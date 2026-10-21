Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Λουγκάνσκυ για πρώτη φορά στην Κρήτη
Ο Λουγκάνσκυ για πρώτη φορά στην Κρήτη
Ο πιανίστας τον Νοέμβριο στην Ελλάδα με δύο συναυλίες
Ο πιανίστας Νικολάι Λουγκάνσκυ, ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες του καιρού μας, επιστρέφει τον Νοέμβριο στην Ελλάδα με δύο συναυλίες.
Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου (20.30) θα συμπράξει ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, στο εμβληματικό Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Γιοχάνες Μπραμς.
Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου (21.00) θα δώσει ένα ρεσιτάλ πιάνου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην Κρήτη. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει τα έργα:
Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται από την www.ticketservices.gr και από το Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου.
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι από 14 έως 39 ευρώ.
Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου (20.30) θα συμπράξει ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, στο εμβληματικό Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Γιοχάνες Μπραμς.
Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου (21.00) θα δώσει ένα ρεσιτάλ πιάνου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην Κρήτη. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει τα έργα:
- Ρόμπερτ Σούμαν – 3 Φανταστικά Κομμάτια, έργο 111 (Fantasiestücke, op. 111)
- Ρόμπερτ Σούμαν – Καρναβάλι της Βιέννης, έργο 26 (Carnaval de Vienne, op. 26)
- Φρεντερίκ Σοπέν – Βαρκαρόλα σε Φα δίεση μείζονα, έργο 60
- Φρεντερίκ Σοπέν – 3 Αυτοσχεδιασμοί (Impromptus)
- Φρεντερίκ Σοπέν – 4ο Σκέρτσο, έργο 54
- Φρεντερίκ Σοπέν – Πολωνέζα σε Λα ύφεση μείζονα, έργο 53 (Polonaise héroïque)
Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται από την www.ticketservices.gr και από το Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου.
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι από 14 έως 39 ευρώ.
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