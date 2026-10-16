Στο πρώην εργοστάσιο της Siemens το νέο πολυλειτουργικό πάρκο στη Θεσσαλονίκη των 95 εκατ. από τον όμιλο Μεντεκίδη

Κεντρικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής πρότασης αποτελεί ένα σύγχρονο κτιριακό σύνολο με ενιαία βάση και δύο κατακόρυφους όγκους υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ύψος 60 μέτρα, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων πολεοδομικών εγκρίσεων