Βίντεο: Οι επικίνδυνοι ελιγμοί του οδηγού λεωφορείου στη Μεσογείων, παραβίασε δύο κόκκινα και συνελήφθη
Βίντεο: Οι επικίνδυνοι ελιγμοί του οδηγού λεωφορείου στη Μεσογείων, παραβίασε δύο κόκκινα και συνελήφθη
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση - Το υλικό εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ
Βίντεο που φέρνει στο φως το protothema.gr, δείχνει τους επικίνδυνους ελιγμούς του 65χρονου οδηγού αστικού λεωφορείου στη λεωφόρο Μεσογείων. Στο οπτικό υλικό καταγράφονται οι διαδοχικές αλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας και οι επικίνδυνοι ελιγμοί του λεωφορείου, με τον οδηγό να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να δημιουργεί συνθήκες κινδύνου για τα υπόλοιπα οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο.
Την ίδια ώρα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο οδηγός του λεωφορείου παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Χαλανδρίου.
Το βιντεοληπτικό υλικό εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών που καταγράφονται και δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι αστυνομικοί εξέτασαν το υλικό και ταυτοποίησαν τον 65χρονο ως τον οδηγό του λεωφορείου, προχωρώντας στη σύλληψή του.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Την ίδια ώρα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο οδηγός του λεωφορείου παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Χαλανδρίου.
Δείτε το βίντεο με τους επικίνδυνους ελιγμούς
Το βιντεοληπτικό υλικό εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών που καταγράφονται και δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι αστυνομικοί εξέτασαν το υλικό και ταυτοποίησαν τον 65χρονο ως τον οδηγό του λεωφορείου, προχωρώντας στη σύλληψή του.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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