Λουκέτο σε αδελφότητα πανεπιστημίου του Οχάιο μετά από βίντεο με δύο άτομα να έχουν πάρει φωτιά, ψάχνουν αν ήταν τελετή μύησης ή καψόνι, δείτε βίντεο