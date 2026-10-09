«Ηλεκτροσόκ» στο ρεύμα με πάνω από 200 ευρώ για τη χονδρεμπορική τιμή

Στα 208 ευρώ η μεγαβατώρα για σήμερα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας - Η χαμηλή παραγωγή των ΑΠΕ και η διπλή εικόνα στις άλλες ευρωπαϊκές αγορές