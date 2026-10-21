Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης έχει συνδρομές και αλλαγή μπαταρίας: Ποιοι ρίχνονται στη μάχη για το επόμενο «γέμισμα»
Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης έχει συνδρομές και αλλαγή μπαταρίας: Ποιοι ρίχνονται στη μάχη για το επόμενο «γέμισμα»
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Ύστερα παίρνουμε τα κλειδιά και αρχίζει ένας δεύτερος λογαριασμός, που μας ακολουθεί για χρόνια: ο ανεφοδιασμός. Εκεί στρέφουν τώρα το βλέμμα τους δύο από τους ισχυρότερους κινεζικούς ομίλους. Η Huawei και η CATL βλέπουν στην ανάγκη μας για ενέργεια μια ευκαιρία που ξεπερνά την πώληση ενός αυτοκινήτου. Κάθε επόμενη στάση μπορεί να φέρνει έσοδα. Κάθε συνδρομή μπορεί να κρατά τον πελάτη κοντά τους.
Στις 19 Οκτωβρίου, η Yinwang, που ελέγχει η Huawei, υπέγραψε συμφωνία με την CATL και τη θυγατρική της CAES. Η συνεργασία αφορά εναλλάξιμες μπαταρίες, δίκτυα αντικατάστασης και συμβατά μοντέλα που θα αξιοποιούν το σύστημα Choco-Swap. Η Huawei συνεισφέρει την τεχνολογία Qiankun για τα «έξυπνα» αυτοκίνητα. Η CATL φέρνει τις μπαταρίες και την υποδομή ανεφοδιασμού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στις 19 Οκτωβρίου, η Yinwang, που ελέγχει η Huawei, υπέγραψε συμφωνία με την CATL και τη θυγατρική της CAES. Η συνεργασία αφορά εναλλάξιμες μπαταρίες, δίκτυα αντικατάστασης και συμβατά μοντέλα που θα αξιοποιούν το σύστημα Choco-Swap. Η Huawei συνεισφέρει την τεχνολογία Qiankun για τα «έξυπνα» αυτοκίνητα. Η CATL φέρνει τις μπαταρίες και την υποδομή ανεφοδιασμού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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