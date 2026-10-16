Στο πρώην εργοστάσιο της Siemens το νέο πολυλειτουργικό πάρκο στη Θεσσαλονίκη των 95 εκατ. από τον όμιλο Μεντεκίδη
Στο πρώην εργοστάσιο της Siemens το νέο πολυλειτουργικό πάρκο στη Θεσσαλονίκη των 95 εκατ. από τον όμιλο Μεντεκίδη
Κεντρικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής πρότασης αποτελεί ένα σύγχρονο κτιριακό σύνολο με ενιαία βάση και δύο κατακόρυφους όγκους υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ύψος 60 μέτρα, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων πολεοδομικών εγκρίσεων
Ένα νέο επιχειρηματικό, εμπορικό και ψυχαγωγικό πάρκο που θα περιλαμβάνει και ψηλό κτίριο 60 μέτρων περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Μεντεκίδη στην περιοχή του πρώην εργοστασίου της Siemens στη Θεσσαλονίκη, σε μία επένδυση ύψους 95 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος που έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια το ακίνητο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο αρχιτεκτονικό τοπόσημο για την ανατολική Θεσσαλονίκη σε μία επένδυση που σχεδιάζεται εδώ και καιρό, αν ληφθεί υπόψη ότι ο όμιλος είχε αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο που στέγαζε το παλιό εργοστάσιο της Siemens στη Θεσσαλονίκη πίσω στο 2010, έναντι τιμήματος 25 εκατ. ευρώ με την έκταση να θεωρείται τότε «φιλέτο» λόγω της θέσης.
Τώρα, η νέα επένδυση αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονού πολυλειτουργικού, εμπορικού και ψυχαγωγικού πάρκου σε έκταση περίπου 101,5 στρεμμάτων, στην περιοχή του πρώην εργοστασίου της Siemens. Το έργο έχει υποβληθεί προς ένταξη στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων και, μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας, προβλέπεται να αναπτυχθεί σε περίπου τρία έτη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η κατακόρυφη ανάπτυξη της δόμησης επιλέγεται εν προκειμένω δεδομένου ότι επιτρέπει τη διατήρηση μεγάλου μέρους της έκτασης ως ελεύθερου χώρου, «δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας για εργαζομένους, επισκέπτες και κατοίκους», ενώ για την υλοποίηση του σχεδιασμού θα απαιτηθούν επιμέρους αδειοδοτήσεις και δεσμεύσεις από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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Ο όμιλος που έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια το ακίνητο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο αρχιτεκτονικό τοπόσημο για την ανατολική Θεσσαλονίκη σε μία επένδυση που σχεδιάζεται εδώ και καιρό, αν ληφθεί υπόψη ότι ο όμιλος είχε αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο που στέγαζε το παλιό εργοστάσιο της Siemens στη Θεσσαλονίκη πίσω στο 2010, έναντι τιμήματος 25 εκατ. ευρώ με την έκταση να θεωρείται τότε «φιλέτο» λόγω της θέσης.
Τώρα, η νέα επένδυση αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονού πολυλειτουργικού, εμπορικού και ψυχαγωγικού πάρκου σε έκταση περίπου 101,5 στρεμμάτων, στην περιοχή του πρώην εργοστασίου της Siemens. Το έργο έχει υποβληθεί προς ένταξη στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων και, μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας, προβλέπεται να αναπτυχθεί σε περίπου τρία έτη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η κατακόρυφη ανάπτυξη της δόμησης επιλέγεται εν προκειμένω δεδομένου ότι επιτρέπει τη διατήρηση μεγάλου μέρους της έκτασης ως ελεύθερου χώρου, «δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας για εργαζομένους, επισκέπτες και κατοίκους», ενώ για την υλοποίηση του σχεδιασμού θα απαιτηθούν επιμέρους αδειοδοτήσεις και δεσμεύσεις από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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