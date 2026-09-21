Ζητείται επενδυτής για 5άστερο project άνω των €59 εκατ. σε εκκλησιαστικό «φιλέτο» στη Ρόδο

Η αξιοποίηση της έκτασης προβλέπεται μέσω σύστασης δικαιώματος επιφανείας επί των κτιρίων που θα ανεγείρει ο επενδυτής, με διάρκεια 50 ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης