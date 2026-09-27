Ναυάγιο χωρίς τέλος για την Τουρκία
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Ναυάγιο χωρίς τέλος για την Τουρκία

Τα νεότερα στοιχεία αλλάζουν αρκετά την εικόνα γύρω από το «εθνικό αυτοκίνητο» της Τουρκίας. Η Togg έχει αποκτήσει ισχυρή θέση στην εγχώρια αγορά, όμως η απόπειρα εξόδου στην Ευρώπη εξακολουθεί να κινείται σε εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Την ίδια στιγμή, ολόκληρη η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντική πτώση παραγωγής και εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων.

Ναυάγιο χωρίς τέλος για την Τουρκία
UPD:

Δύο μήνες μετά τα στοιχεία που είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την πορεία της Togg, τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά.

Το αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει τη βιτρίνα της νέας τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας όχι μόνο δεν υποχωρεί στην εσωτερική αγορά, αλλά τον Αύγουστο κατάφερε να τοποθετήσει δύο μοντέλα στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων αυτοκινήτων στην Τουρκία.

Το μεγάλο ερωτηματικό βρίσκεται πλέον αλλού: στην Ευρώπη.

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Και εκεί η εικόνα παραμένει εντελώς διαφορετική.

Η Togg γύρισε το παιχνίδι στην Τουρκία

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UPD:
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