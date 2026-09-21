Ζητείται επενδυτής για 5άστερο project άνω των €59 εκατ. σε εκκλησιαστικό «φιλέτο» στη Ρόδο
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Ζητείται επενδυτής για 5άστερο project άνω των €59 εκατ. σε εκκλησιαστικό «φιλέτο» στη Ρόδο

Η αξιοποίηση της έκτασης προβλέπεται μέσω σύστασης δικαιώματος επιφανείας επί των κτιρίων που θα ανεγείρει ο επενδυτής, με διάρκεια 50 ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Ζητείται επενδυτής για 5άστερο project άνω των €59 εκατ. σε εκκλησιαστικό «φιλέτο» στη Ρόδο
Το επενδυτικό μομέντουμ στον ελληνικό τουρισμό επιχειρεί να αξιοποιήσει η Εκκλησία με εκτάσεις που προωθούνται προς αξιοποίηση σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και μάλιστα ακόμη και μέσα από πιο σύνθετα μοντέλα αξιοποίησης.

Ο λόγος για το εκκλησιαστικό «φιλέτο» που προωθείται προς αξιοποίηση στη Ρόδο με το δικαίωμα επιφανείας για 50 χρόνια και την υποχρέωση του επενδυτή για ένα τουριστικό project αξίας άνω των 59 εκατ. ευρώ με την υποχρέωση ανακαίνισης ανά 15ετία. Πίσω από τη δημοπρασία βρίσκεται η Μοναστηριακή Επιτροπή της Ιεράς Ανδρώας Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πλημμυρίου, Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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