Μέτσολα: Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας
Μέτσολα: Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε τη στήριξη της σε Ελλάδα και Κύπρο με αφορμή την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου
Στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου τάχθηκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, με αφορμή την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.
Στην παρέμβασή της κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε χαρακτηριστικά: «Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας.»
Είχε προηγηθεί η τοποθέτησης της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ενέργεια της Λιβύης, επισημαίνοντας ότι «αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».
Η κυρία Βόζενμπεργκ συμπλήρωσε, επίσης, ότι «το μνημόνιο παραγνωρίζει τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο».
Κάλεσε, τέλος, την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει άμεσα δράση κατά της ενέργειας της κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Βεγγάζης, με σκοπό την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.
Στην παρέμβασή της κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε χαρακτηριστικά: «Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας.»
Είχε προηγηθεί η τοποθέτησης της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ενέργεια της Λιβύης, επισημαίνοντας ότι «αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».
Η κυρία Βόζενμπεργκ συμπλήρωσε, επίσης, ότι «το μνημόνιο παραγνωρίζει τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο».
Κάλεσε, τέλος, την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει άμεσα δράση κατά της ενέργειας της κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Βεγγάζης, με σκοπό την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.
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