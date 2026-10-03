Κάλια Κωνσταντινίδου (Empiria Group): «Γιατί η τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία»

Η συνιδρύτρια της Empiria Group μιλά για τις τιμές στην πολυτελή φιλοξενία, την πίεση που δέχονται οι Κυκλάδες, τη στέγαση των εποχικών εργαζομένων και το κόστος της «συνειδητής πολυτέλειας»