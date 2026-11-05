Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Το reunion του Χάαλαντ με την Άντρια Νόρχαϊμ, συμπαίκτριά του στην παιδική ομάδα της Μπρίνε, δείτε βίντεο
Το reunion του Χάαλαντ με την Άντρια Νόρχαϊμ, συμπαίκτριά του στην παιδική ομάδα της Μπρίνε, δείτε βίντεο
Η Νορβηγίδα ποδοσφαιρίστρια σύμφωνα με πολλές πήγες, τον βοήθησε πολύ να γίνει ο παίκτης που είναι σήμερα
Ο Χάαλαντ ήταν για ακόμα μια φορά πρωταγωνιστής για τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς κόντρα στην Λειψία με το γκολ του στο φινάλε έδωσε τη νίκη με 3-2 στους Πολίτες.
Μετά το τέλος του αγώνα στη μικτή ζώνη τον περίμενε μια έκπληξη, αφού εκεί ήταν μια αγάπη από τα παλιά, η Άντρια Νόρχαϊμ, Νορβηγίδα ποδοσφαιρίστρια της Λειψίας.
Οι δύο τους ξεκίνησαν μαζί από παιδιά στην παιδική ομάδα της Μπρίνε FC. Μάλιστα η Άντρια ήταν το μόνο κορίτσι που αγωνιζόταν στην ομάδα.
Θεωρείται από πολλούς ότι εκείνη τον βοήθησε πολύ να γίνει ο παίκτης που είναι σήμερα. Έπαιζαν μαζί από τα 5 τους μέχρι τα 16, όταν εκείνος πήγε στην Σάλτσμπουργκ.
Όταν ο Νορβηγός πήγε στη Ντόρτμουντ ένα άρθρο έγραφε ότι «ο Χάαλαντ έμαθε ποδόσφαιρο από ένα κορίτσι».
Η ίδια είχε βγει να το διαψεύσει αυτό λέγοντας: «Σίγουρα δεν θέλω να καυχηθώ ότι εγώ ήμουν αυτή που τον έμαθε να παίζει ποδόσφαιρο. Προπονούμασταν μαζί για πολλά χρόνια, αλλά μέχρι εκεί».
Η Νόρχαϊμ, από την πλευρά της, έφυγε από τη Νορβηγία το 2016, σε ηλικία μόλις 17 ετών, για να ενταχθεί στη Λιόν, ομάδα που έχει κατακτήσει οκτώ φορές το Champions League.
Η αμυντικός κατέκτησε τίτλους με τη σουηδική Πιτέα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Κόγκε, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στη Λειψία, όπου παίζει μέχρι σήμερα.
Μετά το τέλος του αγώνα στη μικτή ζώνη τον περίμενε μια έκπληξη, αφού εκεί ήταν μια αγάπη από τα παλιά, η Άντρια Νόρχαϊμ, Νορβηγίδα ποδοσφαιρίστρια της Λειψίας.
Οι δύο τους ξεκίνησαν μαζί από παιδιά στην παιδική ομάδα της Μπρίνε FC. Μάλιστα η Άντρια ήταν το μόνο κορίτσι που αγωνιζόταν στην ομάδα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Θεωρείται από πολλούς ότι εκείνη τον βοήθησε πολύ να γίνει ο παίκτης που είναι σήμερα. Έπαιζαν μαζί από τα 5 τους μέχρι τα 16, όταν εκείνος πήγε στην Σάλτσμπουργκ.
Όταν ο Νορβηγός πήγε στη Ντόρτμουντ ένα άρθρο έγραφε ότι «ο Χάαλαντ έμαθε ποδόσφαιρο από ένα κορίτσι».
Η ίδια είχε βγει να το διαψεύσει αυτό λέγοντας: «Σίγουρα δεν θέλω να καυχηθώ ότι εγώ ήμουν αυτή που τον έμαθε να παίζει ποδόσφαιρο. Προπονούμασταν μαζί για πολλά χρόνια, αλλά μέχρι εκεί».
Η Νόρχαϊμ, από την πλευρά της, έφυγε από τη Νορβηγία το 2016, σε ηλικία μόλις 17 ετών, για να ενταχθεί στη Λιόν, ομάδα που έχει κατακτήσει οκτώ φορές το Champions League.
Erling Haaland and Andrea Norheim go way back https://t.co/q5eVJ2W3nJ— COPA90 (@Copa90) November 5, 2026
Η αμυντικός κατέκτησε τίτλους με τη σουηδική Πιτέα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Κόγκε, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στη Λειψία, όπου παίζει μέχρι σήμερα.
Αναφερόμενη στη συνάντησή τους μετά τον αγώνα της Τετάρτης, η 29χρονη επιβεβαίωσε ότι είχαν να ιδωθούν οκτώ χρόνια.
«Έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά που ειδωθήκαμε, οκτώ χρόνια. Αλλά όταν του μίλησα, με αναγνώρισε αμέσως», δήλωσε στην BILD.
Πρόσθεσε: «Ήταν ωραία που μίλησα μαζί του. Για μένα, παρέμενε ακριβώς ο ίδιος όπως όταν ήμασταν νεότεροι. Είναι πραγματικά υπέροχο που βρισκόμαστε και οι δύο εδώ τώρα. Χάρηκα που τον είδα να παίζει ξανά».
«Έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά που ειδωθήκαμε, οκτώ χρόνια. Αλλά όταν του μίλησα, με αναγνώρισε αμέσως», δήλωσε στην BILD.
Πρόσθεσε: «Ήταν ωραία που μίλησα μαζί του. Για μένα, παρέμενε ακριβώς ο ίδιος όπως όταν ήμασταν νεότεροι. Είναι πραγματικά υπέροχο που βρισκόμαστε και οι δύο εδώ τώρα. Χάρηκα που τον είδα να παίζει ξανά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα