσει καταστήματα εκεί όπου τα δύο δίκτυα αλληλοκαλύπτονται. Ο Νίκος Λαβίδας δήλωσε τότε «συζητήσαμε την πώληση, αλλά αποφασίσαμε να την κρατήσουμε» και εξήγγειλε στροφή της ENA στο HoReCa, με τη σύμβαση προμήθειας της IKEA ως εμβληματικό παράδειγμα. Δύο χρόνια μετά, ο αγοραστής επέστρεψε. Τώρα τα καταστήματα είναι 13, όχι 14. Η «The Mart» έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 450,44 εκατ. ευρώ (+1,3%), EBITDA 21,09 εκατ. (περιθώριο 4,68%) και καθαρά κέρδη 6,14 εκατ. Η ENA φέρνει σταθερά 100-120 εκατ. ευρώ, περίπου 5-6% του τζίρου της ΑΒ. Σε μια αγορά οργανωμένης χονδρικής που κινείται στα 1,1-1,35 δισ. ευρώ, το άθροισμα των 2 πλησιάζει το 50%. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα κληθεί να κρίνει ακριβώς αν διορθώθηκαν αυτά που είχε επισημάνει το 2024. Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι σαφές ότι έχει αλλάξει προτεραιότητες. Το 2025 εμφάνισε καθαρές ζημιές κοντά στα €25 εκατ. ενώ διέθετε ταμειακά διαθέσιμα €59 εκατ. Στόχος είναι ένα δίκτυο 900 καταστημάτων έως το 2028. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξουν πάνω από 100 καταστήματα φέτος. Ο «μετασχηματισμός» χρειάζεται ρευστότητα και οι πωλήσεις χονδρικής ήταν το μόνο μη βασικό περιουσιακό στοιχείο που μπορούσε να ρευστοποιηθεί γρήγορα. Εφόσον λυθούν οι εκκρεμότητες με την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ένας γάμος συμφέροντος με αμοιβαία αισθήματα.
Coca-Cola HBC: Μια διάψευση που δεν ήταν ακριβώς διάψευση-Η μετοχή της Coca-Cola HBC αντέδρασε χθες με εντυπωσιακή άνοδο, στην αρχή της συνεδρίασης για να κλείσει τελικά με άνοδο +2,72% στα €51, ανακτώντας ένα μέρος της βουτιάς της περασμένης εβδομάδας. Η επίσημη ερμηνεία της αντίδρασης ήταν ότι «το Κρεμλίνο διέψευσε». Μόνο που δεν διέψευσε. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ακριβώς: «Δεν γνωρίζω αν υπήρξε τέτοιο αίτημα. Αλλά ακόμη κι αν υπήρξε, δεν σχολιάζουμε ποτέ την εσωτερική, υπηρεσιακή αλληλογραφία». Αυτό στη γλώσσα της Μόσχας δεν είναι «όχι». Είναι «δεν σας αφορά». Η Kommersant («Ο Έμπορος») είναι η πιο καθιερωμένη οικονομική εφημερίδα της Ρωσίας, το αντίστοιχο, τηρουμένων των αναλογιών, της Financial Times ή της Handelsblatt, στη ρωσική αγορά. Η εφημερίδα έγραψε ότι από τα μέσα Οκτωβρίου έχει υποβληθεί αίτημα στην κυβέρνηση, με «μερική στήριξη» αρμόδιων αντιπροέδρων, για την υπαγωγή σε προσωρινή διαχείριση των Multon και Multon Partners που είναι η πρώην Coca-Cola HBC Eurasia η οποία μετονομάστηκε τον Αύγουστο του 2022. Η Multon ανήκει κατά 100% στην Coca-Cola HBC (μέσω της ολλανδικής Coca-Cola HBC Holdings B.V.). Το αίτημα υπέβαλε ο Βαντίμ Σμάγκιν, ιδιοκτήτης κατά 97,9% της ζυθοποιίας και παραγωγής αναψυκτικών βιομηχανίας Bochkari από το Αλτάι. Είναι και βουλευτής της Ενωμένης Ρωσίας στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο Σμάγκιν ζητά την προσωρινή διαχείριση μιας επιχείρησης με τζίρο περίπου 18 φορές μεγαλύτερο από τον δικό του. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Σμάγκιν αγόρασε τα ρωσικά εργοστάσια αλουμινένιων κουτιών της πολωνικής Canpack έναντι 122 εκατ. δολαρίων. Η Canpack είχε τεθεί σε «προσωρινή διαχείριση» με διάταγμα Πούτιν στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η «διαχείριση» σταμάτησε τον Αύγουστο και 20 μέρες μετά, η εταιρεία πούλησε, έχοντας προηγουμένως εγγράψει ζημιά 354,7 εκατ. δολαρίων. Το σενάριο είναι πλέον γνωστό. Πρώτα η «διαχείριση», μετά η έξοδος σε «τιμή ευκαιρίας». Για την Coca-Cola HBC, οι ρωσικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν έσοδα 1,61 δισ. ευρώ στη Ρωσία το 2025 (+19%). Οι ρωσικές θυγατρικές κρατούσαν 1,04 δισ. ευρώ μετρητά στις 3/7/2026 τα οποία φυσικά δεν επαναπατρίζονται. Η Citi υπολογίζει τη συμμετοχή της Ρωσίας στα κέρδη ανά μετοχή της Coca-Cola HBC σε περίπου 33%. Η αξία της Multon εκτιμάται σε περίπου 2,6 δισ. ευρώ. Την ίδια Πέμπτη που κυκλοφόρησε το δημοσίευμα της Kommersant, ο Πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε διάταγμα «προσωρινής διαχείρισης» για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco. Η Coca-Cola λέει, σωστά, ότι δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση. Η Canpack επίσης δεν είχε, μέχρι την παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Η Jumbo έσβησε τις φετινές απώλειες-Comeback έχει πραγματοποιήσει η Jumbo, με τη μετοχή να προσεγγίζει εκ νέου τα 28 ευρώ, μηδενίζοντας τις απώλειες του 2026. Η ανάκαμψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι στα τέλη Μαρτίου και στα μέσα Μαΐου βρισκόταν κάτω από τα 22 ευρώ, υπό το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των πιέσεων στην κατανάλωση. Η εικόνα άρχισε να αλλάζει από το καλοκαίρι λόγω των βελτιωμένων προοπτικών. Από τα 22,44 ευρώ στα τέλη Ιουνίου, η μετοχή ανέβηκε στα 26 ευρώ τον Αύγουστο, για να προσεγγίσει τα 27,5 ευρώ στις αρχές Νοεμβρίου. Χθες έκλεισε στα 27,94 ευρώ, πάνω από τα 27,9 ευρώ, δηλαδή την τιμή που ξεκίνησε τη φετινή χρονιά. Καθοριστικός καταλύτης ήταν οι ισχυρές εμπορικές επιδόσεις, με αύξηση πωλήσεων 13% τον Οκτώβριο και 6,7% στο δεκάμηνο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Παράλληλα, η γενναιόδωρη πολιτική ανταμοιβής των μετόχων ενίσχυσε την ελκυστικότητα της μετοχής. Οι συνολικές χρηματικές διανομές του 2026 φτάνουν τα 2,2 ευρώ ανά μετοχή, με την έκτακτη διανομή ύψους 1 ευρώ να ακολουθεί στις 20 Νοεμβρίου. Με την Jumbo πλέον στις παρυφές των 28 ευρώ, το ενδιαφέρον στρέφεται στις χριστουγεννιάτικες πωλήσεις, που θα αποτελέσουν το επόμενο κρίσιμο τεστ για τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής.
Επανεκλογή και ISO-Διπλή επιτυχία σε μια ημέρα για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπως και να το κάνουμε δεν είναι συνηθισμένο ένα ΝΠΔΔ να αποκτά ISO για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Συγκεκριμένα χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη των εποπτικών μονάδων της Επιτροπής. Επίσης χθες η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου επανεξελέγη μέλος του Προεδρείου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2027. Η Πρόεδρος συμμετέχει στο Προεδρείο της Επιτροπής από το 2023.
Wall Street: Συναλλαγές 1,2 τρισ. δολάρια σε μία συνεδρίαση!-Ό,τι και να γίνει στις υπόλοιπες 15 συνεδριάσεις του μήνα ο Νοέμβριος ήδη σημείωσε ένα ιστορικό ρεκόρ στη Wall Street καταγράφοντας την υψηλότερη ημερήσια αξία συναλλαγών στην ιστορία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς. Στις 5 Νοεμβρίου ο συνολικός τζίρος στις αγορές μετοχών των ΗΠΑ εκτιμάται ότι έφθασε τα 1,2 τρισ. δολάρια σε μία συνεδρίαση. Σε μια συνηθισμένη συνεδρίαση, η συνολική αξία συναλλαγών στις μεγάλες αγορές μετοχών κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 600 και 800 δισ. δολαρίων. Η ένταση των συναλλαγών ήταν αποτέλεσμα μείωσης θέσεων σε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αντιστάθμιση θέσεων στην αγορά παραγώγων, αλλά και εκτεταμένες αλγοριθμικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων.
Οι εγγυήσεις του Μαντωνανάκη-Δύο ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Δ.Σ. της «Ήλιος Α.Ε.», μητρικής εταιρείας του Ομίλου Μαντωνανάκη, μαθαίνω ότι ελήφθησαν πριν λίγες ημέρες. Αυτές… παραδόξως δεν αφορούν το Grand Resort Lagonissi για το οποίο υπάρχει η… θρυλική, πολυετής κόντρα με το Δημόσιο και τις τράπεζες. Όπως αναφέρεται σχετικά, σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της «Ήλιος» στις 19 Οκτωβρίου χορηγήθηκε ειδική άδεια για τη διατήρηση της παρασχεθείσας εκ μέρους της εγγύησης προς την «Sunrise II NPL Finance DAC», ως ειδική διάδοχο της Τράπεζας Πειραιώς, υπέρ της εταιρείας «ΜΑΗΟ Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε.». Η εγγύηση αφορά οφειλή που θα προκύψει και θα αναγνωριστεί έπειτα από την υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής «από το Δάνειο στο πλαίσιο του από 30/12/2009 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 2.000.000 ευρώ με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Ομολογιών που αρχικά είχε χορηγηθεί στην εταιρεία «ΜΑΗΟ» από την Τράπεζα Πειραιώς για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή της ανωτέρω οφειλής». Μάλιστα εξουσιοδότησε «τον Παντελεήμωνα Μαντωνανάκη όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας (με την ιδιότητα της εγγυήτριας) με την εταιρεία διαχείρισης με την επωνυμία «Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», ενεργούσας με την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «Sunrise II NPL Finance DAC», τη Σύμβαση αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής από το Δάνειο». Να προσθέσω ότι η «ΜΑΗΟ Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε.» είναι αυτή που διαχειρίζεται το μεγάλο συγκρότημα Hotel & Village Resort “Kalimera Kriti”, στο Σίσι Αγίου Νικολάου. Η δεύτερη αντίστοιχη απόφαση της «Ήλιος» (σε εκτέλεση απόφασης της Γ.Σ. στις 20 Οκτωβρίου), αφορά τη χορήγηση ειδικής άδειας για τη διατήρηση της παρασχεθείσας εγγύησης υπέρ της «Κρέτα Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων» ξανά προς την «Sunrise II NPL Finance DAC», ως ειδική διάδοχο της Τράπεζας Πειραιώς «και επί της οφειλής που θα προκύψει και θα αναγνωριστεί από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αναγνώρισης και Ρύθμισης Οφειλής της υπ’ αριθ. 495141/10.06.2004 Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού ποσού 715.206,18 ευρώ». Πρόκειται για το τουριστικό γραφείο Creta Travel Bureau (με παρουσία στην αγορά από το 1957). Και σε αυτή την περίπτωση εξουσιοδοτήθηκε ο Παντελής Μαντωνανάκης να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις με την Intrum.
Το «Dunkelflaute» στη Γερμανία και στην Ελλάδα-Στη Γερμανία έχουν μια λέξη για τις μέρες χωρίς ήλιο και χωρίς άνεμο. Dunkelflaute. Χθες ήταν μία από αυτές. Η τιμή ρεύματος επόμενης ημέρας έφτασε τα 345,64 ευρώ/MWh. Ήταν το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ κάποια στιγμή, στη βραδινή αιχμή, ανέβηκε πάνω από 600 ευρώ. Οι ανεμογεννήτριες σταμάτησαν, τα φωτοβολταϊκά κοιμήθηκαν και οι μονάδες φυσικού αερίου ανέλαβαν το φορτίο. Στην Ελλάδα, δεν είχαμε Dunkelflaute. Κι όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, για χθες Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 349,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα, λίγο πιο ακριβά από τη Γερμανία. Πρόκειται για την υψηλότερη ημερήσια μέση τιμή που έχει καταγραφεί από τις αρχές του 2026, με την ανώτατη ωριαία τιμή να φτάνει τα 547,74 ευρώ. Παντού στην Ευρώπη, την τιμή ηλεκτρικού ρεύματος τελικά τη διαμορφώνει η ακριβότερη μονάδα που χρειάζεται για να καλυφθεί η ζήτηση. Όταν λείπουν οι ΑΠΕ, αυτή η μονάδα είναι το φυσικό αέριο. Το αέριο κοστίζει το ίδιο στο Αμβούργο και στη Ρεβυθούσα, περίπου 87 ευρώ/MWh σήμερα, διπλάσιο από πέρυσι. Οι ευρωπαϊκές αγορές είναι συνδεδεμένες σαν αλυσίδα. Όταν η Κεντρική Ευρώπη αγοράζει ακριβά, η Ουγγαρία (373 ευρώ), η Κροατία (371) και η Βουλγαρία (371,61) πουλούν προς τον Βορρά. Το φθηνό βαλκανικό ρεύμα που στηρίζει τα ελληνικά βράδια, εξαφανίζεται και η Ελλάδα που είναι καθαρός εξαγωγέας (6,1 TWh στο οκτάμηνο) μετατρέπεται σε αγοραστή που πληρώνει ακριβά. Υπάρχει και μια ακόμη ελληνική ιδιαιτερότητα. Στη Γερμανία, ο καταναλωτής έχει ετήσιο σταθερό συμβόλαιο και τη σημερινή τιμή τη διαβάζει στις εφημερίδες. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής, μόλις το 31,63% των οικιακών μετρητών είχε σταθερό τιμολόγιο, ενώ το 51,79% παρέμενε στα πράσινα που ανατιμολογούνται κάθε μήνα με βάση ακριβώς αυτή τη χονδρική. Στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει Dunkelflaute για να πληρώνουμε ακριβό ρεύμα.
Ο Χάρης Βαφειάς και το deal 255 εκατ. δολαρίων με οικογενειακό αποτύπωμα-Μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική κίνηση έκανε ο Χάρης Βαφειάς, με την εισηγμένη στο Nasdaq StealthGas να συμφωνεί στην αγορά τεσσάρων LPG carriers, έναντι 254,59 εκατ. δολαρίων, από εταιρείες συνδεδεμένες με την οικογένειά του. Ουσιαστικά, πλοία μεταφέρονται από ιδιωτικά οικογενειακά συμφέροντα στη χρηματιστηριακή εταιρεία, ενισχύοντας κατά 35% τη μεταφορική της ικανότητα και ανεβάζοντας τον στόλο στα 29 πλοία. Η κίνηση δείχνει ότι ο Βαφειάς επιλέγει να ενισχύσει την εισηγμένη, αξιοποιώντας τη ρευστότητά της, που ξεπερνά τα 270 εκατ. δολάρια. Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στους όρους. Προβλέπεται δυνατότητα αναβολής πληρωμής έως έναν χρόνο, χωρίς τόκο. Επειδή, όμως, πρόκειται για συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών, απαιτείται έγκριση των μετόχων, παρά το πράσινο φως των ανεξάρτητων συμβούλων. Το στοίχημα πλέον είναι αν η μεταφορά των πλοίων θα δημιουργήσει αντίστοιχη αξία για όλους τους μετόχους.
Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν παραγγείλει 1.021 πλοία-Το χρήμα συνεχίζει να ρέει προς τα ναυπηγεία της Ασίας και οι τελευταίες δέκα ημέρες δείχνουν ότι οι Έλληνες εφοπλιστές δεν έχουν διάθεση να πατήσουν φρένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Xclusiv Shipbrokers, οι Greeks έχουν πλέον 1.021 πλοία υπό παραγγελία, ενώ οι νέες επενδυτικές κινήσεις αποκαλύπτουν διαφορετικές στρατηγικές και μεγάλα στοιχήματα για την επόμενη πενταετία. Ο Βύρων Βασιλειάδης συνεχίζει με ταχύτητα που τραβάει την προσοχή της αγοράς. Ενεργοποίησε δύο επιπλέον παραγγελίες υπερδεξαμενόπλοιων VLCC στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli, ανεβάζοντας το συνολικό ναυπηγικό του πρόγραμμα στα 34 πλοία, αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων, μέσα σε μόλις 16 μήνες. Στο ξηρό φορτίο, ο Θανάσης Φειδάκης ακολουθεί διαφορετική τακτική. Η Globus Maritime παρέλαβε από την Ιαπωνία το πέμπτο νεότευκτο Ultramax, το Glbs Thalia, ανεβάζοντας τον στόλο της στα 11 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 808.622 dwt. Εδώ το παιχνίδι δεν είναι η εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των πλοίων, αλλά η ηλικία, η κατανάλωση καυσίμων και η ανταγωνιστικότητα του στόλου. Και η Αγγελική Φράγκου, όμως, έδωσε το δικό της στίγμα. Η Navios Maritime Partners προχώρησε σε επενδύσεις 703,2 εκατ. δολαρίων για επτά νεότευκτα πλοία, έχοντας παράλληλα εξασφαλισμένα μελλοντικά έσοδα περίπου 5 δισ. δολαρίων. Η διαφορά εδώ είναι ότι οι νέες επενδύσεις συνοδεύονται από ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο συμβολαιοποιημένων εσόδων. Και υπάρχει και το μέτωπο του LNG, όπου οι νέες παραγγελίες ελληνικών συμφερόντων ξεπερνούν το 1,5 δισ. δολάρια, με την Alpha Gas της Άννας Αγγελικούση να συγκαταλέγεται στους ομίλους που ενισχύουν την παρουσία τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι αγοράζουν πλοία, αλλά όχι με την ίδια λογική. Άλλοι επενδύουν στην ανάπτυξη, άλλοι στην ανανέωση και άλλοι στα μακροχρόνια έσοδα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι ελληνικές υπογραφές εξακολουθούν να έχουν μεγάλη αξία στα ασιατικά ναυπηγεία. Το αν θα αποδειχθούν εξίσου πολύτιμες όταν τα πλοία βγουν στη θάλασσα, θα το κρίνουν οι ναύλοι της επόμενης δεκαετίας.
Το Μαξίμου, τα 300 εκατομμύρια και οι ακτοπλόοι που περιμένουν στο ακουστικό-Ένας λογαριασμός 300 εκατ. ευρώ βρίσκεται αυτές τις ημέρες μεταξύ υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μεγάρου Μαξίμου και υπουργείου Οικονομικών. Και δεν πρόκειται για κάποιο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, αλλά για τα καύσιμα της ακτοπλοΐας. Το Ναυτιλίας έχει εισηγηθεί να καλυφθεί από το κράτος έως το 70% της πρόσθετης επιβάρυνσης των 300 εκατ. ευρώ που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Το ποσοστό δεν είναι τυχαίο αφού αυτό είναι το επιτρεπτό όριο από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, χωρίς να θεωρηθεί κρατική επιχορήγηση. Μόνο που άλλο η εισήγηση και άλλο να βρεθούν τα χρήματα. Στην ακτοπλοϊκή αγορά, πάντως, οι υπολογισμοί έχουν ήδη αρχίσει και το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι σαφές, Χωρίς στήριξη, τα χειμερινά δρομολόγια δύσκολα θα μείνουν ανεπηρέαστα. Η Χίος, με το αεροδρόμιό της να κλείνει για έργα, και η Σαντορίνη, που ζητά καλύτερες συνδέσεις, δείχνουν πόσο εύκολα ένα οικονομικό πρόβλημα μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό πονοκέφαλο. Η Attica Group έδωσε ήδη παράταση ενός μήνα στα δρομολόγια προς Χίο και Μυτιλήνη, αλλά το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποιος θα πληρώσει τη συνέχεια. Γιατί στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι οι αυξήσεις στα εισιτήρια έχουν πολιτικό κόστος, αλλά και τα πλοία που μένουν δεμένα δεν περνούν απαρατήρητα. Μένει να δούμε ποιος θα βάλει την υπογραφή στην επιταγή.
Πόσο κοστίζει μια φανέλα με το νούμερο 7-Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρέτησε την περασμένη Πέμπτη την εθνική Πορτογαλίας, με ένα βίντεο 5’, έπειτα από 23 χρόνια, 234 συμμετοχές και 146 γκολ. Μεσολάβησε 1 μήνας τιμωρίας (και πρόστιμο €255) για την αποχώρησή του από την προετοιμασία έπειτα από τη ρήξη με τον νέο ομοσπονδιακό Ζόρζε Ζεζούς. Το ποδοσφαιρικό κεφάλαιο έκλεισε. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά δεδομένα αυτής της σχέσης. Ο Ρονάλντο απέφερε στην Πορτογαλική Ομοσπονδία (FPF) ετήσια έσοδα που εκτιμώνται πάνω από €120 εκατ. Το Forbes έγραψε ότι το 30-35% αυτών συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την εμπορική έλξη του Ρονάλντο. Η Record της Λισαβόνας προέβλεπε, πριν την απόφαση, πτώση έως 50% στα μακροπρόθεσμα εμπορικά έσοδα της ομοσπονδίας αν αποχωρούσε. Μελέτη του IPAM (Ινστιτούτο Μάρκετινγκ του Πόρτο) του 2025 αποτιμά τη μάρκα CR7 στα €850 εκατ., αυξημένη +325% σε σχέση με το 2020. Ο Ρονάλντο καταγράφει σκορ 88/100 στον δείκτη αθλητικής φήμης και άριστα στην κατηγορία εσόδων/social media. Περισσότεροι από 1 δισ. ακόλουθοι σε όλες τις πλατφόρμες, ~675 εκατ. μόνο στο Instagram, όπου ένα χορηγούμενο post αποτιμάται από $3,2 εκατ. έως $11,6 εκατ., ανάλογα με τη μεθοδολογία. Ο υπουργός Οικονομίας Μανουέλ Κάστρο Αλμέιδα είχε αποκαλέσει τον Ρονάλντο «τη μεγαλύτερη εταιρεία που προβάλλει την Πορτογαλία». Η FPF δεν έχασε απλά έναν επιθετικό. Έχασε τον μοναδικό της χορηγό που δεν πληρωνόταν για να φοράει τη φανέλα.
Η ψηφιακή τράπεζα του Προέδρου-Η Κεντρική Τράπεζα της Παραγουάης έθεσε σε καθεστώς εξυγίανσης (resolution) την Ueno Bank. Η Ueno είναι η μεγαλύτερη ψηφιακή τράπεζα της χώρας. Το πρόβλημα είναι ότι ο δείκτης φερεγγυότητας είχε πέσει κάτω από το μισό του νόμιμου ελάχιστου. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν δάνεια σε εταιρείες συνδεδεμένες με τους ιδιοκτήτες της που ο νόμος περιορίζει αυστηρά και άλλες «σοβαρότερες παρατυπίες». Η Ueno δηλώνει ότι διαθέτει 3 εκατ. πελάτες, περίπου το 60% του ενήλικου πληθυσμού. Διαχειρίζεται 800–850 εκατ. δολάρια δημόσιου χρήματος από τα οποία 380 εκατ. είναι τοποθετήσεις του IPS, του κρατικού ταμείου συντάξεων και υγείας που πληρώνει μέσω Ueno 32.000 συνταξιούχους. Η εγγύηση καταθέσεων καλύπτει έως 228 εκατ. γκουαρανί (περίπου 38.000 δολ.) ανά καταθέτη, καταβλητέα εντός 15 ημερών με δυνατότητα μίας παράτασης. Για τα μεγαλύτερα υπόλοιπα η Κεντρική Τράπεζα υπόσχεται μόνο «τη μέγιστη δυνατή προστασία» δηλαδή ό,τι προκύψει από μεταφορά καταθέσεων σε άλλες τράπεζες ή εκκαθάριση. Το IPS δήλωσε ότι οι συντάξεις Νοεμβρίου θα πληρωθούν από άλλη τράπεζα και ότι θα προσφύγει δικαστικά για την επένδυσή του. Ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια ήταν επιχειρηματικός εταίρος του ομίλου Vázquez, ιδιοκτήτης της Ueno, έως τον Μάρτιο του 2025. Η τράπεζα λέει ότι ποτέ δεν υπήρξε μέτοχός της. Το 2023 ο Πρόεδρος Πένια διόρισε επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας τον Κάρλος Καρβάγιο που, κατά σύμπτωση, μέχρι τότε ήταν πρόεδρος της Ueno. Ο Καρβάγιο, που δήλωσε ότι είχε εξαιρεθεί από τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας για την Ueno, παραιτήθηκε στις 4 Νοεμβρίου με αίτημα του Προέδρου. Η Παραγουάη πήρε investment grade από Moody’s (2024) και S&P (2025) και τρέχει με 4,5% ανάπτυξη. Η πρώτη δοκιμασία της νεοαποκτηθείσας αξιοπιστίας της, ήρθε από την τράπεζα που βρισκόταν πιο κοντά στην εξουσία.
Πηγή: www.newmoney.gr
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