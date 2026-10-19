Delta Air Lines: Περισσότερες Porsche, σαμπάνια και πολυτελείς σουίτες – Η νέα εποχή της business class

Η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ ενισχύει τις premium υπηρεσίες της, αυξάνοντας τον στόλο των Porsche από 40 σε 70 και παρουσιάζοντας νέες σουίτες, αναβαθμισμένα μενού και πολυτελείς λεπτομέρειες στην καμπίνα Delta One