Τζιωρτζιώτης: Τα 12,3 εκατ. ευρώ στο ταμείο της Βιολάντα και οι κινήσεις για το comeback μετά την τραγωδία

Η πτώση 44% στις πωλήσεις, τα οικονομικά αποθέματα και το σχέδιο ανάκαμψης με ορίζοντα το 2027 - Τι αποκαλύπτουν οι ισολογισμοί για τη Βιολάντα και τη VitaFree, η σημαντική μείωση των μερισμάτων και η νέα εταιρεία των παιδιών του επιχειρηματία