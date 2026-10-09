Συνταξιούχοι: Τα τρία κριτήρια για το επίδομα των 400 ευρώ – Πότε ανοίγει η πληρωμή

Το επίδομα των 400 ευρώ θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με ηλικία και είδος σύνταξης να καθορίζουν τους δικαιούχους