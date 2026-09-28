Η επιστροφή Κ.Μ, τα μικρά, τα πιο μεγάλα και τα πιο δύσκολα της διαχείρισης στο Μ.Μ, έκλεισε το deal του ΙΑΣΩ, ο Γκριμάλντι δεν μιλάει για την Attica Group

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Αποφάσεις για το κόμμα

Τι γυρεύει ο Χατζηδάκης στην Τουλούζη

Ο μεσσηνιακός χρησμός για το κόμμα Σαμαρά

Εκλεισε το deal της Τράπεζας Πειραιώς για το ΙΑΣΩ

Γκριμάλντι: Δεν με ενδιαφέρει εξαγορά της Attica Group

Στην Goldman Sachs ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος

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Η ακτινογραφία του ΧΑ στο 6μηνο: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 39,2%

Παίζεται το πρόσημο του ΧΑ

Απογειώνονται τα κέρδη (και τα μερίσματα) της Fraport Greece

Super market: Μεγάλο τραπέζι, λίγες καρέκλες

Τέλος πάντων, μιας και μιλάμε για τιμές, κρύο και χειμώνα, την Τετάρτη θα ανακοινωθεί το πρώτο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης το οποίο όμως δεν θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά θα πρόκειται ουσιαστικά για μια παράταση της επιδότησης στην αντλία από κράτος και διυλιστήρια περίπου στα επίπεδα που ισχύουν και σήμερα. Το πετρέλαιο θέρμανσης όσον αφορά την επιδότηση θα το δουν στις 14 Οκτωβρίου που ξεκινάει, ας πούμε, τυπικά η χειμερινή περίοδος και έως τότε θα υπάρχει καλύτερη εικόνα για το πώς θα έχει διαμορφωθεί η τιμή του διεθνώς. Κατά τα λοιπά, ο Μητσοτάκης -μετά από μια ευχάριστη και δημιουργική παύση πέντε ημερών στις ΗΠΑ, όπου είδε και μίλησε πλην της παρουσίας του στον ΟΗΕ και με πολλούς και μεγάλους διεθνείς επενδυτές- γυρνάει... στα τετριμμένα. Είπαμε και προ ημερών έχει να διαχειριστεί και μια επιχειρηματική κόντρα που κατά κάποιον τρόπο αφορά την κυβέρνηση, αφού στις δουλειές αυτές εμπλέκεται κυρίως το κράτος και φαίνεται ότι έχει πάρει ευρύτερες, υπερατλαντικές διαστάσεις. Όχι ότι για έναν πρωθυπουργό σε προεκλογική χρονιά τέτοιοι χειρισμοί επιχειρηματικών διαφορών είναι το μοναδικό ή το πιο σοβαρό ζήτημα, αλλά... δεν το θέλεις στα πόδια σου που λένε και φυσικά όταν έχει και… μεγάλες ουρές το θέμα, άσε που έρχεται και ο Ρούμπιο την άλλη εβδομάδα και υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα με την Τουρκία, εθνικά, αμυντικά. Γενικώς ο Κ.Μ θα έχει να αντιμετωπίσει ό,τι αντιμετωπίζει πάντοτε ένας άνθρωπος που διευθύνει, από... μαγαζάτορας έως πρωθυπουργός και φεύγει από πάνω από τη δουλειά έστω και για λίγες ημέρες, ένα χαλάρωμα το οποίο εκδηλώθηκε από άσχετες δηλώσεις υπουργών, έως διάφορες μικρές εσωκομματικές κόντρες που εκδηλώνονται ενόψει κάλπης. Την ώρα που ξαναλέω το πλέον σημαντικό θέμα που έχει να αντιμετωπίσει είναι η ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα που πιθανώς θα επιδεινωθεί λόγω πετρελαίου.-Η επιστροφή του Μητσοτάκη στην Αθήνα πάντως, εκτός από τις σημερινές αρκετές συσκέψεις, θα έχει και περιοδείες εκτός τειχών. Στο πρόγραμμά του, που μένει βέβαια να επιβεβαιωθεί, υπάρχει επίσκεψη στον Ασπρόπυργο την Τρίτη, ενώ την Παρασκευή θα πάει στην Πιερία, σε έναν πολύ δύσκολο νομό για τη Νέα Δημοκρατία. Θα επισκεφθεί βεβαίως και τον Όλυμπο που πρόσφατα μπήκε στη λίστα της UNESCO.-Εκτός από το καλιμπράρισμα των ρυθμών της κυβέρνησης, ο Μητσοτάκης αυτές τις μέρες έχει να πάρει αποφάσεις και για την αναδιάταξη στο κόμμα της ΝΔ. Υπάρχει μία εκκρεμότητα με τους δύο αναπληρωτές Τύπου, καθώς ο Μητσοτάκης δεν χάρηκε καθόλου με τη διαρροή του ονόματος του Χρήστου Λαγκαδιανού που προορίζεται μαζί με την Πορφυλλένια Κανελλοπούλου για τη θέση, οπότε θα γίνει σχετική συζήτηση. Επίσης, εκκρεμούν αποφάσεις για ονόματα υποψηφίων που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, αλλά και για αλλαγές στην κομματική δομή που δρομολογεί ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Κυρανάκης.-Με γεμάτη ατζέντα πηγαίνει σήμερα στην Τουλούζη της Γαλλίας ο Κωστής Χατζηδάκης για την Πολιτική Συνέλευση του ΕΛΚ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα είναι κεντρικός ομιλητής στη συζήτηση για την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης, αλλά το ενδιαφέρον βρίσκεται και στη συνέχεια: ως επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του ΕΛΚ για την Ανταγωνιστικότητα, θα εισηγηθεί το σχετικό ψήφισμα στην Πολιτική Συνέλευση. Με άλλα λόγια, θα πάρει τον λόγο για το μεγάλο πρόβλημα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα παρουσιάσει την πολιτική πρόταση της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς για την αντιμετώπισή του. Κοινώς, ο Χατζηδάκης θα κάνει σε ευρωπαϊκό κοινό μια εμφάνιση με βαρύτητα, χτίζοντας ένα συναφές προφίλ.-Με αφορμή το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά που έγινε την Κυριακή στην Πύλο, ο Αντώνης Σαμαράς βρέθηκε το προηγούμενο τριήμερο στη Μεσσηνία και έκανε επαφή με πυρήνες του, ανθρώπους που διαχρονικά είναι κοντά του, αλλά και στελέχη που συζητούνται για το νέο κόμμα που λέει ότι θα κάνει. Σε διάφορα τραπέζια που έγιναν τους είπε κάτι του στυλ ότι «η κοινωνία ζητά να δημιουργηθεί το κόμμα», αν και δεν έγινε πιο συγκεκριμένος ως προς το χρονοδιάγραμμα, καθώς προτιμά να αιωρούνται οι φήμες και οι παρεμβάσεις του να αποκτούν έτσι πρόσθετη δυναμική, παρά να εγκλωβιστεί σε μια συζήτηση καθημερινότητας και να πρέπει να απαντάει ενδεχομένως για στελέχη που θα παρουσιάσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα αρχίσουν ακριβώς την επόμενη της ανακοίνωσης και αργότερα βέβαια όταν θα βγαίνουν στη φόρα οι υποψήφιοι. Στα τραπέζια αυτά πάντως μίλησε ευρύτερα πολιτικά, όχι για τοπικά θέματα της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου, αλλά για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική κ.λπ. Αυτό που πάντως είναι αισθητό στην Πελοπόννησο είναι ότι υπέρ του Σαμαρά κάνει κινητοποίηση σε επίπεδο στελεχών ο πρώην περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, ο οποίος μπορεί να είναι και ο ίδιος υποψήφιος στην Αρκαδία.-Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η συμφωνία μεταξύ της Oaktree Capital Management και της Τράπεζας Πειραιώς για την απόκτηση του ΙΑΣΩ από την ΗΜΙΘΕΑ. Οι σχετικές ανακοινώσεις επίκεινται και η συμφωνία θα περάσει στο επόμενο στάδιο της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει να επεκταθεί στις υπηρεσίες Υγείας, μια εξέλιξη που στηρίζει και το σημαντικό απόκτημά της, την Εθνική Ασφαλιστική, για την οποία η τράπεζα επιδιώκει, με κάθε τρόπο, να μειώσει τα κόστη της. Αυτό, άλλωστε, ήταν μία από τις βασικές ερωτήσεις των αναλυτών σε όλα τα roadshows στα οποία μετείχε η τράπεζα. Λογικά λοιπόν η ανακοίνωση για το ΙΑΣΩ δεν θα καθυστερήσει, καθώς ο έλεγχος και όλα τα θέματα που εκκρεμούσε να διευκρινιστούν έχουν πλέον περατωθεί και οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια.-Η χρονική συγκυρία της δήλωσης του Εμανουέλε Γκριμάλντι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο του 27ου Euromed Convention «From Land to Sea», που πραγματοποιήθηκε στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας, έδωσε σαφές περίγραμμα των σχεδίων του για την ελληνική αγορά. Την ώρα που στην ακτοπλοϊκή αγορά συζητείται έντονα ότι ο Όμιλος Attica θα μπορούσε να τεθεί προς πώληση, ο Ιταλός εφοπλιστής ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να επεκταθεί περαιτέρω στις ελληνικές γραμμές. Ο σχεδιασμός του περιορίζεται στον άξονα Πειραιάς–Μήλος–Ηράκλειο και στην Αδριατική. Ρόδος, Κυκλάδες και ενδονησιωτικές συνδέσεις μένουν εκτός πλάνου. «Δεν δραστηριοποιούμαστε μεταξύ μικρότερων νησιών», ήταν η χαρακτηριστική του απάντηση. Η τοποθέτηση δεν έγινε ως ευθεία απάντηση σε ερώτηση για την Attica και δύσκολα περνά απαρατήρητη. Διότι μια πιθανή εξαγορά του μεγαλύτερου ελληνικού ακτοπλοϊκού ομίλου θα έφερνε τον Grimaldi ακριβώς στις γραμμές από τις οποίες δηλώνει ότι θέλει να μείνει μακριά. Το ερώτημα που κυκλοφορεί στα ναυτιλιακά γραφεία είναι απλό: γιατί να αγοράσει ένα εκτεταμένο δίκτυο στο Αιγαίο, όταν ο ίδιος λέει ότι δεν το χρειάζεται; Είτε, λοιπόν, τα σενάρια για την Attica δεν τον αφορούν, είτε οποιαδήποτε θεωρητική εμπλοκή του θα απαιτούσε εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική. Προς το παρόν, πάντως, ο Γκριμάλντι δείχνει να βγάζει μόνος του το όνομά του από το κάδρο.-Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για τη Eurobank η παραίτηση από Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας και τις αντίστοιχες επιτροπές στις οποίες συμμετείχε ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος. Το παρασκήνιο πίσω από την αποχώρηση του στελέχους είναι η ανάληψη υψηλόβαθμης θέσης στην Goldman Sachs. Κατόπιν αυτού η παραμονή του στη Eurobank δημιουργούσε ασυμβίβαστο. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός πως οι διεθνείς οίκοι αναζητούν υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού banking με στόχο να ανοίξουν περαιτέρω εργασίες στη χώρα μας.-Απομένουν τρεις -μαζί με τη σημερινή- ημέρες για την ολοκλήρωση της προθεσμίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου, με το 48% των εισηγμένων (σε πλήθος) εταιρειών να μην έχει δημοσιεύσει μεγέθη. Οι 76 εισηγμένες (περιλαμβάνονται και οι νεοεισαχθείσες ναυτιλιακές) στα μέχρι στιγμής συγκεντρωτικά μεγέθη του εξαμήνου εμφανίζουν αύξηση του κύκλου εργασιών 18,8% (53,6 δισ. ευρώ), αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 43,2% (10,26 δισ. ευρώ) και αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 39,2% (7,53 δισ. ευρώ). Οι εμποροβιομηχανικές εταιρείες αποτελούν τον βασικό μοχλό μεγέθυνσης της κερδοφορίας με αύξηση 76% και διεύρυνση των περιθωρίων λειτουργικών κερδών κατά 327 μονάδες βάσης. ΔΕΗ και διυλιστήρια αποτελούν τους κύριους φορείς της βελτίωσης των μεγεθών, χωρίς ωστόσο να υστερούν οι υπόλοιπες εισηγμένες. Μέχρι στιγμής το 88% των εταιρειών που έχει δημοσιεύσει είναι κερδοφόρο εκ των οποίων το 71% εμφάνισε βελτίωση της περυσινής εξαμηνιαίας επίδοσης. Τα μεγέθη δύσκολα θα αλλάξουν καθώς το βασικό σκέλος των δεικτοβαρών μετοχών έχει δημοσιεύσει μεγέθη (με εξαίρεση ίσως τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ). Όσοι δεν δημοσιεύσουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, οι μετοχές τους θα τεθούν σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης.-Όλα δείχνουν ότι το πρόσημο του μήνα θα κριθεί στην τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου καθώς η απόκλιση από τις 2.677 μονάδες, επίπεδο στο οποίο έκλεισε ο Αύγουστος, απέχει λιγότερο από 1% από τα τρέχοντα επίπεδα. Το σερί των ανοδικών μηνών μέχρι στιγμής είναι πέντε. Σε ό,τι αφορά τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές ο Σεπτέμβριος τρέχει με 559 εκατ. ευρώ, το οποίο συνιστά ρεκόρ 18 ετών.-Εκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποίησε προ ημερών η Fraport Greece «Α» Α.Ε. όπου ελήφθη απόφαση για διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ύψους έως 50 εκατ. ευρώ υπέρ των μετόχων της εταιρείας. Η Fraport Greece «A» έχει υπό τη διαχείρισή της το «πακέτο» των επτά από τα 14 συνολικά περιφερειακά αεροδρόμια (που θα ανέβουν στα 15 μαζί με τη νέα παραχώρηση της Καλαμάτας) υπό τον όμιλο Fraport στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των αεροδρομίων Ακτίου, Ζακύνθου, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Χανίων και το μέρισμα των 50 εκατ. ευρώ προκύπτει από τα κέρδη της χρήσης του 2025. Επισημαίνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ξεπέρασαν πέρυσι τα 69,23 εκατ. ευρώ με συνολικά έσοδα 366,4 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχη απόφαση για συνολικό μέρισμα ύψους 30 εκατ. ευρώ είχε ληφθεί και πέρυσι την ίδια εποχή για τις χρήσεις 2023 (9 εκατ. ευρώ) και 2024 (21 εκατ. ευρώ). To έτερο «πακέτο» των λοιπών 7 αεροδρομίων, Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης και Σκιάθου, είναι στην ομπρέλα της Fraport Greece «Β» η οποία είχε το 2025 κέρδη μετά από φόρους ύψους 34,78 εκατ. ευρώ, με συνολικά έσοδα 277,1 εκατ. ευρώ.-Κι επειδή ανοίξαμε το κεφάλαιο των λιανικών πωλήσεων, να αναφέρουμε πως ο χάρτης των σούπερ μάρκετ έχει πλέον 4 ορόφους. Στον πρώτο, μόνος, ο όμιλος Σκλαβενίτη με τζίρο €6,13 δισ. το 2025 (από €5,56 δισ.), λειτουργικά κέρδη €392,1 εκατ., καθαρά όμως €99,5 εκατ. από €108,7 εκατ. Η μητρική εμφάνισε τζίρο πάνω από €5 δισ. για πρώτη φορά. Το μέγεθος μεγαλώνει ταχύτερα από την κερδοφορία ακόμη και στην κορυφή. Στον 2ο όροφο, κατοικεί η Lidl Ελλάς που ως ομόρρυθμη δεν δημοσιεύει, αλλά υπολογίζεται στα €2,5 δισ. Στον 3ο όροφο, η ΑΒ Βασιλόπουλος, γύρω στα €2 δισ. Εκεί μετακόμισε από φέτος και η Μασούτης. Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου, με όρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού την εκποίηση 53 καταστημάτων σε περιοχές τοπικής συγκέντρωσης. Οι αυτοτελείς πωλήσεις του 2025, €1,203 δισ. της Μασούτης και €836 εκατ. της Κρητικός, δίνουν μια βάση τζίρου της τάξης των €2,04 δισ. Η ΑΒ πλέον σε απόσταση αναπνοής, ενώ σε δίκτυο η Μασούτης προηγείται ήδη με 1.200 καταστήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία Γιάννη Μασούτη και Άγγελου Κρητικού έκλεισε στα €190 εκατ. συνολικά, εκ των οποίων €100 εκατ. μετρητά και περίπου €90 εκατ. δάνεια της Κρητικός που ανέλαβε ο αγοραστής. Αυτά τα €100 εκατ. καθαρά αγόρασαν €836 εκατ. τζίρου, δηλαδή 12 λεπτά ανά ευρώ πωλήσεων. Η Κρητικός ήταν ζημιογόνος το 2025, με περιθώριο EBITDA γύρω στο 3,5% έναντι περίπου 6% της Μασούτης. Αυτή η διαφορά είναι το πραγματικό στοίχημα. Αν το δίκτυο της Κρητικός φτάσει το περιθώριο της Μασούτης, ο αγοραστής προσθέτει €20 εκατ. EBITDA τον χρόνο από το ίδιο μαγαζί. Η αγορά συνολικά διακίνησε €16,24 δισ. το 2025 (NielsenIQ), +7,1%, με το έτοιμο γεύμα να ξεπερνά για πρώτη φορά το €1 δισ. Το τραπέζι του λιανεμπορίου μεγαλώνει διαρκώς, οι καρέκλες όχι.