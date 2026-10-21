Μέτσολα: Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ρομπέρτα Μέτσολα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Μέτσολα: Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε τη στήριξη της σε Ελλάδα και Κύπρο με αφορμή την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου

Μέτσολα: Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου τάχθηκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, με αφορμή την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Στην παρέμβασή της κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε χαρακτηριστικά: «Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας.»



Είχε προηγηθεί η τοποθέτησης της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ενέργεια της Λιβύης, επισημαίνοντας ότι «αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η κυρία Βόζενμπεργκ συμπλήρωσε, επίσης, ότι «το μνημόνιο παραγνωρίζει τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο».

Κάλεσε, τέλος, την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει άμεσα δράση κατά της ενέργειας της κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Βεγγάζης, με σκοπό την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.

6 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης