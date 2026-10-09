Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Super Cup Βόλεϊ Γυναικών: Το πρώτο σερβίς της νέας σεζόν δόθηκε από το Δημαρχείο Κηφισιάς
Super Cup Βόλεϊ Γυναικών: Το πρώτο σερβίς της νέας σεζόν δόθηκε από το Δημαρχείο Κηφισιάς
Η αυλαία της φετινής σεζόν ανοίγει το βράδυ του Σαββάτου με τον αγώνα του πρωταθλητή Παναθηναϊκού κόντα στον Κυπελλούχο Πανιώνιο και σήμερα (Παρασκευή 9/10) πραγματοποιήθηκε η επίσημη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης
Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, σε έναν αγώνα που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν. Το ανακαινισμένο Ζηρίνειο θα φιλοξενήσει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 21:00, τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελλούχο (αλλά και κάτοχο του Super Cup Powered by Protergia) Πανιώνιο Betsson με τις δύο ομάδες να υπόσχονται ένα συναρπαστικό παιχνίδι υψηλού επιπέδου.
Ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, υποδέχθηκε τους προπονητές και τις αρχηγούς των δύο φιναλίστ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού Α.Ο., Αλεσάντρο Κιαπίνι, και την αρχηγό Πέννυ Ρόγκα, καθώς και τον προπονητή του Πανιωνίου Betsson, Γιουνούς Οτσάλ, και την αρχηγό Ιωάννα Καρέλια.
Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν επίσης η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Έφη Χρόνη-Έρωτα, η Brand Marketing Senior Specialist της Protergia, Ιωάννα Σουπιωνά, εκπροσωπώντας τον μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης, καθώς και ο προϊστάμενος του τμήματος αθλητισμού και νέας γενιάς του Δήμου Κηφισιάς, Παναγιώτης Πάλλης.
Βασίλης Ξυπολυτάς (Δήμαρχος Δήμου Κηφισιάς)
«Αύριο θα διεξαχθεί ένας πολύ σημαντικός αγώνας στο ανακαινισμένο Ζηρίνειο, το οποίο αξίζει πραγματικά να επισκεφθείτε και να δείτε από κοντά, μετά και τις σημαντικές δωρεές του Ιωάννη Μυτιληναίου.
Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο ζήτημα των αθλητικών υποδομών. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουμε κατασκευάσει δύο νέα κλειστά προπονητήρια για βόλεϊ και μπάσκετ, ενώ παράλληλα προχωρήσαμε στην ανακαίνιση του Ζηρινείου.
Μέχρι το 2028 θα έχουμε κατασκευάσει ακόμη δύο κλειστά προπονητήρια. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μία πενταετία θα έχουμε διπλασιάσει τους κλειστούς χώρους άθλησης στον Δήμο μας.
Δίνουμε τεράστια σημασία στις αθλητικές υποδομές, γιατί πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί μια πολύτιμη και δημιουργική διέξοδο για τα παιδιά μας. Παράλληλα, εξασφαλίζουμε δωρεάν ώρες άθλησης για τους πολίτες, ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται.
Σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε τον Δήμο Κηφισιάς για τη διοργάνωση αυτής της σημαντικής αθλητικής εκδήλωσης».
Θα βρίσκομαι και εγώ αύριο στο γήπεδο, κοντά σας.
Η φιλοξενία τέτοιων διοργανώσεων μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο θάρρος και κίνητρο να συνεχίσουμε να επενδύουμε στον αθλητισμό και στις υποδομές του Δήμου μας.
Ιωάννα Σουπιωνά (Brand Marketing Senior Specialist Protergia)
«Για εμάς στην Protergia, την ενέργεια της METLEN και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε κοντά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη.
Ταυτόχρονα, θέλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους και σε όσα τους δίνουν ενέργεια, τους ενώνουν και δημιουργούν στιγμές που μοιραζόμαστε όλοι μαζί.
Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερη χαρά για εμάς που, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συνδεόμαστε με το Volleyball Super Cup και μέσα από αυτή τη συνεργασία, με το ελληνικό βόλεϊ.
Πιστεύουμε ότι η δύναμη του αθλητισμού φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, δημιουργεί ενέργεια και εμπνέει. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και φέτος εδώ, στηρίζοντας μια διοργάνωση που ανοίγει τη νέα αγωνιστική σεζόν με τον καλύτερο τρόπο.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δύο ομάδες».
Έφη Χρόνη-Έρωτα (Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης)
«Βρισκόμαστε εδώ για να σηματοδοτήσουμε την αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, τη διεξαγωγή του Super Cup Γυναικών Powered by Protergia.
Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο Betsson, υπόσχεται ένα σπουδαίο αθλητικό θέαμα υψηλού επιπέδου. Δύο ιστορικά σωματεία με ξεχωριστό κύρος, πρωταγωνίστριες αθλήτριες και τεράστια δυναμική, διασταυρώνουν τα ξίφη τους, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
Ως ΕΟΠΕ, νιώθουμε ιδιαίτερη περηφάνια γι’ αυτό το γεγονός, αλλά και βαθιά ευθύνη. Επιδιώκουμε συνεχώς, δυναμικά και με προσήλωση, την αναβάθμιση του αθλήματός μας.
Αυτό το αθλητικό ταξίδι, όμως, απαιτεί ισχυρές συμμαχίες.
Θέλω να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες στον Δήμο Κηφισιάς και προσωπικά στον Δήμαρχο, κ. Βασίλη Ξυπολυτά, όλη την Δημοτική αρχή καθώς και την Διεύθυνση αθλητισμού για την αμέριστη συμπαράσταση.
Παράλληλα, εκφράζουμε θερμά τον ουσιαστικό μας χορηγό, την Protergia, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό του Super Cup Powered by Protergia, αποδεικνύοντας τη σταθερή της δέσμευση στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές της Ομοσπονδίας που στέκονται πολύτιμοι αρωγοί στο έργο μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε και στη Δημόσια Τηλεόραση, που θα μεταδώσει ζωντανά την αυριανή αναμέτρηση, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες φιλάθλους σε όλη τη χώρα να παρακολουθήσουν αυτή την γιορτή του αθλήματος.
Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, στους προπονητές και στις αθλήτριες, μακριά από τραυματισμούς.
Παναγιώτης Πάλλης (Προϊστάμενος τμήματος αθλητισμού και νέας γενιάς Δήμου Κηφισιάς)
«Είναι ιδιαίτερη τιμή που, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Κηφισιάς χαίρει της εκτίμησης της ΕΟΠΕ και φιλοξενεί τον τελικό του Super Cup. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς γίνεται σε μια στιγμή που το ελληνικό βόλεϊ βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, με αποκορύφωμα τις πορείες των εθνικών μας ομάδων.
Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι διαχρονικά ο Δήμος Κηφισιάς και ο δήμαρχος, κ. Ξυπολυτάς, δίνουν μεγάλη σημασία στον αθλητισμό και τον έχουν ψηλά στις προτεραιότητές τους. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχουμε ως αρχή δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο σωματειακός αθλητισμός, τον οποίο στηρίζουμε έμπρακτα, και ο δεύτερος, και μεγαλύτερος, είναι ο μαζικός αθλητισμός, τον οποίο προωθεί το Τμήμα Αθλητισμού.
Τι πιο σημαντικό για τα παιδιά της πόλης μας από το να σας δουν να αγωνίζεστε; Αποτελείτε πρότυπα και σας ευχαριστούμε που επιλέγετε τον Δήμο μας.
Εύχομαι να γίνει ένας εξαιρετικός αγώνας, που θα κριθεί στις λεπτομέρειες».
Αλεσάντρο Κιαπίνι (Προπονητής Παναθηναϊκού Α.Ο.)
«Αρχικά, χαιρόμαστε που είμαστε στο Super Cup. Είμαστε μια ομάδα που πνευματικά είναι έτοιμη. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε στην τέλεια κατάσταση, όμως είναι ακόμη η αρχή της σεζόν και δουλεύουμε μόλις μερικές εβδομάδες. Χρειαζόμαστε ακόμη χρόνο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπω τις αθλήτριες ενθουσιασμένες και έτοιμες για τον αγώνα».
Γιουνούς Οτσάλ (Προπονητής Πανιωνίου Betsson)
«Εύχομαι έναν καλό αγώνα και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, με υγεία, σε μια μακρά σεζόν που ξεκινάει. Χαιρόμαστε ως Πανιώνιος που βρισκόμαστε εδώ και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Θέλουμε να κάνουμε το back-to-back στο Super Cup. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
Πέννυ Ρόγκα (Αρχηγός Παναθηναϊκού Α.Ο.)
«Είναι μεγάλη χαρά που παίζουμε στο Super Cup, σε έναν όμορφο Δήμο που μεριμνά για τον αθλητισμό και κάνει κινήσεις εξέλιξης. Θεωρώ ότι είμαστε τυχερές που βρισκόμαστε εδώ και θα αντιμετωπίσουμε μια δυνατή ομάδα, την οποία σεβόμαστε. Είμαστε προετοιμασμένες για το τι θα αντιμετωπίσουμε και έχουμε δουλέψει σκληρά. Καλούμαστε να μπούμε στον αγώνα με συγκέντρωση και πάθος και να διεκδικήσουμε τη νίκη».
Εύχομαι υγεία και, επιπλέον, να προσφέρουμε όμορφο θέαμα, αντάξιο της δυναμικότητας των δύο ομάδων, τόσο σε όσους θα βρίσκονται στο γήπεδο όσο και σε όσους μας παρακολουθήσουν από την τηλεόραση.
Ιωάννα Καρέλια (Αρχηγός Πανιωνίου Betsson)
«Το Super Cup είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν και θέλουμε να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Απέναντί μας έχουμε έναν δυνατό Παναθηναϊκό και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε έναν απαιτητικό και ανταγωνιστικό αγώνα. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να κατακτήσουμε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν».
Ιωάννα Σουπιωνά (Brand Marketing Senior Specialist Protergia)
«Για εμάς στην Protergia, την ενέργεια της METLEN και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε κοντά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη.
Ταυτόχρονα, θέλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους και σε όσα τους δίνουν ενέργεια, τους ενώνουν και δημιουργούν στιγμές που μοιραζόμαστε όλοι μαζί.
Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερη χαρά για εμάς που, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συνδεόμαστε με το Volleyball Super Cup και μέσα από αυτή τη συνεργασία, με το ελληνικό βόλεϊ.
Πιστεύουμε ότι η δύναμη του αθλητισμού φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, δημιουργεί ενέργεια και εμπνέει. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και φέτος εδώ, στηρίζοντας μια διοργάνωση που ανοίγει τη νέα αγωνιστική σεζόν με τον καλύτερο τρόπο.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δύο ομάδες».
Έφη Χρόνη-Έρωτα (Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης)
«Βρισκόμαστε εδώ για να σηματοδοτήσουμε την αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, τη διεξαγωγή του Super Cup Γυναικών Powered by Protergia.
Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο Betsson, υπόσχεται ένα σπουδαίο αθλητικό θέαμα υψηλού επιπέδου. Δύο ιστορικά σωματεία με ξεχωριστό κύρος, πρωταγωνίστριες αθλήτριες και τεράστια δυναμική, διασταυρώνουν τα ξίφη τους, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
Ως ΕΟΠΕ, νιώθουμε ιδιαίτερη περηφάνια γι’ αυτό το γεγονός, αλλά και βαθιά ευθύνη. Επιδιώκουμε συνεχώς, δυναμικά και με προσήλωση, την αναβάθμιση του αθλήματός μας.
Αυτό το αθλητικό ταξίδι, όμως, απαιτεί ισχυρές συμμαχίες.
Θέλω να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες στον Δήμο Κηφισιάς και προσωπικά στον Δήμαρχο, κ. Βασίλη Ξυπολυτά, όλη την Δημοτική αρχή καθώς και την Διεύθυνση αθλητισμού για την αμέριστη συμπαράσταση.
Παράλληλα, εκφράζουμε θερμά τον ουσιαστικό μας χορηγό, την Protergia, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό του Super Cup Powered by Protergia, αποδεικνύοντας τη σταθερή της δέσμευση στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές της Ομοσπονδίας που στέκονται πολύτιμοι αρωγοί στο έργο μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε και στη Δημόσια Τηλεόραση, που θα μεταδώσει ζωντανά την αυριανή αναμέτρηση, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες φιλάθλους σε όλη τη χώρα να παρακολουθήσουν αυτή την γιορτή του αθλήματος.
Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, στους προπονητές και στις αθλήτριες, μακριά από τραυματισμούς.
Παναγιώτης Πάλλης (Προϊστάμενος τμήματος αθλητισμού και νέας γενιάς Δήμου Κηφισιάς)
«Είναι ιδιαίτερη τιμή που, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Κηφισιάς χαίρει της εκτίμησης της ΕΟΠΕ και φιλοξενεί τον τελικό του Super Cup. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς γίνεται σε μια στιγμή που το ελληνικό βόλεϊ βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, με αποκορύφωμα τις πορείες των εθνικών μας ομάδων.
Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι διαχρονικά ο Δήμος Κηφισιάς και ο δήμαρχος, κ. Ξυπολυτάς, δίνουν μεγάλη σημασία στον αθλητισμό και τον έχουν ψηλά στις προτεραιότητές τους. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχουμε ως αρχή δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο σωματειακός αθλητισμός, τον οποίο στηρίζουμε έμπρακτα, και ο δεύτερος, και μεγαλύτερος, είναι ο μαζικός αθλητισμός, τον οποίο προωθεί το Τμήμα Αθλητισμού.
Τι πιο σημαντικό για τα παιδιά της πόλης μας από το να σας δουν να αγωνίζεστε; Αποτελείτε πρότυπα και σας ευχαριστούμε που επιλέγετε τον Δήμο μας.
Εύχομαι να γίνει ένας εξαιρετικός αγώνας, που θα κριθεί στις λεπτομέρειες».
Αλεσάντρο Κιαπίνι (Προπονητής Παναθηναϊκού Α.Ο.)
«Αρχικά, χαιρόμαστε που είμαστε στο Super Cup. Είμαστε μια ομάδα που πνευματικά είναι έτοιμη. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε στην τέλεια κατάσταση, όμως είναι ακόμη η αρχή της σεζόν και δουλεύουμε μόλις μερικές εβδομάδες. Χρειαζόμαστε ακόμη χρόνο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπω τις αθλήτριες ενθουσιασμένες και έτοιμες για τον αγώνα».
Γιουνούς Οτσάλ (Προπονητής Πανιωνίου Betsson)
«Εύχομαι έναν καλό αγώνα και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, με υγεία, σε μια μακρά σεζόν που ξεκινάει. Χαιρόμαστε ως Πανιώνιος που βρισκόμαστε εδώ και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Θέλουμε να κάνουμε το back-to-back στο Super Cup. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
Πέννυ Ρόγκα (Αρχηγός Παναθηναϊκού Α.Ο.)
«Είναι μεγάλη χαρά που παίζουμε στο Super Cup, σε έναν όμορφο Δήμο που μεριμνά για τον αθλητισμό και κάνει κινήσεις εξέλιξης. Θεωρώ ότι είμαστε τυχερές που βρισκόμαστε εδώ και θα αντιμετωπίσουμε μια δυνατή ομάδα, την οποία σεβόμαστε. Είμαστε προετοιμασμένες για το τι θα αντιμετωπίσουμε και έχουμε δουλέψει σκληρά. Καλούμαστε να μπούμε στον αγώνα με συγκέντρωση και πάθος και να διεκδικήσουμε τη νίκη».
Εύχομαι υγεία και, επιπλέον, να προσφέρουμε όμορφο θέαμα, αντάξιο της δυναμικότητας των δύο ομάδων, τόσο σε όσους θα βρίσκονται στο γήπεδο όσο και σε όσους μας παρακολουθήσουν από την τηλεόραση.
Ιωάννα Καρέλια (Αρχηγός Πανιωνίου Betsson)
«Το Super Cup είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν και θέλουμε να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Απέναντί μας έχουμε έναν δυνατό Παναθηναϊκό και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε έναν απαιτητικό και ανταγωνιστικό αγώνα. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να κατακτήσουμε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν».
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