Συνελήφθη στην Αρτέμιδα μεθυσμένος οδηγός που απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς μετά από τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Αρτέμιδα Σύλληψη Αστυνομία μεθυσμένος Τροχαίο

Συνελήφθη στην Αρτέμιδα μεθυσμένος οδηγός που απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς μετά από τροχαίο

Ο 25χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα

Συνελήφθη στην Αρτέμιδα μεθυσμένος οδηγός που απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς μετά από τροχαίο
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Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού ΙΧ προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αρτέμιδα, που προκάλεσε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τους απείλησε με μαχαίρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βραυρώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Ο 25χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να τον συλλάβουν, εκείνος, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, έβγαλε μαχαίρι και τους απείλησε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον συλλάβουν.

Κατά τον έλεγχο αλκοολομέτρησης που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε συγκέντρωση αλκοόλ 0,89 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, με το επιτρεπόμενο όριο να είναι 0,25 mg/l.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
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