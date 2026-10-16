Θέρμανση με κλιματιστικό: Πόσο κοστίζει, πότε συμφέρει και ποια λάθη ανεβάζουν τον λογαριασμό ρεύματος
Θέρμανση με κλιματιστικό: Πόσο κοστίζει, πότε συμφέρει και ποια λάθη ανεβάζουν τον λογαριασμό ρεύματος
Η σωστή επιλογή μονάδων, τα μυστικά της τεχνολογίας inverter και τα συνηθισμένα λάθη που αυξάνουν την κατανάλωση – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
Η θέρμανση με κλιματιστικό κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς ολοένα περισσότερα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος. Παρά τις υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter μπορούν να αποτελέσουν μια οικονομική εναλλακτική λύση, αρκεί να επιλεγούν και να χρησιμοποιηθούν σωστά.
Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ Βόλου ο Χαράλαμπος Καραγιάννης, ταμίας του Σωματείου Αδειούχων Ψυκτικών Μαγνησίας, η απόδοση ενός κλιματιστικού δεν εξαρτάται μόνο από την ενεργειακή του κλάση, αλλά και από τα χαρακτηριστικά της κατοικίας, την εγκατάσταση και τις καθημερινές συνήθειες των ενοίκων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ Βόλου ο Χαράλαμπος Καραγιάννης, ταμίας του Σωματείου Αδειούχων Ψυκτικών Μαγνησίας, η απόδοση ενός κλιματιστικού δεν εξαρτάται μόνο από την ενεργειακή του κλάση, αλλά και από τα χαρακτηριστικά της κατοικίας, την εγκατάσταση και τις καθημερινές συνήθειες των ενοίκων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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