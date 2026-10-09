Super Cup Βόλεϊ Γυναικών: Το πρώτο σερβίς της νέας σεζόν δόθηκε από το Δημαρχείο Κηφισιάς

Η φιλοξενία τέτοιων διοργανώσεων μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο θάρρος και κίνητρο να συνεχίσουμε να επενδύουμε στον αθλητισμό και στις υποδομές του Δήμου μας.«Για εμάς στην Protergia, την ενέργεια της METLEN και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε κοντά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη.Ταυτόχρονα, θέλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους και σε όσα τους δίνουν ενέργεια, τους ενώνουν και δημιουργούν στιγμές που μοιραζόμαστε όλοι μαζί.Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερη χαρά για εμάς που, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συνδεόμαστε με το Volleyball Super Cup και μέσα από αυτή τη συνεργασία, με το ελληνικό βόλεϊ.Πιστεύουμε ότι η δύναμη του αθλητισμού φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, δημιουργεί ενέργεια και εμπνέει. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και φέτος εδώ, στηρίζοντας μια διοργάνωση που ανοίγει τη νέα αγωνιστική σεζόν με τον καλύτερο τρόπο.Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δύο ομάδες».«Βρισκόμαστε εδώ για να σηματοδοτήσουμε την αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, τη διεξαγωγή του Super Cup Γυναικών Powered by Protergia.Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο Betsson, υπόσχεται ένα σπουδαίο αθλητικό θέαμα υψηλού επιπέδου. Δύο ιστορικά σωματεία με ξεχωριστό κύρος, πρωταγωνίστριες αθλήτριες και τεράστια δυναμική, διασταυρώνουν τα ξίφη τους, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.Ως ΕΟΠΕ, νιώθουμε ιδιαίτερη περηφάνια γι’ αυτό το γεγονός, αλλά και βαθιά ευθύνη. Επιδιώκουμε συνεχώς, δυναμικά και με προσήλωση, την αναβάθμιση του αθλήματός μας.Αυτό το αθλητικό ταξίδι, όμως, απαιτεί ισχυρές συμμαχίες.Θέλω να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες στον Δήμο Κηφισιάς και προσωπικά στον Δήμαρχο, κ. Βασίλη Ξυπολυτά, όλη την Δημοτική αρχή καθώς και την Διεύθυνση αθλητισμού για την αμέριστη συμπαράσταση.Παράλληλα, εκφράζουμε θερμά τον ουσιαστικό μας χορηγό, την Protergia, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό του Super Cup Powered by Protergia, αποδεικνύοντας τη σταθερή της δέσμευση στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές της Ομοσπονδίας που στέκονται πολύτιμοι αρωγοί στο έργο μας.Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε και στη Δημόσια Τηλεόραση, που θα μεταδώσει ζωντανά την αυριανή αναμέτρηση, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες φιλάθλους σε όλη τη χώρα να παρακολουθήσουν αυτή την γιορτή του αθλήματος.Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, στους προπονητές και στις αθλήτριες, μακριά από τραυματισμούς.«Είναι ιδιαίτερη τιμή που, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Κηφισιάς χαίρει της εκτίμησης της ΕΟΠΕ και φιλοξενεί τον τελικό του Super Cup. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς γίνεται σε μια στιγμή που το ελληνικό βόλεϊ βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, με αποκορύφωμα τις πορείες των εθνικών μας ομάδων.Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι διαχρονικά ο Δήμος Κηφισιάς και ο δήμαρχος, κ. Ξυπολυτάς, δίνουν μεγάλη σημασία στον αθλητισμό και τον έχουν ψηλά στις προτεραιότητές τους. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχουμε ως αρχή δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο σωματειακός αθλητισμός, τον οποίο στηρίζουμε έμπρακτα, και ο δεύτερος, και μεγαλύτερος, είναι ο μαζικός αθλητισμός, τον οποίο προωθεί το Τμήμα Αθλητισμού.Τι πιο σημαντικό για τα παιδιά της πόλης μας από το να σας δουν να αγωνίζεστε; Αποτελείτε πρότυπα και σας ευχαριστούμε που επιλέγετε τον Δήμο μας.Εύχομαι να γίνει ένας εξαιρετικός αγώνας, που θα κριθεί στις λεπτομέρειες».«Αρχικά, χαιρόμαστε που είμαστε στο Super Cup. Είμαστε μια ομάδα που πνευματικά είναι έτοιμη. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε στην τέλεια κατάσταση, όμως είναι ακόμη η αρχή της σεζόν και δουλεύουμε μόλις μερικές εβδομάδες. Χρειαζόμαστε ακόμη χρόνο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπω τις αθλήτριες ενθουσιασμένες και έτοιμες για τον αγώνα».«Εύχομαι έναν καλό αγώνα και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, με υγεία, σε μια μακρά σεζόν που ξεκινάει. Χαιρόμαστε ως Πανιώνιος που βρισκόμαστε εδώ και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Θέλουμε να κάνουμε το back-to-back στο Super Cup. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».«Είναι μεγάλη χαρά που παίζουμε στο Super Cup, σε έναν όμορφο Δήμο που μεριμνά για τον αθλητισμό και κάνει κινήσεις εξέλιξης. Θεωρώ ότι είμαστε τυχερές που βρισκόμαστε εδώ και θα αντιμετωπίσουμε μια δυνατή ομάδα, την οποία σεβόμαστε. Είμαστε προετοιμασμένες για το τι θα αντιμετωπίσουμε και έχουμε δουλέψει σκληρά. Καλούμαστε να μπούμε στον αγώνα με συγκέντρωση και πάθος και να διεκδικήσουμε τη νίκη».Εύχομαι υγεία και, επιπλέον, να προσφέρουμε όμορφο θέαμα, αντάξιο της δυναμικότητας των δύο ομάδων, τόσο σε όσους θα βρίσκονται στο γήπεδο όσο και σε όσους μας παρακολουθήσουν από την τηλεόραση.«Το Super Cup είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν και θέλουμε να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Απέναντί μας έχουμε έναν δυνατό Παναθηναϊκό και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε έναν απαιτητικό και ανταγωνιστικό αγώνα. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να κατακτήσουμε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν».