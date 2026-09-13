Αβοκάντο και μάνγκο made in Greece: Η νέα αγροτική ευκαιρία που φέρνει η κλιματική αλλαγή (χάρτες)

Η Rabobank βλέπει ευκαιρίες για την Ελλάδα στην αύξηση της παραγωγής αβοκάντο και μάνγκο, την ίδια ώρα που η ζήτηση για τροπικά φρούτα ανεβαίνει - Βασικά στοιχήματα η επάρκεια νερού, οι επενδύσεις και οι υποδομές