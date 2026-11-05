Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια μετά την κατάρρευση τράπεζας
ΚΟΣΜΟΣ
Παραίτηση Παραγουάη Πρόεδρος Τράπεζα

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια μετά την κατάρρευση τράπεζας

Κοινοβουλευτικοί κατηγορούσαν τον Πένια για σύγκρουση συμφερόντων, κατάχρηση συνταξιοδοτικών ταμείων και θεσμική συγκάλυψη σχετικά με την κατάρρευση της Ueno

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια μετά την κατάρρευση τράπεζας
Παραιτήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια, καθώς κλιμακώνονταν οι πιέσεις για την απομάκρυνσή του μετά την κατάρρευση της τράπεζας Ueno, που άφησε εκατομμύρια πελάτες χωρίς πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ο πρόεδρος Πένια ανέφερε πως αποφάσισε να παραιτηθεί «έχοντας κατά νου τη σταθερότητα της χώρας, την κοινωνική ειρήνη και την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί».

Ο συντηρητικός Σαντιάγο Πένια, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παραιτήθηκε αφότου η αντιπολίτευση συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο κοινοβούλιο για την καθαίρεση του αρχηγού του κράτους.

Νωρίτερα σήμερα, ο Πένια έχασε τη στήριξη ακόμη και μελών του συντηρητικού κόμματος. Ο αντιπρόεδρος Πέδρο Αλιάνα προορίζεται να τον αντικαταστήσει.

Κοινοβουλευτικοί κατηγορούσαν τον Πένια για σύγκρουση συμφερόντων, κατάχρηση συνταξιοδοτικών ταμείων και θεσμική συγκάλυψη σχετικά με την κατάρρευση της Ueno, η οποία αναπτύχθηκε ραγδαία από εξειδικευμένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας σε τράπεζα που διαχειριζόταν δημόσια κονδύλια ύψους 850 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 47χρονος Σαντιάγο Πένια συνδεόταν με την τράπεζα, αφού ως το 2025 διατηρούσε μετοχές σε όμιλο συμμετοχών που ελέγχει την Ueno Bank.

«Επιθυμώ πρωτίστως να διασφαλιστεί η επιστροφή αυτών των κεφαλαίων, να εκπληρώσει τον σκοπό του το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και να προστατευτούν τα δημόσια κονδύλια, καθώς και οι πόροι που ανήκουν σε όλους τους Παραγουανούς», τόνισε ο Πένια στο διάγγελμά του.

Αντιμέτωπη με κρίση φερεγγυότητας, η Ueno Bank τέθηκε υπό τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης και υπό εκκαθάριση, προκειμένου να «προστατευθούν οι καταθέτες και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος». Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε σοβαρή κρίση καθώς σχεδόν 3 εκατομμύρια πελάτες της Ueno στερήθηκαν την άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

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