Μισθοί: Εως 15 ευρώ επιπλέον τον μήνα από τη μείωση στις εισφορές – Αναλυτικά τα ποσά ανά εισόδημα
Μισθοί: Εως 15 ευρώ επιπλέον τον μήνα από τη μείωση στις εισφορές – Αναλυτικά τα ποσά ανά εισόδημα
Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές φέρνουν από τον Απρίλιο του 2027 η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με πρόσθετα οφέλη για χαμηλόμισθους, εργαζόμενους με τριετίες και τρίτεκνους
Από την 1η Απριλίου 2027, εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί αναμένεται να δουν περισσότερα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χάρη σε δύο παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Πρόκειται για την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.
Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό θα επωφεληθούν και από τις δύο αλλαγές, αφού θα αυξηθούν οι μικτές αποδοχές τους και θα μειωθούν οι ασφαλιστικές κρατήσεις. Αντίθετα, όσοι αμείβονται με υψηλότερα ποσά θα δουν αύξηση στο καθαρό εισόδημά τους κυρίως μέσω της ελάφρυνσης των εισφορών, εκτός εάν οι εργοδότες τους προχωρήσουν και σε μισθολογικές αναπροσαρμογές.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Το επικρατέστερο σενάριο που περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου προβλέπει ενδιάμεση αύξηση από τα 920 στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, πριν από την επόμενη αναπροσαρμογή στα 1.000 ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2028. Ωστόσο, η τελική απόφαση για το ύψος του κατώτατου μισθού τον προσεχή Απρίλιο εκκρεμεί.
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Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό θα επωφεληθούν και από τις δύο αλλαγές, αφού θα αυξηθούν οι μικτές αποδοχές τους και θα μειωθούν οι ασφαλιστικές κρατήσεις. Αντίθετα, όσοι αμείβονται με υψηλότερα ποσά θα δουν αύξηση στο καθαρό εισόδημά τους κυρίως μέσω της ελάφρυνσης των εισφορών, εκτός εάν οι εργοδότες τους προχωρήσουν και σε μισθολογικές αναπροσαρμογές.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Το επικρατέστερο σενάριο που περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου προβλέπει ενδιάμεση αύξηση από τα 920 στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, πριν από την επόμενη αναπροσαρμογή στα 1.000 ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2028. Ωστόσο, η τελική απόφαση για το ύψος του κατώτατου μισθού τον προσεχή Απρίλιο εκκρεμεί.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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