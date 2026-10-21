Ο Έλληνας συγγραφέας που ξεχώρισε η Ντούα Λίπα: Από τα Εξάρχεια, στις Βρυξέλλες και τις προτιμήσεις μίας σταρ
Ο Έλληνας συγγραφέας που ξεχώρισε η Ντούα Λίπα: Από τα Εξάρχεια, στις Βρυξέλλες και τις προτιμήσεις μίας σταρ
Αν κάποιος έλεγε στον Μάκη Μαλαφέκα ότι μια μέρα το όνομα του θα συνδεόταν με εκείνο της Ντούα Λίπα, πιθανότατα θα αναρωτιόταν αν πρόκειται για κάποιο καλοστημένο αστείο ή, ακόμα καλύτερα για την αρχή μιας καινούργιας περιπέτειας του Μιχάλη Κρόκου, του ιδιόρρυθμου λογοτεχνικού του ήρωα που έχει την αξιοθαύμαστη ικανότητα να βρίσκεται στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή και με τους λάθος ανθρώπους
UPD:
Γιατί, κακά τα ψέματα, η διαδρομή από τα Εξάρχεια στα χείλη της βιβλιόφιλης διασημότητας δεν είναι ακριβώς η συνηθισμένη πορεία ενός Έλληνα συγγραφέα που μας έχει χαρίσει μια σειρά από ανατρεπτικά αστυνομικά, όπου μιλάει για την Αθήνα και την Ελλάδα της κρίσης-και όχι μόνο.
Και όμως δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το Deepfake, το τρίτο μυθιστόρημα του Μαλαφέκα, βρέθηκε στις αναγνωστικές προτιμήσεις του Service95, της πολιτιστικής πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η Ντούα Λίπα, η οποία εκτός από το να γεμίζει ολόκληρα στάδια, να καθορίζει τις τάσεις της σύγχρονης ποπ και να αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα της διεθνούς βιομηχανίας, έχει αναλάβει και μια άλλη, άκρως απαιτητική αποστολή που είναι να μετατρέψει το διάβασμα σε μια δραστηριότητα εξίσου γοητευτική για το ευρύ κοινό με τη μόδα, τα ταξίδια και τη μουσική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Και όμως δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το Deepfake, το τρίτο μυθιστόρημα του Μαλαφέκα, βρέθηκε στις αναγνωστικές προτιμήσεις του Service95, της πολιτιστικής πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η Ντούα Λίπα, η οποία εκτός από το να γεμίζει ολόκληρα στάδια, να καθορίζει τις τάσεις της σύγχρονης ποπ και να αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα της διεθνούς βιομηχανίας, έχει αναλάβει και μια άλλη, άκρως απαιτητική αποστολή που είναι να μετατρέψει το διάβασμα σε μια δραστηριότητα εξίσου γοητευτική για το ευρύ κοινό με τη μόδα, τα ταξίδια και τη μουσική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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