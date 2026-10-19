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Τέλος εποχής για τη δημοσιογράφο-θρύλο Κριστιάν Αμανπούρ: Αποχωρώ από το CNN, τον σύντροφό μου για 43 χρόνια
Τέλος εποχής για τη δημοσιογράφο-θρύλο Κριστιάν Αμανπούρ: Αποχωρώ από το CNN, τον σύντροφό μου για 43 χρόνια
Από τα πολεμικά μέτωπα του Ιράκ και της Βοσνίας, στις συνεντεύξεις με διεθνείς ηγέτες, είναι σήμερα μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες δημοσιογράφους στον κόσμο
Δημοσιογράφος, πολεμική ανταποκρίτρια και παρουσιάστρια ταυτισμένη με το CNN και την εικόνα του, η Κριστιάν Αμανπούρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αποχωρεί από το τηλεοπτικό δίκτυο τον προσεχή Ιούνιο, τερματίζοντας μια πορεία τεσσάρων δεκαετιών σε αυτό.
Στη δήλωσή της τονίζει ότι «έπειτα από πολλούς μήνες σκέψης και μερικές άυπνες νύχτες, αποφάσισα να αποχωρήσω από το CNN, τον σύντροφό μου για 43 φανταστικά χρόνια!».
Η 68χρονη Αμανπούρ πρόσθεσε ότι «ανυπομονεί για νέα ενδιαφέροντα εγχειρήματα στο μέλλον». Λέει ακόμη ότι πάντα θα υποστηρίζει το CNN», «διατηρώντας την παράδοσή του στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Να θυμάστε: να είστε πάντα ειλικρινείς, όχι ουδέτεροι».
Ήταν για πολλά χρόνια ανταποκρίτρια στο εξωτερικό ενώ από το 2009 παρουσιάζει βραδινή εκπομπή συνεντεύξεων στο CNN International.
Τον Ιανουάριο του 2025 περιόρισε τη συχνότητα των εκπομπών σε λίγες ημέρες την εβδομάδα. Τον Ιανουάριο του 2027 θα μετατρέψει την εκπομπή σε εβδομαδιαία μέχρι να ολοκληρωθεί τον Μάιο. Θα συνεχίσει να κάνει ρεπορτάζ και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για λογαριασμό του CNN ως τον Ιούνιο του 2027.
Ο πρόεδρος του CNN, Μαρκ Τόμσον, ανακοίνωσε την απόφαση της Αμανπούρ τη Δευτέρα με ενημερωτικό σημείωμα προς το προσωπικό.
«Η Κριστιάν έχει σκεφτεί προσεκτικά αυτή την απόφαση και αυτή τη συζητάμε μαζί εδώ και μερικούς μήνες», έγραψε ο Τόμσον που την περιγράφει σαν «μια από τις πιο αξιόπιστες και αγαπητές δημοσιογράφους στον κόσμο».
«Όπως και πολλοί εργαζόμενοι του CNN που θα ακούσουν τα νέα σήμερα, λυπάμαι πολύ που την βλέπω να φεύγει, αλλά έχω καταλήξει να αποδεχτώ ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για εκείνη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο», προσθέτει και την ευχαριστεί για την μακρά παρουσία της στο CNN.
Στη δήλωσή της τονίζει ότι «έπειτα από πολλούς μήνες σκέψης και μερικές άυπνες νύχτες, αποφάσισα να αποχωρήσω από το CNN, τον σύντροφό μου για 43 φανταστικά χρόνια!».
Η 68χρονη Αμανπούρ πρόσθεσε ότι «ανυπομονεί για νέα ενδιαφέροντα εγχειρήματα στο μέλλον». Λέει ακόμη ότι πάντα θα υποστηρίζει το CNN», «διατηρώντας την παράδοσή του στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Να θυμάστε: να είστε πάντα ειλικρινείς, όχι ουδέτεροι».
Ήταν για πολλά χρόνια ανταποκρίτρια στο εξωτερικό ενώ από το 2009 παρουσιάζει βραδινή εκπομπή συνεντεύξεων στο CNN International.
Τον Ιανουάριο του 2025 περιόρισε τη συχνότητα των εκπομπών σε λίγες ημέρες την εβδομάδα. Τον Ιανουάριο του 2027 θα μετατρέψει την εκπομπή σε εβδομαδιαία μέχρι να ολοκληρωθεί τον Μάιο. Θα συνεχίσει να κάνει ρεπορτάζ και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για λογαριασμό του CNN ως τον Ιούνιο του 2027.
Ο πρόεδρος του CNN, Μαρκ Τόμσον, ανακοίνωσε την απόφαση της Αμανπούρ τη Δευτέρα με ενημερωτικό σημείωμα προς το προσωπικό.
«Η Κριστιάν έχει σκεφτεί προσεκτικά αυτή την απόφαση και αυτή τη συζητάμε μαζί εδώ και μερικούς μήνες», έγραψε ο Τόμσον που την περιγράφει σαν «μια από τις πιο αξιόπιστες και αγαπητές δημοσιογράφους στον κόσμο».
«Όπως και πολλοί εργαζόμενοι του CNN που θα ακούσουν τα νέα σήμερα, λυπάμαι πολύ που την βλέπω να φεύγει, αλλά έχω καταλήξει να αποδεχτώ ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για εκείνη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο», προσθέτει και την ευχαριστεί για την μακρά παρουσία της στο CNN.
Η καριέρα της στο CNN ξεκίνησε το 1983 από το εξωτερικό δελτίο στα κεντρικά γραφεία του δικτύου στην Ατλάντα. Συνέχισε στη Νέα Υόρκη και ως ανταποκρίτρια στην Ανατολική Ευρώπη από το 1986. Από τη Γερμανία κάλυψε την πττώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη το 1989.
Ευρύτερη γνωστή έγινε από το 1990 όταν κάλυψε την εισβολή του Ιράν στο Κουβέιτ και, το επόμενο έτος, τον πόλεμο στον Περσικό.
Ήταν πολεμική ανταποκρίτρια, μεταξύ άλλων, στη Βοσνία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν ενώ από το 1992 έως το 2010 ήταν επικεφαλής διεθνής ανταποκρίτρια του CNN, καλύπτοντας μείζονα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τα Βαλκάνια.
Είχε αποχωρήσει για λίγο από το CNN για το ABC News το 2010 όταν παρουσίασε την κυριακάτικη εκπομπή «The Week». Λόγω χαμηλών τηλεθεάσεων αποχώρησε και επέστρεψε στο CNN το 2012.
Το 2021 είχε ανακοινώσει ότι έπασχε από καρκίνο των ωοθηκών και ότι υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες.
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