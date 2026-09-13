Αβοκάντο και μάνγκο made in Greece: Η νέα αγροτική ευκαιρία που φέρνει η κλιματική αλλαγή (χάρτες)
Αβοκάντο και μάνγκο made in Greece: Η νέα αγροτική ευκαιρία που φέρνει η κλιματική αλλαγή (χάρτες)
Η Rabobank βλέπει ευκαιρίες για την Ελλάδα στην αύξηση της παραγωγής αβοκάντο και μάνγκο, την ίδια ώρα που η ζήτηση για τροπικά φρούτα ανεβαίνει - Βασικά στοιχήματα η επάρκεια νερού, οι επενδύσεις και οι υποδομές
Η κλιματική αλλαγή δεν φέρνει μόνο κινδύνους για την ευρωπαϊκή γεωργία, αλλά δημιουργεί και ένα νέο πεδίο ευκαιριών για περιοχές που μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν κατάλληλες για τροπικές καλλιέργειες. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ελλάδα εμφανίζεται ως μία από τις χώρες της νότιας Ευρώπης που μπορούν να διεκδικήσουν ρόλο στην παραγωγή προϊόντων υψηλότερης αξίας, όπως το αβοκάντο και το μάνγκο, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Rabobank.
Η έκθεση επισημαίνει ότι η άνοδος των θερμοκρασιών, οι λιγότεροι παγετοί και η μετατόπιση των καλλιεργητικών περιόδων δημιουργούν νέες δυνατότητες για τμήματα της Μεσογείου, όπου η παραγωγή υποτροπικών και τροπικών φρούτων μπορεί να εξελιχθεί σε μια εναλλακτική λύση για τους παραγωγούς, που αναζητούν καλλιέργειες με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η έκθεση επισημαίνει ότι η άνοδος των θερμοκρασιών, οι λιγότεροι παγετοί και η μετατόπιση των καλλιεργητικών περιόδων δημιουργούν νέες δυνατότητες για τμήματα της Μεσογείου, όπου η παραγωγή υποτροπικών και τροπικών φρούτων μπορεί να εξελιχθεί σε μια εναλλακτική λύση για τους παραγωγούς, που αναζητούν καλλιέργειες με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα