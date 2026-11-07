Φάρμακα αδυνατίσματος: Η ασφαλιστική κάλυψη ως κριτήριο επιλογής δουλειάς και το στοίχημα από τους εργοδότες

Η κάλυψη φαρμάκων GLP-1 εξελίσσεται σε ανταγωνιστική εργασιακή παροχή στις ΗΠΑ. Επιχειρήσεις σταθμίζουν το υψηλό κόστος έναντι πιθανών οφελών στην προσέλκυση προσωπικού και στη μείωση απουσιών, ενώ πρώιμα ευρήματα φωτίζουν τις διακρίσεις βάρους στις διαδικασίες πρόσληψης