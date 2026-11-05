Japan Tobacco: Από το deal των 1,6 δισ. δολαρίων με τον Σαββίδη στην κρατική επιτροπεία του Πούτιν

Η «χρυσή» πώληση της Donskoy Tabak πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και η σύνδεση με τη ΣΕΚΑΠ - Γιατί οι Ιάπωνες επέλεξαν να παραμείνουν στη Ρωσία και το επιχειρηματικό μέγεθος που περνά υπό προσωρινή διαχείριση - Κρατικοποιείται η Japan Tobacco με διάταγμα Πούτιν