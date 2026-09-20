Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν 150 ευρώ και ποιοι 400 ευρώ περισσότερα από πέρυσι

Στα 400 ευρώ αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, από τα 250 ευρώ που είχαν λάβει πέρυσι.Παράλληλα, διευρύνεται σημαντικά και ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς η ενίσχυση επεκτείνεται πλέον στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς πρόσθετα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.Το ίδιο ποσό θα λάβουν επίσης στις 30 Νοεμβρίου 2026 οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου (χηρείας), τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.400 ευρώ αφορολόγητα για 2,2 εκατ. πολίτεςΜε τη νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, οι συνολικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.196.751 πολίτες, δηλαδή περίπου 2,2 εκατομμύρια άτομα.Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με το 2025, όταν οι δικαιούχοι ανέρχονταν περίπου σε 1,4 εκατομμύρια.Οι παλαιοί δικαιούχοι θα δουν αύξηση 60% ή 150 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τα 250 ευρώ που είχαν λάβει πέρυσι. Παράλληλα, οι νέοι δικαιούχοι αποκτούν για πρώτη φορά μια μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ.Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί καθαρό και αφορολόγητο για όλους τους δικαιούχους, ενώ το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ.Από το ποσό αυτό:712 εκατ. ευρώ αφορούν 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εξαιρουμένων όσων λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις ή επιδόματα,8 εκατ. ευρώ αφορούν 19.753 συνταξιούχους ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου,71 εκατ. ευρώ αφορούν 176.578 δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ,

69 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε 171.738 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ,20 εκατ. ευρώ αφορούν 49.570 δικαιούχους επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων.Η διαφορά στην τσέπη των συνταξιούχωνΗ διεύρυνση της ενίσχυσης αποτυπώνει τη σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.Τον Νοέμβριο του 2025, την οικονομική ενίσχυση είχαν λάβει 1.452.246 πολίτες, με το ποσό να ανέρχεται σε 250 ευρώ και το συνολικό κόστος να φτάνει τα 363 εκατ. ευρώ.Τον Απρίλιο του 2026, το μέτρο διευρύνθηκε, με τους δικαιούχους να αυξάνονται σε 1.925.361 και το ποσό να ανεβαίνει στα 300 ευρώ, με δημοσιονομικό κόστος 578 εκατ. ευρώ.Πλέον, αντί για 300 ευρώ, η ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ, ενώ προστίθενται 744.500 περισσότεροι δικαιούχοι.Οι νέοι ωφελούμενοι προέρχονται κυρίως από την κατηγορία των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, οι οποίοι αυξάνονται από 1.507.722 σε 1.779.112 δικαιούχους. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα λάβει συνολικά 712 εκατ. ευρώ.Έρχονται αυξήσεις στις συντάξεις από τον ΔεκέμβριοΗ οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου παρεμβάσεων που περιλαμβάνει και νέες αυξήσεις στις συντάξεις.Με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027, η οποία αναμένεται να καταβληθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, οι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση που θα υπολογιστεί με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.Αυτό σημαίνει ότι αύξηση θα λάβει το σύνολο των συνταξιούχων.Με βάση τις εκτιμήσεις του Απριλίου 2026, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σήμερα σε 2,6%, ενώ το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 750 εκατ. ευρώ.Ωστόσο, το τελικό ποσοστό μπορεί να είναι υψηλότερο και θα καθοριστεί από τις μακροοικονομικές προβλέψεις του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού 2027, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο του 2026.Σωρευτική αύξηση συντάξεων έως 19% από το 2023Οι συντάξεις έχουν ήδη αυξηθεί βάσει του συνδυασμού ΑΕΠ και πληθωρισμού κατά:7,75% το 2023,3% το 2024,2,4% το 2025,2,4% το 2026.Η συνολική σωρευτική αύξηση για την περίοδο 2023-2026 ανέρχεται σε 16,4%, με συνολικό ετήσιο κόστος περίπου 2,5 δισ. ευρώ.Με την αύξηση του Ιανουαρίου 2027, η συνολική αύξηση από το 2023 αναμένεται να φτάσει περίπου στο 19%, με το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος να διαμορφώνεται κοντά στα 3,25 δισ. ευρώ.Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται ότι οι συντάξεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται και τα επόμενα χρόνια, με βάση την πορεία της οικονομίας και χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος των αυξήσεων στις συντάξεις αναμένεται να φτάσει περίπου τα 2,7 δισ. ευρώ το 2030 σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα του 2026.