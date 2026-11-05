Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από ένοπλες επιθέσεις στο Αφιόν Καραχισάρ
Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ο οποίος φέρεται να σταματούσε τυχαία οχήματα στον δρόμο και άνοιγε πυρ εναντίον των επιβατών τους
Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης σταματούσε τυχαία οχήματα στον δρόμο και άνοιγε πυρ εναντίον των επιβατών τους.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν τις σορούς πέντε ανθρώπων μέσα σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα, στις περιοχές των χωριών Αγιαζινί και Κιγίρ.
Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι ο φερόμενος δράστης, αφού απομακρύνθηκε από τα αρχικά σημεία των επιθέσεων, κατευθύνθηκε σε άλλη τοποθεσία, όπου πυροβόλησε και σκότωσε ακόμη δύο ανθρώπους με καραμπίνα.
Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldüğü katliamla ilgili yeni detayları ortaya çıktı Yapılan araştırmalarda şüphelinin ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyünde 1 kişiyi ateşli silahla öldürdüğü, ağır yaraladığı 1 kişinin ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Buradan 35 AG 5198 plakalı aracı gasbederek kaçan zanlı, Ayazini köyüne geçerek 40 ND 574 plakalı araç içerisinde bulunan 3 kişiyi daha vurarak öldürdü. Saldırılarına Kıyır köyünde devam eden şahsın, 03 AGV 654 plakalı araç içerisindeki 2 kişiyi ve araca yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan 1 kişiyi daha katlettiği tespit edildi. Son gasbettiği araçla Seyitgazi'ye kaçtı Olayların ardından bölgeden 54 ACC 723 plakalı aracı gasbederek kaçan şüphelinin, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi istikametine yöneldiği belirlendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın firari zanlısını yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 5, 2026
Η Νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ επιβεβαίωσε επισήμως ότι ο συνολικός απολογισμός των ένοπλων επιθέσεων ανέρχεται σε οκτώ νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία.
Οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν τις διαδοχικές επιθέσεις και τις κινήσεις του υπόπτου, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης όλων των θυμάτων.
Τα οχήματα που δέχθηκαν τους πυροβολισμούς απομακρύνθηκαν από τα σημεία των επιθέσεων με γερανούς, αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τα συνεργεία της εγκληματολογικής υπηρεσίας.
Afyonkarahisar Valiliğinden silahlı saldırılara ilişkin açıklama: "8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı" https://t.co/NlA8G8IBnB https://t.co/TCE1stuR8n— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 5, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr