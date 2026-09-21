Γιώργος Προκοπίου: Το ελληνικό Pinios στην καρδιά του Ορμούζ

Στην καρδιά του νέου συστήματος μεταφοράς πετρελαίου που διαμορφώνεται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται το VLCC Pinios, το οποίο διαχειρίζεται η Dynacom του Γιώργου Προκοπίου.Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Reuters, που επικαλείται στοιχεία των Kpler και LSEG, το Pinios ήταν ένα από τα μόλις πέντε ορατά εμπορικά πλοία που εξήλθαν από το Ορμούζ την Κυριακή.Σήμερα πραγματοποιεί μεταφόρτωση περίπου 2 εκατ. βαρελιών ιρακινού αργού Basrah στο VLCC New Constant ανοικτά της Fujairah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το φορτίο αναμένεται στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς την Κίνα.Η Dynacom δεν σχολίασε στο Reuters την επιχείρηση. Η κίνηση του Pinios αποτυπώνει το νέο μοντέλο που αναπτύσσεται για να διατηρηθούν οι πετρελαϊκές ροές από τον Περσικό Κόλπο παρά τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα. Δεξαμενόπλοια παραλαμβάνουν φορτία από τα λιμάνια του Κόλπου, διέρχονται από το Ορμούζ και στη συνέχεια πραγματοποιούν μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο σε ασφαλέστερα νερά. Άλλα VLCC αναλαμβάνουν από εκεί το μεγάλο ταξίδι προς την Ασία.Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πλωτό πετρελαϊκό «γεφύρι», το οποίο αυξάνει τις ανάγκες σε διαθέσιμα δεξαμενόπλοια και επηρεάζει άμεσα τη ναυλαγορά.Το Reuters αναφέρει ότι το σύστημα μεταφορτώσεων ανοικτά της Fujairah και στον Κόλπο του Ομάν αποκτά πλέον μεγαλύτερη έκταση. Σύμφωνα με την Kpler, περίπου 2,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως αναμένεται να διακινηθούν τον Σεπτέμβριο μέσω τέτοιων επιχειρήσεων, έναντι 1,4 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Αύγουστο.Η περίπτωση του Pinios αποκτά ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς το πλοίο εντάσσεται πλέον στην πράξη στο μοντέλο πλοίο μικρών διαδρομών – Ορμούζ – μεταφόρτωση – VLCC μεγάλων αποστάσεων, που διαμορφώνει νέες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων.Υπενθυμίζεται ότι το νεότευκτο Pinios, χωρητικότητας περίπου 306.000 dwt, έχει συνδεθεί με συμφωνία πώλησης από τη Dynacom προς την Onex DMCC έναντι περίπου 200 εκατ. δολαρίων.