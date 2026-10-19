Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Ακόμα ένα βήμα για τη Νέα Τούμπα μετά τη συνάντηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Ακόμα ένα βήμα για τη Νέα Τούμπα μετά τη συνάντηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση ανάμεσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την κατασκευή της Νέας Τούμπας
Συνάντηση ανάμεσα σε ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με κύριο θέμα τη Νέα Τούμπα και την κατασκευή της.
Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, μηχανικούς και μελετητές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που εργάζονται ήδη πάνω στο πρότζεκτ της Νέας Τούμπας.
Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος τεχνικά ζητήματα και αναλύθηκαν και τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου το έργο της Νέας Τούμπας να προχωρήσει ομαλά και να τηρηθεί ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του.
Μετά το τέλος της συνάντησης μίλησε ο project manager του ΠΑΟΚ, Μουτσάκης, που τόνισε πως σημειώνεται συνεχής πρόοδος.
Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο project manager της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
«Είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμο σε τεχνικό επίπεδο, όπου συζητήθηκαν τεχνικά θέματα. Συζητήθηκαν οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία ετοιμάζουμε μαζί με τους συμβούλους μας.
Συζητήθηκε επίσης η παραλαβή των μελετών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας.
Προχωράμε. Κάθε φορά κάνουμε ένα νέο βήμα».
Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, μηχανικούς και μελετητές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που εργάζονται ήδη πάνω στο πρότζεκτ της Νέας Τούμπας.
Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος τεχνικά ζητήματα και αναλύθηκαν και τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου το έργο της Νέας Τούμπας να προχωρήσει ομαλά και να τηρηθεί ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του.
Μετά το τέλος της συνάντησης μίλησε ο project manager του ΠΑΟΚ, Μουτσάκης, που τόνισε πως σημειώνεται συνεχής πρόοδος.
Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο project manager της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
«Είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμο σε τεχνικό επίπεδο, όπου συζητήθηκαν τεχνικά θέματα. Συζητήθηκαν οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία ετοιμάζουμε μαζί με τους συμβούλους μας.
Συζητήθηκε επίσης η παραλαβή των μελετών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας.
Προχωράμε. Κάθε φορά κάνουμε ένα νέο βήμα».
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