Κάλια Κωνσταντινίδου (Empiria Group): «Γιατί η τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία»
Κάλια Κωνσταντινίδου (Empiria Group): «Γιατί η τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία»
Η συνιδρύτρια της Empiria Group μιλά για τις τιμές στην πολυτελή φιλοξενία, την πίεση που δέχονται οι Κυκλάδες, τη στέγαση των εποχικών εργαζομένων και το κόστος της «συνειδητής πολυτέλειας»
Η συνιδιοκτήτρια της Empiria Group, της εταιρείας η οποία ιδρύθηκε το 1989 στη Σαντορίνη από τον σύζυγό της Αντώνη Ηλιόπουλο, βλέπει στην επιμήκυνση της σεζόν μια ευκαιρία για την ελληνική φιλοξενία. Ο όμιλος, διαθέτει σήμερα επτά ξενοδοχεία σε Κυκλάδες και Πελοπόννησο και σχεδιάζει την είσοδό του στην Αθήνα. Η ανάπτυξή του φέρνει στο τραπέζι και ερωτήματα που αφορούν συνολικά τον κλάδο: πόσο μπορούν ακόμη να ανεβαίνουν οι τιμές, τι περιθώρια έχουν τα νησιά να δεχθούν περισσότερη δραστηριότητα και πώς στεγάζονται οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά;
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα