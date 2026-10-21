Ο Έλληνας συγγραφέας που ξεχώρισε η Ντούα Λίπα: Από τα Εξάρχεια, στις Βρυξέλλες και τις προτιμήσεις μίας σταρ

Αν κάποιος έλεγε στον Μάκη Μαλαφέκα ότι μια μέρα το όνομα του θα συνδεόταν με εκείνο της Ντούα Λίπα, πιθανότατα θα αναρωτιόταν αν πρόκειται για κάποιο καλοστημένο αστείο ή, ακόμα καλύτερα για την αρχή μιας καινούργιας περιπέτειας του Μιχάλη Κρόκου, του ιδιόρρυθμου λογοτεχνικού του ήρωα που έχει την αξιοθαύμαστη ικανότητα να βρίσκεται στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή και με τους λάθος ανθρώπους