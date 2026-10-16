Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σκοπέλου ξεκινά δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας στα Οικονομικά για υποψηφίους Πανελλαδικών

Τα μαθήματα Οικονομίας και Αρχών Οικονομικής Θεωρίας αρχίζουν στις 23 Οκτωβρίου, με τη στήριξη της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σκοπέλου, η οποία παραχωρεί τους απαραίτητους χώρους για τη διεξαγωγή τους





Τα μαθήματα αρχίζουν στις 23 Οκτωβρίου, με τη στήριξη της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σκοπέλου, η οποία παραχωρεί τους απαραίτητους χώρους για τη διεξαγωγή τους.







Πίσω, ωστόσο, από την πρωτοβουλία βρίσκεται μια προσωπική διαδρομή, που συνδυάζει την επιστημονική αναζήτηση, την απαιτητική αστυνομική σταδιοδρομία, την οικογενειακή ζωή και μια σταθερή πίστη στην αξία της εκπαίδευσης.



Διδάκτωρ Οικονομίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράλληλα με την αστυνομική υπηρεσία Ο Παναγιώτης Τσιτσόγλου είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του το 2012, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές, τις οποίες ολοκλήρωσε το 2015, και το 2026 έφτασε σε έναν ακόμη σημαντικό σταθμό της ακαδημαϊκής του πορείας, αποκτώντας το διδακτορικό του δίπλωμα – «Ορκίστηκα χθες», δηλώνει ο ίδιος στο protothema.gr από τη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται για να υποστηρίξει τη διατριβή του, χωρίς να κρύβει τη χαρά του για την ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής.



Αγαπώ πολύ την οικονομική επιστήμη», τονίζει, εξηγώντας ότι «όλη αυτή η διαδρομή έγινε παράλληλα με οικογένεια και υπηρεσιακές υποχρεώσεις αξιωματικού, οπότε ήταν πολύ πιεστική όλη η διαδικασία».



Η αγάπη για το αντικείμενο, όμως, αποδείχθηκε καθοριστική. «Επειδή όταν αγαπάς κάτι το κάνεις με πολύ καλή διάθεση, το φτάνεις ως το τέλος», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η ακαδημαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ: «Θα συνεχίσω τώρα με το μετα-διδακτορικό με απώτερο στόχο, ακαδημαϊκή καριέρα».



Η οικογενειακή συνθήκη που τον έφερε στη Σκόπελο Η παρουσία του στη Σκόπελο συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της οικογένειάς του να βρίσκεται ενωμένη, παρά τις απαιτήσεις της εργασίας και τις μετακινήσεις που αυτές συνεπάγονται. Η σύζυγός του υπηρετεί ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στην Ειδική Αγωγή και βρισκόταν στη Σκόπελο τόσο την προηγούμενη όσο και την προ-προηγούμενη σχολική χρονιά. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, έναν γιο που φοιτά στη Γ΄ Γυμνασίου και μια κόρη που πηγαίνει στην Ε΄ Δημοτικού.



Κλείσιμο



Έτσι, αποσπάστηκα στη Σκόπελο. Έφτασα στις 3 Οκτωβρίου, πριν λίγες ημέρες δηλαδή», εξηγεί στο protothema.gr. «Μετά από δύο χρόνια, θα μείνουμε και οι τέσσερις μαζί», αναφέρει, περιγράφοντας την προοπτική να βρεθεί ολόκληρη η οικογένεια στον ίδιο τόπο.



Η ιδέα για τα μαθήματα Η απόσπασή του θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου, όσο δηλαδή και η σύμβαση της συζύγου του. Η οικογενειακή επανένωση είναι ο βασικός λόγος της μετακίνησής του, όμως η παρουσία του στο νησί εξελίσσεται παράλληλα σε ευκαιρία για μια νέα μορφή κοινωνικής προσφοράς.



Φτάνοντας στο νέο του υπηρεσιακό περιβάλλον, δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί. Η εικοσαετής εμπειρία του ως αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας τού είχε δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες ενός μικρού αστυνομικού τμήματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ιδέα των δωρεάν



Μια διαφορετική ιστορία προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας ξεκινά στη Σκόπελο , με πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Τσιτσόγλου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή και διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος του νησιού. Με αφετηρία την επιστημονική του κατάρτιση στα Οικονομικά και την προσωπική του αγάπη για τη διδασκαλία, αποφάσισε να αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία του προσφέροντας δωρεάν μαθήματα Οικονομίας και Αρχών Οικονομικής Θεωρίας σε μαθητές Λυκείου.Τα μαθήματα αρχίζουν στις 23 Οκτωβρίου, με τη στήριξη της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σκοπέλου, η οποία παραχωρεί τους απαραίτητους χώρους για τη διεξαγωγή τους.Στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση των μαθητών, ιδιαίτερα εκείνων που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις , σε ένα νησιωτικό περιβάλλον όπου οι εκπαιδευτικές επιλογές και η πρόσβαση σε οργανωμένη φροντιστηριακή υποστήριξη δεν είναι πάντοτε αυτονόητες.Πίσω, ωστόσο, από την πρωτοβουλία βρίσκεται μια προσωπική διαδρομή, που συνδυάζει την επιστημονική αναζήτηση, την απαιτητική αστυνομική σταδιοδρομία, την οικογενειακή ζωή και μια σταθερή πίστη στην αξία της εκπαίδευσης.Ο Παναγιώτης Τσιτσόγλου είναι, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του το 2012, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές, τις οποίες ολοκλήρωσε το 2015, και το 2026 έφτασε σε έναν ακόμη σημαντικό σταθμό της ακαδημαϊκής του πορείας, αποκτώντας το διδακτορικό του δίπλωμα – «», δηλώνει ο ίδιος στο protothema.gr από τη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται για να υποστηρίξει τη διατριβή του, χωρίς να κρύβει τη χαρά του για την ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής.Δεν πρόκειται, άλλωστε, για μια πορεία που εξελίχθηκε απερίσπαστα, αλλά για μια προσπάθεια που έπρεπε να συνυπάρξει με τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις του. «», τονίζει, εξηγώντας ότι «όλη αυτή η διαδρομή έγινε παράλληλα με οικογένεια και υπηρεσιακές υποχρεώσεις αξιωματικού, οπότε ήταν πολύ πιεστική όλη η διαδικασία».Η αγάπη για το αντικείμενο, όμως, αποδείχθηκε καθοριστική. «Επειδή όταν αγαπάς κάτι το κάνεις με πολύ καλή διάθεση, το φτάνεις ως το τέλος», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η ακαδημαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ: «Θα συνεχίσω τώρα με το μετα-διδακτορικό με απώτερο στόχο,».Η παρουσία του στη Σκόπελο συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της οικογένειάς του να βρίσκεται ενωμένη, παρά τις απαιτήσεις της εργασίας και τις μετακινήσεις που αυτές συνεπάγονται. Η σύζυγός του υπηρετεί ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στην Ειδική Αγωγή και βρισκόταν στη Σκόπελο τόσο την προηγούμενη όσο και την προ-προηγούμενη σχολική χρονιά. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, έναν γιο που φοιτά στη Γ΄ Γυμνασίου και μια κόρη που πηγαίνει στην Ε΄ Δημοτικού. οικογένεια είχε αναγκαστεί να ζει χωριστά, με τη σύζυγό του και τον γιο τους στο νησί και τον ίδιο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μαζί με την κόρη τους. Φέτος, όμως, η κόρη μετακινήθηκε επίσης στη Σκόπελο, γεγονός που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ακολουθήσει και ο ίδιος. «Φέτος, πήγε και η κόρη μου στη Σκόπελο, οπότε έκανα κι εγώ αίτηση απόσπασης στην υπηρεσία, η οποία για λόγους οικογενειακής συνένωσης συνήθως εξυπηρετεί.Έτσι, αποσπάστηκα στη Σκόπελο. Έφτασα στις 3 Οκτωβρίου, πριν λίγες ημέρες δηλαδή», εξηγεί στο protothema.gr. «Μετά από δύο χρόνια, θα μείνουμε και οι τέσσερις μαζί», αναφέρει, περιγράφοντας την προοπτική να βρεθεί ολόκληρη η οικογένεια στον ίδιο τόπο.Η απόσπασή του θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου, όσο δηλαδή και η σύμβαση της συζύγου του. Η, όμως η παρουσία του στο νησί εξελίσσεται παράλληλα σε ευκαιρία για μια νέα μορφή κοινωνικής προσφοράς.Φτάνοντας στο νέο του υπηρεσιακό περιβάλλον, δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί. Η εικοσαετής εμπειρία του ως αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας τού είχε δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες ενός μικρού αστυνομικού τμήματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ιδέα των δωρεάν μαθημάτων άρχισε να παίρνει μορφή σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή του. «Ήθελα να κάνω κάτι για την τοπική κοινωνία και να μείνει», θα πει χαρακτηριστικά.

Θέλοντας να αξιοποιήσει τις γνώσεις του για να καλύψει μια πραγματική ανάγκη και να προσφέρει κάτι που θα έχει συνέχεια και ουσιαστικό αντίκτυπο, σκέφτηκε να ξεκινήσει δωρεάν την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές στο μάθημα της Οικονομίας.

«Με οδήγησε η αγάπη μου για την εκπαίδευση, όπως και το να κάνω κάτι για την τοπική κοινωνία και να μείνει. Και επειδή ήξερα ότι μπορώ να το κάνω καλά, σκέφτηκα να κάνω την πρόταση», αναφέρει.



Την επόμενη κιόλας ημέρα από την άφιξή του στη Σκόπελο, απευθύνθηκε στην αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού, Ελένη Ψαρριανού, προκειμένου να διερευνήσει αν υπήρχε διάθεση συνεργασίας και υποστήριξης από την πλευρά του Δήμου. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Για τον ίδιο, η προσωπική διάθεση για προσφορά είναι απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί από μόνη της, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία. «Γιατί πολλές φορές μπορεί εμείς να έχουμε διάθεση, αλλά αν δεν βρεις ευήκοα ώτα από την τοπική κοινωνία, δεν μπορείς να υλοποιήσεις τίποτε. Γι’ αυτό ήθελα πρώτα να μιλήσω με την τοπική αντιδήμαρχο, για να μου πει αν συμφωνεί με την ιδέα μου και αν θα τη στηρίξει», εξηγεί.



Η ανταπόκριση της αντιδημάρχου κ. Ψαρριανού ήταν ιδιαίτερα θετική. «Η ίδια ενθουσιάστηκε κι εγώ πήρα θάρρος από αυτό», λέει, περιγράφοντας την πρώτη σημαντική επιβεβαίωση ότι η ιδέα μπορούσε να προχωρήσει.



Αντί να προχωρήσει απευθείας στην οργάνωση των μαθημάτων, ο ίδιος πρότεινε να προηγηθεί μια συνάντηση με γονείς και μαθητές, ώστε να διαπιστωθεί το πραγματικό ενδιαφέρον και να σχεδιαστεί η δράση με βάση τις ανάγκες τους. Η ανταπόκρισή τους οδήγησε τελικά στην ανακοίνωση του προγράμματος και στην έναρξη των μαθημάτων στις 23 Οκτωβρίου.



Δέκα μαθητές, δύο τμήματα και μια εκπαιδευτική ευκαιρία χωρίς κόστος Στην πρώτη φάση της δράσης συμμετέχουν δέκα μαθητές, οι οποίοι θα χωριστούν σε δύο τμήματα, ανάλογα με την τάξη φοίτησής τους. «Στην παρούσα φάση έχουμε 10 μαθητές – ένα τμήμα θα γίνει με Α΄ και Β΄ Λυκείου και ένα ξεχωριστό, με Γ΄ Λυκείου», αναφέρει ο Παναγιώτης Τσιτσόγλου. Ο διαχωρισμός επιτρέπει να προσαρμόζεται η διδασκαλία στο επίπεδο και στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία όσων βρίσκονται στην τελευταία τάξη του Λυκείου και οδεύουν προς τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.



Η σημασία της πρωτοβουλίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι, όπως εξηγεί ο ίδιος, στη Σκόπελο δεν υπάρχουν φροντιστήρια Οικονομίας. «Ξεκινάμε από το μηδέν. Δεν υπάρχουν φροντιστήρια Οικονομίας στη Σκόπελο. Τα παιδιά κάνουν κυρίως ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν ξέρω ακόμη αν κάποια παιδιά εκμεταλλεύονται το Ψηφιακό Φροντιστήριο», σημειώνει.



Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η δωρεάν διάθεση οργανωμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντική διευκόλυνση για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Το κόστος της πρόσθετης προετοιμασίας αποτελεί για πολλές οικογένειες έναν επιπλέον παράγοντα πίεσης, ενώ στις νησιωτικές περιοχές οι διαθέσιμες επιλογές δεν είναι πάντα αντίστοιχες με εκείνες των μεγαλύτερων αστικών κέντρων.



Η πρωτοβουλία δεν υποκαθιστά συνολικά τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας ούτε λύνει αυτομάτως όλα τα προβλήματα πρόσβασης. Δημιουργεί, ωστόσο, μια συγκεκριμένη δυνατότητα υποστήριξης, αξιοποιώντας την επιστημονική επάρκεια και την προσωπική διάθεση ενός ανθρώπου που βρίσκεται ήδη στο νησί.



«Θα κάνουν μία ώρα απόσταση για να κάνουν μάθημα μαζί μου, αυτή είναι και η αμοιβή μου» Ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα για τη σημασία που αποκτά η δράση είναι η προσπάθεια που καταβάλλουν οι ίδιοι οι μαθητές για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. «Κάποια παιδιά θα ξεκινούν από τη Γλώσσα της Σκοπέλου, θα μπαίνουν στο αστικό λεωφορείο και θα κάνουν μία ώρα απόσταση για να κάνουν μάθημα μαζί μου… το εκτιμώ ιδιαίτερα», λέει ο κ. Τσιτσόγλου.



Και προσθέτει, δίνοντας το δικό του μέτρο για την αξία της εθελοντικής προσφοράς: «Αυτή είναι και η αμοιβή μου. Να ξεκινάει δηλαδή ένα παιδί Σάββατο πρωί, να μπαίνει να κάνει μία ώρα μέχρι τη Χώρα της Σκοπέλου για να μπορέσει να κάνει μάθημα Οικονομίας δωρεάν. Είναι συγκινητικό και ελπιδοφόρο», αποτυπώνοντας πως η προθυμία των μαθητών για να μετακινηθούν προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα λειτουργεί, με τη σειρά της, ως κίνητρο για τον ίδιο τον εκπαιδευτή.



Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η στήριξη του Δήμου Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σκοπέλου ανακοίνωσε την έναρξη των δωρεάν μαθημάτων Οικονομίας και Αρχών Οικονομικής Θεωρίας από τις 23 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών και η καλύτερη προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ο Δήμος παραχωρεί τους χώρους διεξαγωγής των μαθημάτων, ώστε η δράση να πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά σημεία του νησιού, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των μαθητών.



Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ και Β΄ Λυκείου: Κάθε Παρασκευή, από τις 14:45 έως τις 16:45, στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κλήματος.

Γ΄ Λυκείου: Κάθε Σάββατο, από τις 10:15 έως τις 12:45, στο Γενικό Λύκειο Σκοπέλου, στη Χώρα.



Με αυτόν τον τρόπο, η δράση αποκτά οργανωμένη μορφή και σταθερό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, ενώ η συνεργασία με τον Δήμο διασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές για τη φιλοξενία των μαθημάτων.



Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της, η Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού ευχαριστεί θερμά τον Παναγιώτη Τσιτσόγλου για την εθελοντική προσφορά του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια έμπρακτη στήριξη προς τους μαθητές και τη νέα γενιά του τόπου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί επένδυση στη γνώση και στις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, δεσμευόμενη να συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τις δυνατότητες των μαθητών και διευρύνουν τις προοπτικές τους για το μέλλον.



Η Magic Cars προσφέρει όχημα Η έμπρακτη υποστήριξη, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην παραχώρηση των σχολικών αιθουσών από τον Δήμο. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα προέρχεται από έναν επαγγελματία του νησιού, ο οποίος αποφάσισε να συμβάλει στη δράση μόλις πληροφορήθηκε τις δυσκολίες, που αντιμετώπιζε ο διοικητής για τις μετακινήσεις του.



Το ένα από τα δύο τμήματα θα πραγματοποιείται στο Νέο Κλήμα, σε απόσταση περίπου 25 λεπτών από τη Χώρα της Σκοπέλου. Η μετακίνηση του Παναγιώτη Τσιτσόγλου προς τον συγκεκριμένο χώρο αποτελούσε ένα πρακτικό ζήτημα, το οποίο λύθηκε χάρη στην πρωτοβουλία της επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων Magic Cars.



«Ένας επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων έμαθε για την εκπαιδευτική δράση, επικοινώνησε μαζί μου για να με συγχαρεί και μου πρότεινε να μου διαθέτει όχημα κάθε Παρασκευή, ώστε να μπορώ να μεταβαίνω στο Νέο Κλήμα για το μάθημα», καταλήγει.