Soft drinks: Τα νέα αναψυκτικά είναι premium και ψαγμένα
Soft drinks: Τα νέα αναψυκτικά είναι premium και ψαγμένα
Τζίντζερ, εσπεριδοειδή και ιδιαίτεροι συνδυασμοί πρωταγωνιστούν σε μια νέα γενιά λιγότερο γλυκών, μη αλκοολούχων ποτών
Τα αναψυκτικά μπαίνουν σε νέα εποχή, αποκτώντας πιο σύγχρονη και ενήλικη ταυτότητα, με premium συσκευασίες, ιδιαίτερες γεύσεις και λιγότερη ζάχαρη. Η αλλαγή δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο του μπουκαλιού, αλλά αφορά και τον ρόλο που διεκδικεί πλέον το soft drink: από ένα απλό συνοδευτικό ενός γεύματος ή μια επιλογή που σβήνει τη δίψα, γίνεται ένα premium ποτό που μπορεί να σταθεί αυτόνομα σε ένα δείπνο, μια έξοδο ή μια κοινωνική περίσταση.
Από τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης μέχρι τη Βρετανία, όπου κατηγοριοποιούνται ως grown-up soft drinks, τα νέα προϊόντα επενδύουν στη γεύση, την εμφάνιση και τη γευστική εμπειρία. Σύμφωνα με τη Euromonitor στην εξέλιξη της αγοράς των soft drinks σημαντικό ρόλο παίζουν η μειωμένη ζάχαρη, τα διατροφικά χαρακτηριστικά και οι premium προτάσεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Από τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης μέχρι τη Βρετανία, όπου κατηγοριοποιούνται ως grown-up soft drinks, τα νέα προϊόντα επενδύουν στη γεύση, την εμφάνιση και τη γευστική εμπειρία. Σύμφωνα με τη Euromonitor στην εξέλιξη της αγοράς των soft drinks σημαντικό ρόλο παίζουν η μειωμένη ζάχαρη, τα διατροφικά χαρακτηριστικά και οι premium προτάσεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα