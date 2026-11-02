Η απίστευτη ιστορία μίας γυναίκας που έκανε επιχείρηση εκατομμυρίων έναν καρκίνο που, δεν είχε!
Η απίστευτη ιστορία μίας γυναίκας που έκανε επιχείρηση εκατομμυρίων έναν καρκίνο που, δεν είχε!
Πώς μια νεαρή Αυστραλή υποστήριξε ότι νίκησε τον καρκίνο του εγκεφάλου με εναλλακτικές θεραπείες, έχτισε μια επιχείρηση ευεξίας πάνω στην ιστορία της και αποκαλύφθηκε ότι όλα ήταν απάτη
Το 2009, η Belle Gibson ήταν, σύμφωνα με τη δική της αφήγηση, μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν αντιμέτωπη με τον θάνατο. Οι γιατροί τής είχαν ανακοινώσει ότι έπασχε από κακοήθη καρκίνο στον εγκέφαλο και της απέμεναν «έξι εβδομάδες, τέσσερις μήνες το πολύ». Η συμβατική ιατρική δεν ήταν, όπως υποστήριζε, ο δρόμος που θα ακολουθούσε. Θα έδινε τη μάχη της με τη διατροφή, τις φυσικές θεραπείες, την υπομονή και την αγάπη. Μόνο που η Gibson δεν είχε καρκίνο. Όταν η αλήθεια αποκαλύφθηκε το 2015, η νεαρή influencer είχε ήδη καταφέρει να μετατρέψει την υποτιθέμενη περιπέτειά της σε μια επιτυχημένη επιχείρηση ευεξίας.
Το 2025, η σειρά του Netflix Apple Cider Vinegar ξαναέφερε την υπόθεσή της στο προσκήνιο. Η σειρά με πρωταγωνίστρια την Kaitlyn Dever, πήρε την ονομασία της από το μηλόξυδο που η Gibson παρουσίαζε ως ένα μαγικό φίλτρο για την αποβολή των τοξινών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και τη ρύθμιση του pH του σώματος. Είχε όμως και άλλες συνταγές ευεξίας και υγείας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το 2025, η σειρά του Netflix Apple Cider Vinegar ξαναέφερε την υπόθεσή της στο προσκήνιο. Η σειρά με πρωταγωνίστρια την Kaitlyn Dever, πήρε την ονομασία της από το μηλόξυδο που η Gibson παρουσίαζε ως ένα μαγικό φίλτρο για την αποβολή των τοξινών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και τη ρύθμιση του pH του σώματος. Είχε όμως και άλλες συνταγές ευεξίας και υγείας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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