Μέτσολα: Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε τη στήριξη της σε Ελλάδα και Κύπρο με αφορμή την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου