Japan Tobacco: Από το deal των 1,6 δισ. δολαρίων με τον Σαββίδη στην κρατική επιτροπεία του Πούτιν
Japan Tobacco: Από το deal των 1,6 δισ. δολαρίων με τον Σαββίδη στην κρατική επιτροπεία του Πούτιν
Η «χρυσή» πώληση της Donskoy Tabak πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και η σύνδεση με τη ΣΕΚΑΠ - Γιατί οι Ιάπωνες επέλεξαν να παραμείνουν στη Ρωσία και το επιχειρηματικό μέγεθος που περνά υπό προσωρινή διαχείριση - Κρατικοποιείται η Japan Tobacco με διάταγμα Πούτιν
UPD:
Οκτώ χρόνια μετά τη συμφωνία των 1,6 δισ. δολαρίων με τον κ. Ιβάν Σαββίδη για την εξαγορά της Donskoy Tabak, η Japan Tobacco χάνει τον διαχειριστικό έλεγχο της ρωσικής καπνοβιομηχανίας, μαζί με άλλες τρεις θυγατρικές της. Με διάταγμα του κ. Βλαντίμιρ Πούτιν, οι τέσσερις εταιρείες περνούν σε καθεστώς προσωρινής διαχείρισης, φέρνοντας στο προσκήνιο δύο διαφορετικές επιχειρηματικές επιλογές.
Από τη μία, την πώληση που επέτρεψε στον ομογενή επιχειρηματία να αποχωρήσει από τον κλάδο σε μια περίοδο υψηλών αποτιμήσεων και, από την άλλη, την απόφαση των Ιαπώνων να διατηρήσουν την παρουσία τους στη Ρωσία παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά τις JTI Donskoy Tabak, Petro, JTI Yelets και Kres Neva, τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει η ρωσική Promyshlennye Aktivy («Industrial Assets»). Πρόκειται για προσωρινή αφαίρεση του επιχειρησιακού ελέγχου και όχι για οριστική μεταβίβαση της ιδιοκτησίας τους, με την εξέλιξη να πλήττει την Japan Tobacco International (JTI), τον διεθνή βραχίονα καπνικών του ιαπωνικού ομίλου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Από τη μία, την πώληση που επέτρεψε στον ομογενή επιχειρηματία να αποχωρήσει από τον κλάδο σε μια περίοδο υψηλών αποτιμήσεων και, από την άλλη, την απόφαση των Ιαπώνων να διατηρήσουν την παρουσία τους στη Ρωσία παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά τις JTI Donskoy Tabak, Petro, JTI Yelets και Kres Neva, τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει η ρωσική Promyshlennye Aktivy («Industrial Assets»). Πρόκειται για προσωρινή αφαίρεση του επιχειρησιακού ελέγχου και όχι για οριστική μεταβίβαση της ιδιοκτησίας τους, με την εξέλιξη να πλήττει την Japan Tobacco International (JTI), τον διεθνή βραχίονα καπνικών του ιαπωνικού ομίλου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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