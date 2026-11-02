Αλέξανδρος Τσουβέλας: Με σταματάνε συνέχεια θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μία πλησίασε για φωτογραφία και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου
Αλέξανδρος Τσουβέλας: Με σταματάνε συνέχεια θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μία πλησίασε για φωτογραφία και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου
Ο stand-up comedian είναι σε σχέση με τη γλύπτρια, Ευαγγελία Καρύδη
Τις αντιδράσεις θαυμαστριών που τον πλησιάζουν ακόμη κι όταν βρίσκεται με τη σύντροφό του, Ευαγγελία Καρύδη περιέγραψε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, αποκαλύπτοντας πως μία από αυτές ξεπέρασε τα όρια όταν του ζήτησε να φωτογραφηθούν.
Ο stand-up comedian ανέφερε πως οι εκδηλώσεις θαυμασμού είναι συνήθως πιο έντονες από γυναίκες, με ορισμένες να ζητούν από τη σύντροφό του να βγάλουν φωτογραφία μαζί του. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων και για μία γυναίκα που στάθηκε δίπλα του προκειμένου να βγάλουν φωτογραφία, φέρνοντάς τον σε δύσκολη θέση με τη στάση του σώματός της.
Όπως είπε ο ίδιος: «Μονίμως σταματάνε γυναίκες θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μονίμως βγάζω φωτογραφίες και της λένε "μας βγάζεις λίγο;". Μία πλησίασε και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου. Είχε έρθει για την κόρη της, μπορεί να μην είχε παιδί, δεν έχει καμία σημασία».
Δείτε το βίντεο
Ο stand-up comedian ανέφερε πως οι εκδηλώσεις θαυμασμού είναι συνήθως πιο έντονες από γυναίκες, με ορισμένες να ζητούν από τη σύντροφό του να βγάλουν φωτογραφία μαζί του. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων και για μία γυναίκα που στάθηκε δίπλα του προκειμένου να βγάλουν φωτογραφία, φέρνοντάς τον σε δύσκολη θέση με τη στάση του σώματός της.
Όπως είπε ο ίδιος: «Μονίμως σταματάνε γυναίκες θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μονίμως βγάζω φωτογραφίες και της λένε "μας βγάζεις λίγο;". Μία πλησίασε και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου. Είχε έρθει για την κόρη της, μπορεί να μην είχε παιδί, δεν έχει καμία σημασία».
Δείτε το βίντεο
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