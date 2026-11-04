Μπρίτζετ Φόντα: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες για την ηθοποιό
Μπρίτζετ Φόντα: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες για την ηθοποιό
Η πρωταγωνίστρια του «Single White Female» έχει επιλέξει να αφιερωθεί στην οικογένειά της
Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες πραγματοποίησε η Μπρίτζετ Φόντα, που ζει μακριά από τη λάμψη και τη δημοσιότητα του Χόλιγουντ.
Η ηθοποιός, γνωστή από την ταινία «Single White Female», εθεάθη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου σε έξοδό της για φαγητό, σχεδόν 24 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στην οθόνη, στη μίνι σειρά «Snow Queen» το 2002.
Για την περίσταση επέλεξε γκρι T-shirt με μαύρη φόρμα και ένα φαρδύ κίτρινο πουκάμισο. Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με μαύρη τσάντα και λευκά αθλητικά παπούτσια, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της σε αλογοουρά.
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Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική, η Φόντα έχει στρέψει την προσοχή της στην προσωπική της ζωή. Είναι παντρεμένη εδώ και 23 χρόνια με τον μουσικό και συνθέτη Ντάνι Έλφμαν, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο, τον 21χρονο Όλιβερ. Τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν πριν από έναν χρόνο, όταν εθεάθη να γευματίζει με φίλους της.
Η ίδια δεν φαίνεται να έχει πρόθεση να επιστρέψει στην υποκριτική. Σε συνομιλία της με φωτογράφο το 2023, σύμφωνα με τη «Daily Mail», ξεκαθάρισε πως δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ ωραία να είσαι απλός πολίτης».
Η Μπρίτζετ Φόντα είναι εγγονή του θρυλικού ηθοποιού Χένρι Φόντα, κόρη του ηθοποιού Πίτερ Φόντα και της πρώτης συζύγου του, Σούζαν Μπρούερ, ενώ θεία της είναι η Τζέιν Φόντα.
Φωτογραφίες: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
Η ηθοποιός, γνωστή από την ταινία «Single White Female», εθεάθη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου σε έξοδό της για φαγητό, σχεδόν 24 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στην οθόνη, στη μίνι σειρά «Snow Queen» το 2002.
Για την περίσταση επέλεξε γκρι T-shirt με μαύρη φόρμα και ένα φαρδύ κίτρινο πουκάμισο. Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με μαύρη τσάντα και λευκά αθλητικά παπούτσια, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της σε αλογοουρά.
Δείτε φωτογραφίες
Reclusive Hollywood legend Bridget Fonda, 62, flaunts trim figure during LA outing https://t.co/lZ8qjB1hC8 pic.twitter.com/Rg7ZKjz0sw— New York Post (@nypost) November 3, 2026
Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική, η Φόντα έχει στρέψει την προσοχή της στην προσωπική της ζωή. Είναι παντρεμένη εδώ και 23 χρόνια με τον μουσικό και συνθέτη Ντάνι Έλφμαν, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο, τον 21χρονο Όλιβερ. Τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν πριν από έναν χρόνο, όταν εθεάθη να γευματίζει με φίλους της.
Η ίδια δεν φαίνεται να έχει πρόθεση να επιστρέψει στην υποκριτική. Σε συνομιλία της με φωτογράφο το 2023, σύμφωνα με τη «Daily Mail», ξεκαθάρισε πως δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ ωραία να είσαι απλός πολίτης».
Η Μπρίτζετ Φόντα είναι εγγονή του θρυλικού ηθοποιού Χένρι Φόντα, κόρη του ηθοποιού Πίτερ Φόντα και της πρώτης συζύγου του, Σούζαν Μπρούερ, ενώ θεία της είναι η Τζέιν Φόντα.
Φωτογραφίες: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
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