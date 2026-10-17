Θάνατος Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια με αντίδοτο στη μέθη στο ιατρείο στο Κολωνάκι
Θάνατος Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια με αντίδοτο στη μέθη στο ιατρείο στο Κολωνάκι
Τα φιαλίδια εντοπίστηκαν στον χώρο όπου κατέρρευσε ο τραγουδιστής
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φιαλίδια εκτιμάται ότι περιείχαν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη, ουσία που έχει βρεθεί στο αίμα του τραγουδιστή.
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Ο πραγματογνώμονας που έχει διορίσει η οικογένεια κ. Γιώργος Φιτσιάλος, από την ανάλυση που έκανε εντόπισε στο αίμα του καλλιτέχνη: αλανζαπίνη, αριπιπραζόλη, μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη, λιδοκαΐνη, κοκαίνη, βενζοϋλεκγονίνη και προποφόλη.
Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.
Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.
Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.
Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.
Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας.
Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαΐνη.
Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων
Ο διευθυντής των εργαστηρίων DNAlogy, Δρ. Φιτσιάλος Γιώργος σε δήλωση του στο protothema.gr τόνισε ότι «έγινε ένας πλήρης τοξικολογικός έλεγχος 1.600 ουσιών. Τα σημαντικά ευρήματα του ελέγχου είναι η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη. Τα τρία ευρήματα μας περιγράφουν με μεγάλη ασφάλεια το τι συνέβη εκείνη την ημέρα στην κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι».
Να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες αναμένονται τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις από τα εργαστήρια του ΑΠΘ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φιαλίδια εκτιμάται ότι περιείχαν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη, ουσία που έχει βρεθεί στο αίμα του τραγουδιστή.
Ο πραγματογνώμονας που έχει διορίσει η οικογένεια κ. Γιώργος Φιτσιάλος, από την ανάλυση που έκανε εντόπισε στο αίμα του καλλιτέχνη: αλανζαπίνη, αριπιπραζόλη, μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη, λιδοκαΐνη, κοκαίνη, βενζοϋλεκγονίνη και προποφόλη.
Ποιες είναι οι ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του Μαζωνάκη
Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.
Τι είναι αυτές οι ουσίες
Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.
Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.
Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.
Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας.
Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαΐνη.
Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων
Ο διευθυντής των εργαστηρίων DNAlogy, Δρ. Φιτσιάλος Γιώργος σε δήλωση του στο protothema.gr τόνισε ότι «έγινε ένας πλήρης τοξικολογικός έλεγχος 1.600 ουσιών. Τα σημαντικά ευρήματα του ελέγχου είναι η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη. Τα τρία ευρήματα μας περιγράφουν με μεγάλη ασφάλεια το τι συνέβη εκείνη την ημέρα στην κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι».
Να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες αναμένονται τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις από τα εργαστήρια του ΑΠΘ.
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