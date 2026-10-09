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Συνταξιούχοι: Τα τρία κριτήρια για το επίδομα των 400 ευρώ – Πότε ανοίγει η πληρωμή
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Συνταξιούχοι: Τα τρία κριτήρια για το επίδομα των 400 ευρώ – Πότε ανοίγει η πληρωμή

Το επίδομα των 400 ευρώ θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με ηλικία και είδος σύνταξης να καθορίζουν τους δικαιούχους

Συνταξιούχοι: Τα τρία κριτήρια για το επίδομα των 400 ευρώ – Πότε ανοίγει η πληρωμή
Τρία ειδικά κριτήρια μπαίνουν φέτος στο επίκεντρο για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ, της ενίσχυσης που χαρακτηρίζεται και ως «13η εθνική σύνταξη», σε περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχους. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων.

Για την πληρωμή του Νοεμβρίου θα εξεταστούν πλέον κυρίως η ηλικία, το είδος της σύνταξης και, για τους νέους συνταξιούχους, η ύπαρξη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2026.

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