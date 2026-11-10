Οι φωνές του Κ.Μ (πήγαιναν αλλού…), έρχεται ΔΕΟΣ και στην Αθήνα, η καλίμπρα στους συντελεστές δόμησης, η νέα εξαγορά της Eurobank, βρέχει παραγγελίες στη θάλασσα

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ-Αθήνα

Κυβερνητική «καλίμπρα» για τους συντελεστές δόμησης

Οι προτάσεις για τους newcomers

Ο Δένδιας, οι εφοπλιστές και τα κέρδη

Ο Μητσοτάκης, το railway.gov.gr και ο μετασχηματισμός του ΟΣΕ

Η Eurobank ετοιμάζει νέα εξαγορά

Επιδρομή στις διεθνείς αγορές από τις ελληνικές τράπεζες

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Σκλαβενίτης: Μια (ακόμη) εξαγορά με παρασκήνιο και υπομονή

Coca-Cola HBC: Μια διάψευση που δεν ήταν ακριβώς διάψευση

Η Jumbo έσβησε τις φετινές απώλειες

Επανεκλογή και ISO

Όταν ρώτησα αν φώναζε για το καλώδιο γενικώς ο Μητσοτάκης μου είπε (η πηγή) όχι, γι’ άλλο θέμα ήταν οι φωνές και εκεί προσέθεσε «σταμάτα να είσαι περίεργος». Στη δημοσιογραφία βεβαίως η περιέργεια ΔΕΝ σκότωσε τη γάτα (αντιθέτως) αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας μεταφέρω τι μου είπε η πηγή χθες. Μήπως δεν κατάλαβα και… μπέρδεψα για παράδειγμα το «Εξωτερικών» με κάποιον που φώναζε ο Κ.Μ από το εξωτερικό… Τέλος πάντων, στο Μ.Μ λέγανε χθες ότι «με το καλώδιο πήγαν όλα ρολόι, δεν συνέβη κάτι έκτακτο…». Θα δούμε και τι θα πει άλλωστε και σήμερα ο Μητσοτάκης στο συνέδριό (μας) του travel.gr στον Σρόιτερ.-Μου λένε ότι οι κομπίνες νυχτερινών μαγαζιών με αχυρανθρώπους που φόρτωναν χρέη και εξαφανίζονταν δεν γίνονταν μόνο στη Θεσσαλονίκη, τώρα έρχεται η ώρα της Αθήνας. Μου λένε ότι επίσης ότι επί του όλου θέματος χθες έγινε και ενημέρωση αναλυτική στον πρωθυπουργό και τα εμπλεκόμενα ονόματα των Αθηνών είναι εξίσου σημαντικά.-Ένα θέμα που συζητείται πολύ εκτός από την επικαιρότητα του καλωδίου είναι το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που προσθέτει επιπλέον τετραγωνικά δόμησης σε πολλούς δήμους και της Αττικής, κυρίως στα Βόρεια Προάστια και στα Ανατολικά. Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, θα μπορούν να χτιστούν μεγαλύτερα και κατά περίπτωση ψηλότερα κτήρια εν σχέσει με τους σημερινούς συντελεστές, αν και η κυβέρνηση διαμηνύει εδώ και μέρες ότι τετραγωνικά μπορούν να μεταφερθούν μόνο εντός του ίδιου δήμου π.χ. για ένα οικόπεδο 500 τ.μ. που μπορεί να δομηθεί μόνο κατά τα 200 τ.μ., ο ιδιοκτήτης να μπορεί να πουλήσει μέσω ψηφιακής τράπεζας γης τα άλλα 300 τ.μ. Η δημοσιοποίηση του σχεδίου έβγαλε κυρίως τους δημάρχους των βόρειων προαστίων της Αττικής στα κάγκελα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν τα τηλέφωνα σε βουλευτές και υπουργούς, ενώ πολλοί προαναγγέλλουν ακόμα και νομικές κινήσεις. Άλλωστε ήταν οι δήμαρχοι του Βορείου Τομέα Αττικής που πρωτοστάτησαν στον αγώνα κατά του ΝΟΚ και κέρδισαν στο ΣτΕ, με αποτέλεσμα να προκύψουν οι αναπροσαρμογές. Πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν κατάλαβαν γιατί έπρεπε να ανοίξει προεκλογικά το ζήτημα, ενώ ήδη από την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος Μαρινάκης είχε ξεκινήσει να «κόβει» τη συζήτηση, περιγράφοντας μια παρέμβαση πολύ συγκεκριμένη που θα μπορούσε να γίνει εάν και εφόσον. Κάπως έτσι, ήρθε χθες ο Σταύρος Παπασταύρου να κάνει την κανονική κυβερνητική «καλίμπρα», για να μη βγουν εντελώς στα κάγκελα οι δήμαρχοι. Τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι οι σχετικές μελέτες είναι σε φάση δημόσιας διαβούλευσης, η οποία είναι ανοιχτή και μπορούν άπαντες να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ η κατάληξη της κουβέντας είναι ανοιχτή και μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις. Κοινώς, οι όμορφες μελέτες μπορούν να μείνουν και στις καλένδες.-Μια ηλικιακή ομάδα ψηφοφόρων που έχει μπει για τα καλά στα ραντάρ του Μ.Μ είναι οι περίπου 400.000 νέοι που έχουν γεννηθεί ως το 2010 και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις εθνικές εκλογές της άνοιξης. Σε αυτό το κοινό η ΝΔ εκτιμά ότι μπορεί να πάει καλύτερα σε σχέση με όσους είναι μεταξύ 25 και 35, οπότε χθες που ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου είδε τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου έγινε σχετική συζήτηση για το πώς η ΝΔ μπορεί να τους προσεγγίσει. Πέρα από την καμπάνια μέσω social και των μηνυμάτων, κουβέντα έγινε και για πολιτικές προτάσεις. Για παράδειγμα, συζητήθηκε να υπάρξει κάποιου είδους κρατική μέριμνα για την κρυοσυντήρηση ωαρίων που είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες νέες γυναίκες. Τέτοια θα έχουμε πολλά τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές.-Ο Δένδιας χθες από τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Μοίρας Ικάρων -δωρεά Πάνου Λασκαρίδη- επανέλαβε την παραίνεσή του προς τους εφοπλιστές να δώσουν το επόμενο διάστημα ένα ποσό γύρω στα 250 εκατομμύρια εν είδει πατριωτικής εισφοράς για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και μάλιστα έβαλε στην εξίσωση τα υπερκέρδη που πολλοί παρουσιάζουν λόγω του πολέμου στον Κόλπο ως ένα επιχείρημα υπέρ της συνεισφοράς τους για την Ελλάδα. Το θέμα έφτασε αρμοδίως στην Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού η οποία είπε ότι περιμένει συγκεκριμένες προτάσεις από μεριάς του Πενταγώνου πέρα από το γενικό «δώστε λεφτά», όπως άλλωστε έχει γίνει μέχρι σήμερα σε αρκετές άλλες χορηγίες που έχουν δοθεί για τις Ενοπλες Δυνάμεις τα τελευταία χρόνια.-Στο Παλαιό Αμαξοστάσιο Πειραιά–Πελοποννήσου θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Μητσοτάκης για την παρουσίαση του railway.gov.gr, της νέας ψηφιακής πλατφόρμας εποπτείας του σιδηροδρομικού δικτύου. Πρόκειται για ένα σύστημα ελληνικής καινοτομίας, που υλοποιήθηκε μέσα σε λίγους μήνες με τη χορηγία 26 Ελλήνων εφοπλιστών και εντοπίζει τα τρένα με ακρίβεια λίγων εκατοστών βάσει τεχνολογίας αιχμής, ενεργοποιώντας αυτόματες ειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους. Σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία και τη λειτουργία τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση παρουσιάζει τα πρώτα βήματα ενός ευρύτερου μετασχηματισμού του ΟΣΕ.-Στα τραπεζικά επιτελεία των υπολοίπων συστημικών τραπεζών επικρατεί σχεδόν βεβαιότητα ότι η Eurobank ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εξαγορά για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Η… πεποίθηση του ανταγωνισμού ότι η Eurobank προετοιμάζει κάποια εξαγορά πυροδοτήθηκε από την πρόθεση της τράπεζας να διανείμει στους μετόχους της το 55% των κερδών του 2026 (διανομή 2027) επειδή όπως είπε ο Φ. Καραβίας κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, η τράπεζα διατηρεί επαρκή ρευστότητα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, εφόσον αυτές παρουσιαστούν. Ο ανταγωνισμός μετά την παραπάνω δήλωση έχει πειστεί πως είμαστε προ εξελίξεων και θεωρεί πιθανή μια εξαγορά στη Βουλγαρία, η οποία θα εδραιώσει περαιτέρω την ήδη ισχυρή παρουσία της στη γειτονική χώρα. Άλλωστε, η διοίκηση της τράπεζας ποτέ δεν έκρυψε το ενδιαφέρον της για τη Βουλγαρία αν και περίμενε –ή εξακολουθεί να περιμένει– να περάσει κάποιο διάστημα από την υιοθέτηση του ευρώ. Προφανώς δεν αποκλείεται και να αιφνιδιάσει με κάποια άλλη επιλογή για το deal που ετοιμάζει.-Με ένα μπαράζ επενδυτικών παρουσιάσεων (roadshows) σε Ευρώπη και Ασία κινούνται οι ελληνικές τράπεζες ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της χρήσης. Πρόκειται για μια κινητικότητα που ξεπερνά τα καθιερωμένα συνέδρια του τέλους του έτους, καθώς για πρώτη φορά τα πιστωτικά ιδρύματα προγραμματίζουν τόσο πυκνό κύκλο συναντήσεων με διεθνείς αναλυτές και επενδυτές. Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες δημιουργεί ένα ανοιχτό παράθυρο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων. Ένα παράθυρο που οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν, προβάλλοντας την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση, την ποιότητα των ισολογισμών τους και τις προοπτικές κερδοφορίας τους. Το πρώτο σημαντικό ραντεβού είναι στις 11 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιείται το συνέδριο της UBS. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ορισμένες τράπεζες σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν την παρουσία τους στη βρετανική πρωτεύουσα, πραγματοποιώντας παράλληλα δικές τους επενδυτικές παρουσιάσεις και συναντήσεις με funds και θεσμικούς επενδυτές. Η συνέχεια θα δοθεί στην Ασία, όπου η Τράπεζα Πειραιώς προγραμματίζει επενδυτική περιοδεία στο τέλος Νοεμβρίου, επιδιώκοντας να διευρύνει την επαφή της με επενδυτικά χαρτοφυλάκια της περιοχής. Στην ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς επενδυτικής παρουσίας αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, κατά την παρουσίαση του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου της τράπεζας, κάνοντας λόγο για roadshows στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Στο ημερολόγιο των τραπεζών βρίσκεται, τέλος, και το διήμερο 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο το συνέδριο «Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference 2026», με τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών. Το ζητούμενο για τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πλέον να μετατρέψουν το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον σε νέες επενδυτικές τοποθετήσεις, αξιοποιώντας τη συγκυρία και διευρύνοντας τη μετοχική τους βάση.-Η επίσημη ανακοίνωση ήταν σύντομη και περιεκτική. Η «The Mart» της Σκλαβενίτης εξαγοράζει τα «ENA Cash & Carry» από την ΑΒ Βασιλόπουλος. Αυτός ο γάμος έχει προϊστορία και φλερτ 2 ετών. Το καλοκαίρι του 2024 η ΑΒ Βασιλόπουλος είχε αναθέσει στην Deloitte να βολιδοσκοπήσει έναν κλειστό κύκλο 5-6 υποψηφίων για την πώληση του «ENA Cash & Carry». Τότε ο Σκλαβενίτης, η METRO και ο Μασούτης έδειχναν να προηγούνται. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, η διαδικασία «κόλλησε». Οι πληροφορίες της εποχής έλεγαν ότι η «The Mart» δίσταζε επειδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα την υποχρέωνε να εκποιήσει καταστήματα εκεί όπου τα δύο δίκτυα αλληλοκαλύπτονται. Ο Νίκος Λαβίδας δήλωσε τότε «συζητήσαμε την πώληση, αλλά αποφασίσαμε να την κρατήσουμε» και εξήγγειλε στροφή της ENA στο HoReCa, με τη σύμβαση προμήθειας της IKEA ως εμβληματικό παράδειγμα. Δύο χρόνια μετά, ο αγοραστής επέστρεψε. Τώρα τα καταστήματα είναι 13, όχι 14. Η «The Mart» έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 450,44 εκατ. ευρώ (+1,3%), EBITDA 21,09 εκατ. (περιθώριο 4,68%) και καθαρά κέρδη 6,14 εκατ. Η ENA φέρνει σταθερά 100-120 εκατ. ευρώ, περίπου 5-6% του τζίρου της ΑΒ. Σε μια αγορά οργανωμένης χονδρικής που κινείται στα 1,1-1,35 δισ. ευρώ, το άθροισμα των 2 πλησιάζει το 50%. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα κληθεί να κρίνει ακριβώς αν διορθώθηκαν αυτά που είχε επισημάνει το 2024. Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι σαφές ότι έχει αλλάξει προτεραιότητες. Το 2025 εμφάνισε καθαρές ζημιές κοντά στα €25 εκατ. ενώ διέθετε ταμειακά διαθέσιμα €59 εκατ. Στόχος είναι ένα δίκτυο 900 καταστημάτων έως το 2028. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξουν πάνω από 100 καταστήματα φέτος. Ο «μετασχηματισμός» χρειάζεται ρευστότητα και οι πωλήσεις χονδρικής ήταν το μόνο μη βασικό περιουσιακό στοιχείο που μπορούσε να ρευστοποιηθεί γρήγορα. Εφόσον λυθούν οι εκκρεμότητες με την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ένας γάμος συμφέροντος με αμοιβαία αισθήματα.-Η μετοχή της Coca-Cola HBC αντέδρασε χθες με εντυπωσιακή άνοδο, στην αρχή της συνεδρίασης για να κλείσει τελικά με άνοδο +2,72% στα €51, ανακτώντας ένα μέρος της βουτιάς της περασμένης εβδομάδας. Η επίσημη ερμηνεία της αντίδρασης ήταν ότι «το Κρεμλίνο διέψευσε». Μόνο που δεν διέψευσε. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ακριβώς: «Δεν γνωρίζω αν υπήρξε τέτοιο αίτημα. Αλλά ακόμη κι αν υπήρξε, δεν σχολιάζουμε ποτέ την εσωτερική, υπηρεσιακή αλληλογραφία». Αυτό στη γλώσσα της Μόσχας δεν είναι «όχι». Είναι «δεν σας αφορά». Η Kommersant («Ο Έμπορος») είναι η πιο καθιερωμένη οικονομική εφημερίδα της Ρωσίας, το αντίστοιχο, τηρουμένων των αναλογιών, της Financial Times ή της Handelsblatt, στη ρωσική αγορά. Η εφημερίδα έγραψε ότι από τα μέσα Οκτωβρίου έχει υποβληθεί αίτημα στην κυβέρνηση, με «μερική στήριξη» αρμόδιων αντιπροέδρων, για την υπαγωγή σε προσωρινή διαχείριση των Multon και Multon Partners που είναι η πρώην Coca-Cola HBC Eurasia η οποία μετονομάστηκε τον Αύγουστο του 2022. Η Multon ανήκει κατά 100% στην Coca-Cola HBC (μέσω της ολλανδικής Coca-Cola HBC Holdings B.V.). Το αίτημα υπέβαλε ο Βαντίμ Σμάγκιν, ιδιοκτήτης κατά 97,9% της ζυθοποιίας και παραγωγής αναψυκτικών βιομηχανίας Bochkari από το Αλτάι. Είναι και βουλευτής της Ενωμένης Ρωσίας στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο Σμάγκιν ζητά την προσωρινή διαχείριση μιας επιχείρησης με τζίρο περίπου 18 φορές μεγαλύτερο από τον δικό του. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Σμάγκιν αγόρασε τα ρωσικά εργοστάσια αλουμινένιων κουτιών της πολωνικής Canpack έναντι 122 εκατ. δολαρίων. Η Canpack είχε τεθεί σε «προσωρινή διαχείριση» με διάταγμα Πούτιν στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η «διαχείριση» σταμάτησε τον Αύγουστο και 20 μέρες μετά, η εταιρεία πούλησε, έχοντας προηγουμένως εγγράψει ζημιά 354,7 εκατ. δολαρίων. Το σενάριο είναι πλέον γνωστό. Πρώτα η «διαχείριση», μετά η έξοδος σε «τιμή ευκαιρίας». Για την Coca-Cola HBC, οι ρωσικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν έσοδα 1,61 δισ. ευρώ στη Ρωσία το 2025 (+19%). Οι ρωσικές θυγατρικές κρατούσαν 1,04 δισ. ευρώ μετρητά στις 3/7/2026 τα οποία φυσικά δεν επαναπατρίζονται. Η Citi υπολογίζει τη συμμετοχή της Ρωσίας στα κέρδη ανά μετοχή της Coca-Cola HBC σε περίπου 33%. Η αξία της Multon εκτιμάται σε περίπου 2,6 δισ. ευρώ. Την ίδια Πέμπτη που κυκλοφόρησε το δημοσίευμα της Kommersant, ο Πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε διάταγμα «προσωρινής διαχείρισης» για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco. Η Coca-Cola λέει, σωστά, ότι δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση. Η Canpack επίσης δεν είχε, μέχρι την παραμονή Πρωτοχρονιάς.-Comeback έχει πραγματοποιήσει η Jumbo, με τη μετοχή να προσεγγίζει εκ νέου τα 28 ευρώ, μηδενίζοντας τις απώλειες του 2026. Η ανάκαμψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι στα τέλη Μαρτίου και στα μέσα Μαΐου βρισκόταν κάτω από τα 22 ευρώ, υπό το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των πιέσεων στην κατανάλωση. Η εικόνα άρχισε να αλλάζει από το καλοκαίρι λόγω των βελτιωμένων προοπτικών. Από τα 22,44 ευρώ στα τέλη Ιουνίου, η μετοχή ανέβηκε στα 26 ευρώ τον Αύγουστο, για να προσεγγίσει τα 27,5 ευρώ στις αρχές Νοεμβρίου. Χθες έκλεισε στα 27,94 ευρώ, πάνω από τα 27,9 ευρώ, δηλαδή την τιμή που ξεκίνησε τη φετινή χρονιά. Καθοριστικός καταλύτης ήταν οι ισχυρές εμπορικές επιδόσεις, με αύξηση πωλήσεων 13% τον Οκτώβριο και 6,7% στο δεκάμηνο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Παράλληλα, η γενναιόδωρη πολιτική ανταμοιβής των μετόχων ενίσχυσε την ελκυστικότητα της μετοχής. Οι συνολικές χρηματικές διανομές του 2026 φτάνουν τα 2,2 ευρώ ανά μετοχή, με την έκτακτη διανομή ύψους 1 ευρώ να ακολουθεί στις 20 Νοεμβρίου. Με την Jumbo πλέον στις παρυφές των 28 ευρώ, το ενδιαφέρον στρέφεται στις χριστουγεννιάτικες πωλήσεις, που θα αποτελέσουν το επόμενο κρίσιμο τεστ για τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής.-Διπλή επιτυχία σε μια ημέρα για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπως και να το κάνουμε δεν είναι συνηθισμένο ένα ΝΠΔΔ να αποκτά ISO για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Συγκεκριμένα χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη των εποπτικών μονάδων της Επιτροπής. Επίσης χθες η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου επανεξελέγη μέλος του Προεδρείου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2027. Η Πρόεδρος συμμετέχει στο Προεδρείο της Επιτροπής από το 2023.