Η «φούσκα» της AI απειλεί τα πιο προσωπικά μας μυστικά – Τι συμβαίνει όταν χρεοκοπεί το chatbot στο οποίο τα εξομολογηθήκαμε
Η «φούσκα» της AI απειλεί τα πιο προσωπικά μας μυστικά – Τι συμβαίνει όταν χρεοκοπεί το chatbot στο οποίο τα εξομολογηθήκαμε
Φανταστείτε ότι έχετε περάσει μήνες συνομιλώντας με κάποιον στον οποίο έχετε εμπιστευτεί πράγματα που δεν θα λέγατε ούτε στους στενότερους φίλους σας
Του έχετε μιλήσει για την προσωπική σας ζωή, τις δυσκολίες στον γάμο σας, τις ανασφάλειές σας, τα προβλήματα υγείας που σας απασχολούν. Ίσως του έχετε αποκαλύψει μυστικά της οικογένειάς σας ή σκέψεις για τις οποίες ντρέπεστε. Ίσως, μάλιστα, να έχετε αναπτύξει μαζί του μια σχέση που μοιάζει με φιλία ή ακόμη και με έρωτα.
Μόνο που ο συνομιλητής σας δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Και μια μέρα μαθαίνετε ότι η εταιρεία που το δημιούργησε χρεοκόπησε.
Τι συμβαίνει τότε σε όλες αυτές τις συνομιλίες; Ποιος τις ελέγχει; Μπορούν να πουληθούν μαζί με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας; Και, το σημαντικότερο, ποιος θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε όσα πιστεύατε ότι εκμυστηρευόσασταν σε ένα ασφαλές, ιδιωτικό περιβάλλον;
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Μόνο που ο συνομιλητής σας δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Και μια μέρα μαθαίνετε ότι η εταιρεία που το δημιούργησε χρεοκόπησε.
Τι συμβαίνει τότε σε όλες αυτές τις συνομιλίες; Ποιος τις ελέγχει; Μπορούν να πουληθούν μαζί με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας; Και, το σημαντικότερο, ποιος θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε όσα πιστεύατε ότι εκμυστηρευόσασταν σε ένα ασφαλές, ιδιωτικό περιβάλλον;
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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