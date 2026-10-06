Soft drinks: Τα νέα αναψυκτικά είναι premium και ψαγμένα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Soft drinks: Τα νέα αναψυκτικά είναι premium και ψαγμένα

Τζίντζερ, εσπεριδοειδή και ιδιαίτεροι συνδυασμοί πρωταγωνιστούν σε μια νέα γενιά λιγότερο γλυκών, μη αλκοολούχων ποτών

Soft drinks: Τα νέα αναψυκτικά είναι premium και ψαγμένα
Τα αναψυκτικά μπαίνουν σε νέα εποχή, αποκτώντας πιο σύγχρονη και ενήλικη ταυτότητα, με premium συσκευασίες, ιδιαίτερες γεύσεις και λιγότερη ζάχαρη. Η αλλαγή δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο του μπουκαλιού, αλλά αφορά και τον ρόλο που διεκδικεί πλέον το soft drink: από ένα απλό συνοδευτικό ενός γεύματος ή μια επιλογή που σβήνει τη δίψα, γίνεται ένα premium ποτό που μπορεί να σταθεί αυτόνομα σε ένα δείπνο, μια έξοδο ή μια κοινωνική περίσταση.

Από τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης μέχρι τη Βρετανία, όπου κατηγοριοποιούνται ως grown-up soft drinks, τα νέα προϊόντα επενδύουν στη γεύση, την εμφάνιση και τη γευστική εμπειρία. Σύμφωνα με τη Euromonitor στην εξέλιξη της αγοράς των soft drinks σημαντικό ρόλο παίζουν η μειωμένη ζάχαρη, τα διατροφικά χαρακτηριστικά και οι premium προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης