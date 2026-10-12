Έκτακτο φόρο επί των υπερκερδών των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η ΕΕ

Κράτη-μέλη όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν καλέσει την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο – Τα νομικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν