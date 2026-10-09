Συνταξιούχοι: Τα τρία κριτήρια για το επίδομα των 400 ευρώ – Πότε ανοίγει η πληρωμή
Συνταξιούχοι: Τα τρία κριτήρια για το επίδομα των 400 ευρώ – Πότε ανοίγει η πληρωμή
Το επίδομα των 400 ευρώ θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με ηλικία και είδος σύνταξης να καθορίζουν τους δικαιούχους
Τρία ειδικά κριτήρια μπαίνουν φέτος στο επίκεντρο για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ, της ενίσχυσης που χαρακτηρίζεται και ως «13η εθνική σύνταξη», σε περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχους. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων.
Για την πληρωμή του Νοεμβρίου θα εξεταστούν πλέον κυρίως η ηλικία, το είδος της σύνταξης και, για τους νέους συνταξιούχους, η ύπαρξη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Για την πληρωμή του Νοεμβρίου θα εξεταστούν πλέον κυρίως η ηλικία, το είδος της σύνταξης και, για τους νέους συνταξιούχους, η ύπαρξη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα