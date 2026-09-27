Ναυάγιο χωρίς τέλος για την Τουρκία

Δύο μήνες μετά τα στοιχεία που είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την πορεία της Togg, τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά.

Το αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει τη βιτρίνα της νέας τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας όχι μόνο δεν υποχωρεί στην εσωτερική αγορά, αλλά τον Αύγουστο κατάφερε να τοποθετήσει δύο μοντέλα στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων αυτοκινήτων στην Τουρκία.

Το μεγάλο ερωτηματικό βρίσκεται πλέον αλλού: στην Ευρώπη.

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Και εκεί η εικόνα παραμένει εντελώς διαφορετική.

Η Togg γύρισε το παιχνίδι στην Τουρκία