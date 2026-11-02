Αλέξανδρος Τσουβέλας: Με σταματάνε συνέχεια θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μία πλησίασε για φωτογραφία και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου
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Αλέξανδρος Τσουβέλας θαυμάστρια Ευαγγελία Καρυδή

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Με σταματάνε συνέχεια θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μία πλησίασε για φωτογραφία και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου

Ο stand-up comedian είναι σε σχέση με τη γλύπτρια, Ευαγγελία Καρύδη

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Με σταματάνε συνέχεια θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μία πλησίασε για φωτογραφία και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου
Ιωάννα Μαρίνου
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Τις αντιδράσεις θαυμαστριών που τον πλησιάζουν ακόμη κι όταν βρίσκεται με τη σύντροφό του, Ευαγγελία Καρύδη περιέγραψε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, αποκαλύπτοντας πως μία από αυτές ξεπέρασε τα όρια όταν του ζήτησε να φωτογραφηθούν.

Ο stand-up comedian ανέφερε πως οι εκδηλώσεις θαυμασμού είναι συνήθως πιο έντονες από γυναίκες, με ορισμένες να ζητούν από τη σύντροφό του να βγάλουν φωτογραφία μαζί του. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων και για μία γυναίκα που στάθηκε δίπλα του προκειμένου να βγάλουν φωτογραφία, φέρνοντάς τον σε δύσκολη θέση με τη στάση του σώματός της.

Όπως είπε ο ίδιος: «Μονίμως σταματάνε γυναίκες θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μονίμως βγάζω φωτογραφίες και της λένε "μας βγάζεις λίγο;". Μία πλησίασε και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου. Είχε έρθει για την κόρη της, μπορεί να μην είχε παιδί, δεν έχει καμία σημασία».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

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