Delta Air Lines: Περισσότερες Porsche, σαμπάνια και πολυτελείς σουίτες – Η νέα εποχή της business class
Delta Air Lines: Περισσότερες Porsche, σαμπάνια και πολυτελείς σουίτες – Η νέα εποχή της business class
Η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ ενισχύει τις premium υπηρεσίες της, αυξάνοντας τον στόλο των Porsche από 40 σε 70 και παρουσιάζοντας νέες σουίτες, αναβαθμισμένα μενού και πολυτελείς λεπτομέρειες στην καμπίνα Delta One
Η Delta Air Lines αντιμετωπίζει ένα μάλλον ασυνήθιστο πρόβλημα, οι 40 Porsche που διαθέτει για τη μεταφορά των VIP επιβατών της δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν τη ζήτηση. Η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ αποφάσισε έτσι να αυξήσει τον στόλο των πολυτελών αυτοκινήτων της σε 70 οχήματα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της υψηλότερης κατηγορίας.
«Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση συνέχισε να αυξάνεται και συνειδητοποιήσαμε ότι τα 40 αυτοκίνητα που διαθέταμε δεν ήταν αρκετά. Γι’ αυτό αυξάνουμε τον στόλο σε 70», δήλωσε στο CNBC ο Ράντζαν Γκοσουάμι, επικεφαλής μάρκετινγκ και προϊόντων της Delta. Η υπηρεσία μεταφοράς με Porsche, η οποία επιτρέπει σε επιλεγμένους επιβάτες να φτάνουν με αυτοκίνητο μέχρι το αεροσκάφος, αποτελεί μέρος μιας πρόσθετης VIP επιλογής της εταιρείας. Ωστόσο, η ενίσχυση του στόλου είναι μόνο μία από τις αλλαγές που σχεδιάζει η Delta για τη Delta One, την πιο πολυτελή και ακριβή κατηγορία θέσεων της.
Από τις Porsche στη σαμπάνια και τη Missoni
Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία παρουσίασε μια σειρά αναβαθμίσεων που αφορούν, τόσο την καμπίνα, όσο και την εμπειρία εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στις αλλαγές περιλαμβάνονται νέα σερβίτσια με το λογότυπο της Delta, μικρά μαξιλάρια Missoni, καθώς και ανανεωμένα μενού φαγητού και ποτών. Οι επιβάτες της Delta One θα έχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να απολαύσουν σαμπάνια σερβιρισμένη πάνω από σορμπέ, αλλά και το bourbon Blanton’s, σε μια προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις λεπτομέρειες της premium εμπειρίας.
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«Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση συνέχισε να αυξάνεται και συνειδητοποιήσαμε ότι τα 40 αυτοκίνητα που διαθέταμε δεν ήταν αρκετά. Γι’ αυτό αυξάνουμε τον στόλο σε 70», δήλωσε στο CNBC ο Ράντζαν Γκοσουάμι, επικεφαλής μάρκετινγκ και προϊόντων της Delta. Η υπηρεσία μεταφοράς με Porsche, η οποία επιτρέπει σε επιλεγμένους επιβάτες να φτάνουν με αυτοκίνητο μέχρι το αεροσκάφος, αποτελεί μέρος μιας πρόσθετης VIP επιλογής της εταιρείας. Ωστόσο, η ενίσχυση του στόλου είναι μόνο μία από τις αλλαγές που σχεδιάζει η Delta για τη Delta One, την πιο πολυτελή και ακριβή κατηγορία θέσεων της.
Από τις Porsche στη σαμπάνια και τη Missoni
Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία παρουσίασε μια σειρά αναβαθμίσεων που αφορούν, τόσο την καμπίνα, όσο και την εμπειρία εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στις αλλαγές περιλαμβάνονται νέα σερβίτσια με το λογότυπο της Delta, μικρά μαξιλάρια Missoni, καθώς και ανανεωμένα μενού φαγητού και ποτών. Οι επιβάτες της Delta One θα έχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να απολαύσουν σαμπάνια σερβιρισμένη πάνω από σορμπέ, αλλά και το bourbon Blanton’s, σε μια προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις λεπτομέρειες της premium εμπειρίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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