«Ηλεκτροσόκ» στο ρεύμα με πάνω από 200 ευρώ για τη χονδρεμπορική τιμή
«Ηλεκτροσόκ» στο ρεύμα με πάνω από 200 ευρώ για τη χονδρεμπορική τιμή
Στα 208 ευρώ η μεγαβατώρα για σήμερα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας - Η χαμηλή παραγωγή των ΑΠΕ και η διπλή εικόνα στις άλλες ευρωπαϊκές αγορές
Εκρηκτική άνοδο καταγράφει, για μια ακόμη φορά, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά.
Ειδικότερα, για σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 207,93 ευρώ, με αύξηση κατά 26% σε σχέση με χθες που ήταν στα 165,25 ευρώ.
Αντίστοιχα και στη διακύμανση, αν και η χαμηλότερη τιμή παραμένει μηδενική στα 0,01 ευρώ/MWh για ένα μικρό χρονικό διάστημα από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η υψηλότερη έχει… πετάξει στα 346,10 ευρώ από 270,6 ευρώ που ήταν χθες.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας από τους λόγους που έφεραν το σημερινό «ηλεκτροσόκ» είναι και η μειωμένη παραγωγή των ΑΠΕ που συμμετέχουν στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής με ποσοστό 48%, όταν τις προηγούμενες ημέρες ήταν πάνω από 53% και στις αρχές της εβδομάδας είχε φτάσει το 73%.
Έτσι, η συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου έχει αυξηθεί στο 29,56%, ενώ ακολουθούν τα υδροηλεκτρικά με 7,58%, οι εισαγωγές με 7,01%, ο λιγνίτης με 6,70% και η αποθήκευση με 1,16%.
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Ειδικότερα, για σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 207,93 ευρώ, με αύξηση κατά 26% σε σχέση με χθες που ήταν στα 165,25 ευρώ.
Αντίστοιχα και στη διακύμανση, αν και η χαμηλότερη τιμή παραμένει μηδενική στα 0,01 ευρώ/MWh για ένα μικρό χρονικό διάστημα από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η υψηλότερη έχει… πετάξει στα 346,10 ευρώ από 270,6 ευρώ που ήταν χθες.
Χαμηλή παραγωγή των ΑΠΕ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας από τους λόγους που έφεραν το σημερινό «ηλεκτροσόκ» είναι και η μειωμένη παραγωγή των ΑΠΕ που συμμετέχουν στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής με ποσοστό 48%, όταν τις προηγούμενες ημέρες ήταν πάνω από 53% και στις αρχές της εβδομάδας είχε φτάσει το 73%.
Έτσι, η συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου έχει αυξηθεί στο 29,56%, ενώ ακολουθούν τα υδροηλεκτρικά με 7,58%, οι εισαγωγές με 7,01%, ο λιγνίτης με 6,70% και η αποθήκευση με 1,16%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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