Η απίστευτη ιστορία μίας γυναίκας που έκανε επιχείρηση εκατομμυρίων έναν καρκίνο που, δεν είχε!

Πώς μια νεαρή Αυστραλή υποστήριξε ότι νίκησε τον καρκίνο του εγκεφάλου με εναλλακτικές θεραπείες, έχτισε μια επιχείρηση ευεξίας πάνω στην ιστορία της και αποκαλύφθηκε ότι όλα ήταν απάτη