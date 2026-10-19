Βασίλειος Κωστέτσος για Γιώργο Μαζωνάκη: Ο άδικος χαμός σου αναστάτωσε ακόμα και την έπαρση της έντεχνης κουλτούρας
Βασίλειος Κωστέτσος για Γιώργο Μαζωνάκη: Ο άδικος χαμός σου αναστάτωσε ακόμα και την έπαρση της έντεχνης κουλτούρας
Μέχρι πρότινος νόμιζαν ότι μόνο αυτοί είναι άξιοι να λατρευτούν από πλήθος κόσμου, έγραψε σε ανάρτησή του ο σχεδιαστής μόδας
Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Βασίλειος Κωστέτσος έκανε μία ανάρτηση στα social media για να τιμήσει τη μνήμη του. Ο σχεδιαστής μόδας στάθηκε στην αγάπη που δείχνει ο κόσμος στον τραγουδιστή ακόμη και μετά την απώλειά του.
Μεταξύ άλλων, αφήσε αιχμές κατά εκπροσώπων του έντεχνου τραγουδιού, υποστηρίζοντας ότι η αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη διέψευσε όσους θεωρούσαν πως μόνο οι ίδιοι άξιζαν τέτοια αποδοχή και την αγάπη του κόσμου.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του στο Instagram, έγραψε: «Σαράντα ημέρες… χωρίς, αλλά με τον ΜΑΖΩ! Πέρασαν σαράντα ημέρες, αλλά είσαι εδώ. Σαράντα ημέρες που κάποιοι ατυχώς προσπάθησαν να προσβάλουν τη μνήμη σου εν απουσία σου για να τους απαντήσεις όπως τους αρμόζει. Τους απαντά όμως ο κόσμος που σε αγάπησε, σε λάτρεψε και θα σε λατρεύει μέσα από το έργο σου. Τα τραγούδια σου, τη φωνή σου και την αναντικατάστατη παρουσία σου, δείχνοντάς τους το πόσο σπουδαίος τραγουδιστής υπήρξες και θα υπάρχεις! Πέρσι, βγαίνοντας από το Δρομοκαΐτειο, κατάλαβες… συνειδητοποίησες την τεράστια αγάπη και αποδοχή που σου είχε ο κόσμος! Τη στήριξη, λες και ήσουν δικός τους άνθρωπος, μέλος της οικογένειάς τους. Και όλα άλλαξαν. Κανένας δεν το ''κατάλαβε'' ότι ήθελες να του το ανταποδώσεις με έναν ''καινούργιο'' Γιώργο!».
Συνεχίζοντας, ο Βασίλειος Κωστέτσος σημείωσε πως: «Προσπάθησες να αλλάξεις όλα. Και στην προσπάθειά σου, δυστυχώς, σε ''πρόδωσαν'' εγκληματίες αλμπάνηδες, στερώντας σου τη ζωή. Στερώντας σου το αύριο. Όχι γιατί ήταν δική σου επιλογή. Αλλά γιατί αυτοί επέλεξαν να σε κάνουν πειραματόζωο της άγνοιάς τους. Και αντί να σώσουν εσένα, προτίμησαν να σώσουν το τομάρι τους».
Παράλληλα, εξαπέλυσε βολές κατά του χώρου του έντεχνου τραγουδιού, κάνοντας λόγο για αλαζονεία και υποστηρίζοντας ότι η ανταπόκριση του κόσμου στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ενόχλησε όσους θεωρούσαν πως είχαν την αποκλειστικότητα στην καλλιτεχνική αναγνώριση. «Ο άδικος χαμός σου ταρακούνησε το σύστημα. Αναστάτωσε ακόμα και την έπαρση της έντεχνης κουλτούρας. (Και καλά λέμε τώρα) που μέχρι πρότινος νόμιζαν ότι μόνο αυτοί είναι άξιοι να λατρευτούν από πλήθος κόσμου. Δυστυχώς γι' αυτούς, τους διέψευσες. Και βλέποντας χιλιάδες κόσμου σε όλο τον κόσμο και τον Ελληνισμό, από άκρη σε άκρη, να σε μνημονεύει, να κλαίει, να στεναχωριέται, να συγκινείται, έχασαν τα λογικά τους, μην ξέροντας τι λένε».
Κλείνοντας το κείμενό του, ανέφερε: «Αιώνια σου η μνήμη, φίλε μου καλέ και όμορφε, εκεί ψηλά! Γαλήνη στη βασανισμένη ψυχή σου! Στις φωτό, ο Γιώργος Μαζωνάκης ντυμένος γαμπρός, ένας μοντέρνος γαμπρός στα λευκά, το 2003, στην επίδειξή μου, συνοδεύοντας το supermodel Esther Cañadas στο φινάλε, στη μόδα που λάτρευε, αγαπούσε και υποστήριζε σε κάθε του εμφάνιση».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μεταξύ άλλων, αφήσε αιχμές κατά εκπροσώπων του έντεχνου τραγουδιού, υποστηρίζοντας ότι η αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη διέψευσε όσους θεωρούσαν πως μόνο οι ίδιοι άξιζαν τέτοια αποδοχή και την αγάπη του κόσμου.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του στο Instagram, έγραψε: «Σαράντα ημέρες… χωρίς, αλλά με τον ΜΑΖΩ! Πέρασαν σαράντα ημέρες, αλλά είσαι εδώ. Σαράντα ημέρες που κάποιοι ατυχώς προσπάθησαν να προσβάλουν τη μνήμη σου εν απουσία σου για να τους απαντήσεις όπως τους αρμόζει. Τους απαντά όμως ο κόσμος που σε αγάπησε, σε λάτρεψε και θα σε λατρεύει μέσα από το έργο σου. Τα τραγούδια σου, τη φωνή σου και την αναντικατάστατη παρουσία σου, δείχνοντάς τους το πόσο σπουδαίος τραγουδιστής υπήρξες και θα υπάρχεις! Πέρσι, βγαίνοντας από το Δρομοκαΐτειο, κατάλαβες… συνειδητοποίησες την τεράστια αγάπη και αποδοχή που σου είχε ο κόσμος! Τη στήριξη, λες και ήσουν δικός τους άνθρωπος, μέλος της οικογένειάς τους. Και όλα άλλαξαν. Κανένας δεν το ''κατάλαβε'' ότι ήθελες να του το ανταποδώσεις με έναν ''καινούργιο'' Γιώργο!».
Συνεχίζοντας, ο Βασίλειος Κωστέτσος σημείωσε πως: «Προσπάθησες να αλλάξεις όλα. Και στην προσπάθειά σου, δυστυχώς, σε ''πρόδωσαν'' εγκληματίες αλμπάνηδες, στερώντας σου τη ζωή. Στερώντας σου το αύριο. Όχι γιατί ήταν δική σου επιλογή. Αλλά γιατί αυτοί επέλεξαν να σε κάνουν πειραματόζωο της άγνοιάς τους. Και αντί να σώσουν εσένα, προτίμησαν να σώσουν το τομάρι τους».
Παράλληλα, εξαπέλυσε βολές κατά του χώρου του έντεχνου τραγουδιού, κάνοντας λόγο για αλαζονεία και υποστηρίζοντας ότι η ανταπόκριση του κόσμου στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ενόχλησε όσους θεωρούσαν πως είχαν την αποκλειστικότητα στην καλλιτεχνική αναγνώριση. «Ο άδικος χαμός σου ταρακούνησε το σύστημα. Αναστάτωσε ακόμα και την έπαρση της έντεχνης κουλτούρας. (Και καλά λέμε τώρα) που μέχρι πρότινος νόμιζαν ότι μόνο αυτοί είναι άξιοι να λατρευτούν από πλήθος κόσμου. Δυστυχώς γι' αυτούς, τους διέψευσες. Και βλέποντας χιλιάδες κόσμου σε όλο τον κόσμο και τον Ελληνισμό, από άκρη σε άκρη, να σε μνημονεύει, να κλαίει, να στεναχωριέται, να συγκινείται, έχασαν τα λογικά τους, μην ξέροντας τι λένε».
Κλείνοντας το κείμενό του, ανέφερε: «Αιώνια σου η μνήμη, φίλε μου καλέ και όμορφε, εκεί ψηλά! Γαλήνη στη βασανισμένη ψυχή σου! Στις φωτό, ο Γιώργος Μαζωνάκης ντυμένος γαμπρός, ένας μοντέρνος γαμπρός στα λευκά, το 2003, στην επίδειξή μου, συνοδεύοντας το supermodel Esther Cañadas στο φινάλε, στη μόδα που λάτρευε, αγαπούσε και υποστήριζε σε κάθε του εμφάνιση».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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