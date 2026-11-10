«Αυτά είναι θαύματα»: Οι Ουκρανοί διέσωσαν ξανά με drone στρατιώτη που είχε ακρωτηριαστεί αφού πάτησε νάρκη, δείτε βίντεο
«Αυτά είναι θαύματα»: Οι Ουκρανοί διέσωσαν ξανά με drone στρατιώτη που είχε ακρωτηριαστεί αφού πάτησε νάρκη, δείτε βίντεο
H διάσωση έγινε μέσα σε 30 λεπτά από την ουκρανική μονάδα με τίτλο Code 9.2 - Επίγειες μονάδες διάσωσης θα χρειάζονταν μια εβδομάδα για να φτάσουν στον Άρτεμ Λίτβιν
Άλλη μια εντυπωσιακή διάσωση με χρήση drone ενός στρατιώτη που ήταν τραυματισμένος στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία πραγματοποίησε το Κίεβο.
Αυτή τη φορά η διάσωση από την ουκρανική μονάδα με τίτλο Code 9.2 έγινε για τον Άρτεμ Λίτβιν, ο οποίος είχε ακρωτηριαστεί αφού πάτησε μαγνητική νάρκη.
Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται ο Λίτβιν να φτάνει έρποντας μέχρι το drone που τον μετέφερε σε ένα ειδικά σχεδιασμένο προστατευτικό φορείο.
Στη συνέχεια, ο στρατιώτης φαίνεται να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο, όπου δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες με τον ίδιο να λέει «αυτά είναι θαύματα».
Σύμφωνα με τον πρώην υφυπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Γκερασένκο, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο, η λύση της διάσωσης με drone βαρέως τύπου επιλέχθηκε καθώς οι προσπάθειες απομάκρυνσης του Λίτβιν με επίγεια drones αποδείχθηκαν αδύνατες, λόγω του κινδύνου για τις ομάδες διάσωσης.
Στην ανάρτησή του στο Χ ο Γκερασένκο περιέγραψε ότι η διάσωση ολοκληρώθηκε σε 30 λεπτά, ενώ για την ίδια απόσταση, αν είχαν επιστρατευτεί επίγειες ομάδες διάσωσης, θα χρειάζονταν περίπου μία εβδομάδα για να την καλύψουν.
Αυτή ήταν η τέταρτη αεροδιακομιδή βαριά τραυματισμένου στρατιώτη που πραγματοποίησε η μονάδα Code 9.2. Κάθε επιχείρηση υποστηρίζεται από συστήματα εναέριας αναγνώρισης και ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία βοηθούν τις ομάδες διάσωσης να προσεγγίζουν τραυματίες σε περιοχές που διαφορετικά θα ήταν απροσπέλαστες.
Είχε προηγηθεί η εντυπωσιακή επιχείρηση απομάκρυνσης ενός ακόμη Ουκρανού στρατιώτη, ο οποίος είχε χάσει και τα δύο πόδια του ενώ παρέμενε εγκλωβισμένος πίσω από τις εχθρικές γραμμές.
Αφού άντεξε για 491 ημέρες στη ζώνη θανάτου και αναγκάστηκε να ακρωτηριάσει το δεξί του πόδι με ένα μαχαίρι, έχοντας προηγουμένως χάσει το αριστερό από κρυοπαγήματα, ο Κοστιαντίν Βλασένκο διασώθηκε από drone που τον μετέφερε με ασφάλεια.
Αυτή τη φορά η διάσωση από την ουκρανική μονάδα με τίτλο Code 9.2 έγινε για τον Άρτεμ Λίτβιν, ο οποίος είχε ακρωτηριαστεί αφού πάτησε μαγνητική νάρκη.
Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται ο Λίτβιν να φτάνει έρποντας μέχρι το drone που τον μετέφερε σε ένα ειδικά σχεδιασμένο προστατευτικό φορείο.
Στη συνέχεια, ο στρατιώτης φαίνεται να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο, όπου δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες με τον ίδιο να λέει «αυτά είναι θαύματα».
Σύμφωνα με τον πρώην υφυπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Γκερασένκο, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο, η λύση της διάσωσης με drone βαρέως τύπου επιλέχθηκε καθώς οι προσπάθειες απομάκρυνσης του Λίτβιν με επίγεια drones αποδείχθηκαν αδύνατες, λόγω του κινδύνου για τις ομάδες διάσωσης.
Στην ανάρτησή του στο Χ ο Γκερασένκο περιέγραψε ότι η διάσωση ολοκληρώθηκε σε 30 λεπτά, ενώ για την ίδια απόσταση, αν είχαν επιστρατευτεί επίγειες ομάδες διάσωσης, θα χρειάζονταν περίπου μία εβδομάδα για να την καλύψουν.
Αυτή ήταν η τέταρτη αεροδιακομιδή βαριά τραυματισμένου στρατιώτη που πραγματοποίησε η μονάδα Code 9.2. Κάθε επιχείρηση υποστηρίζεται από συστήματα εναέριας αναγνώρισης και ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία βοηθούν τις ομάδες διάσωσης να προσεγγίζουν τραυματίες σε περιοχές που διαφορετικά θα ήταν απροσπέλαστες.
Είχε προηγηθεί η εντυπωσιακή επιχείρηση απομάκρυνσης ενός ακόμη Ουκρανού στρατιώτη, ο οποίος είχε χάσει και τα δύο πόδια του ενώ παρέμενε εγκλωβισμένος πίσω από τις εχθρικές γραμμές.
Αφού άντεξε για 491 ημέρες στη ζώνη θανάτου και αναγκάστηκε να ακρωτηριάσει το δεξί του πόδι με ένα μαχαίρι, έχοντας προηγουμένως χάσει το αριστερό από κρυοπαγήματα, ο Κοστιαντίν Βλασένκο διασώθηκε από drone που τον μετέφερε με ασφάλεια.
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