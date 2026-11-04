Το απόλυτο καταφύγιο ηρεμίας σε ένα πρώην στρατιωτικό χωριό
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Το απόλυτο καταφύγιο ηρεμίας σε ένα πρώην στρατιωτικό χωριό

Το The Chedi είναι φωλιασμένο στο γραφικό χωριό Andermatt σε υψόμετρο 1.447 μ. περιτριγυρισμένο από τις επιβλητικές κορυφές των Άλπεων

Το απόλυτο καταφύγιο ηρεμίας σε ένα πρώην στρατιωτικό χωριό
Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ο οδηγός Michelin παρουσίασε τη νέα του επιλογή για την Ελβετία στην Andermatt Konzerthalle. Η μεγάλη είδηση της βραδιάς αφορούσε ένα εστιατόριο λίγα μέτρα πιο κάτω: το The Japanese Restaurant του The Chedi Andermatt ανέβηκε από δύο σε τρία αστέρια. Η χώρα έχει πλέον πέντε τριάστερα εστιατόρια. Το ξενοδοχείο άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2013, σε ένα χωριό 1.440 μέτρων στην κοιλάδα Ursern που μέχρι τότε ζούσε κυρίως από τον ελβετικό στρατό.

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