Το reunion του Χάαλαντ με την Άντρια Νόρχαϊμ, συμπαίκτριά του στην παιδική ομάδα της Μπρίνε, δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SPORTbible (@sportbible)

Κλείσιμο

Erling Haaland and Andrea Norheim go way back https://t.co/q5eVJ2W3nJ — COPA90 (@Copa90) November 5, 2026

Ο Χάαλαντ ήταν για ακόμα μια φορά πρωταγωνιστής για τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς κόντρα στην Λειψία με το γκολ του στο φινάλε έδωσε τη νίκη με 3-2 στους Πολίτες.Μετά το τέλος του αγώνα στη μικτή ζώνη τον περίμενε μια έκπληξη, αφού εκεί ήταν μια αγάπη από τα παλιά, η Άντρια Νόρχαϊμ, Νορβηγίδα ποδοσφαιρίστρια της Λειψίας.Οι δύο τους ξεκίνησαν μαζί από παιδιά στην παιδική ομάδα της Μπρίνε FC. Μάλιστα η Άντρια ήταν το μόνο κορίτσι που αγωνιζόταν στην ομάδα.Θεωρείται από πολλούς ότι εκείνη τον βοήθησε πολύ να γίνει ο παίκτης που είναι σήμερα. Έπαιζαν μαζί από τα 5 τους μέχρι τα 16, όταν εκείνος πήγε στην Σάλτσμπουργκ.Όταν ο Νορβηγός πήγε στη Ντόρτμουντ ένα άρθρο έγραφε ότι «ο Χάαλαντ έμαθε ποδόσφαιρο από ένα κορίτσι».Η ίδια είχε βγει να το διαψεύσει αυτό λέγοντας: «Σίγουρα δεν θέλω να καυχηθώ ότι εγώ ήμουν αυτή που τον έμαθε να παίζει ποδόσφαιρο. Προπονούμασταν μαζί για πολλά χρόνια, αλλά μέχρι εκεί».Η Νόρχαϊμ, από την πλευρά της, έφυγε από τη Νορβηγία το 2016, σε ηλικία μόλις 17 ετών, για να ενταχθεί στη Λιόν, ομάδα που έχει κατακτήσει οκτώ φορές το Champions League.Η αμυντικός κατέκτησε τίτλους με τη σουηδική Πιτέα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Κόγκε, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στη Λειψία, όπου παίζει μέχρι σήμερα.