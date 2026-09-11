Δύσκολοι καιροί για τον πρίγκιπα της πολυτέλειας: Ο Μπερνάρ Αρνό εκτός του top 10 των πλουσιότερων του κόσμου

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Ο Γάλλος μεγιστάνας των ειδών πολυτελείας Μπερνάρ Αρνό βγήκε από τη λίστα με τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, καθώς η κατάταξη κυριαρχείται πλέον αποκλειστικά από Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους, κυρίως από τον χώρο της τεχνολογίας.Η καθαρή περιουσία του Αρνό υποχώρησε στα 143 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, με τον ιδρυτή της LVMH να πέφτει κάτω από τον Γουόρεν Μπάφετ, τον 96χρονο πρόεδρο της Berkshire Hathaway.Στην κορυφή της λίστας παραμένει με μεγάλη διαφορά ο Έλον Μασκ, με περιουσία 918,8 δισ. δολάρια, ακολουθούμενος από κορυφαίους επιχειρηματίες της τεχνολογίας, όπως οι Λάρι Πέιτζ, Τζεφ Μπέζος, Σεργκέι Μπριν και Μάικλ Ντελ.Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του δείκτη πλούτου του Bloomberg το 2012 που και οι 10 κορυφαίες θέσεις καταλαμβάνονται αποκλειστικά από Αμερικανούς.Από την αρχή του έτους, ο 77χρονος έχει χάσει 65 δισ. δολάρια, τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των 500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά τις δραστηριότητες της LVMH, περιορίζοντας τη ζήτηση σε σημαντικούς εμπορικούς προορισμούς, όπως το Ντουμπάι, για brands του ομίλου από τον χώρο της μόδας, όπως οι Dior, Louis Vuitton και Tiffany, αλλά και για προϊόντα υψηλής κατηγορίας αλκοολούχων ποτών, όπως η σαμπάνια Dom Pérignon και το κονιάκ Hennessy.Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα στην Κίνα, μια από τις σημαντικότερες αγορές της, όπου η δικαστική διαμάχη με τοπική εταιρεία παραγωγής τσαγιού έχει επηρεάσει τις πωλήσεις.Οι μετοχές της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ενισχύθηκαν κατά 0,5% στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής στο Παρίσι. Την προηγούμενη ημέρα, η εταιρεία είχε υποχωρήσει προσωρινά από την πρώτη θέση μεταξύ των γαλλικών εταιρειών σε κεφαλαιοποίηση, καθώς ξεπεράστηκε από τη L’Oréal.Την ίδια ώρα, ο δείκτης S&P 500 των αμερικανικών μετοχών έχει ενισχυθεί κατά 11% φέτος, με τις τεχνολογικές εταιρείες να αποτελούν τον βασικό μοχλό της ανόδου λόγω της αυξανόμενης ζήτησης που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.Ο Αρνό βρισκόταν στη λίστα των 10 πλουσιότερων ανθρώπων από τις 22 Μαρτίου 2017, ενώ για σύντομο διάστημα είχε βρεθεί ακόμη και στην πρώτη θέση από τον Δεκέμβριο του 2022.Ήταν ο πρώτος άνθρωπος εκτός Βόρειας Αμερικής —και ο μοναδικός μεγιστάνας της καταναλωτικής βιομηχανίας— που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης πλούτου, χωρίς κάποιος άλλος να επαναλάβει έκτοτε την επιτυχία του.Ωστόσο, η περίοδος εκείνη ήταν διαφορετική για τον κλάδο της πολυτέλειας. Οι Κινέζοι καταναλωτές οδηγούσαν την ανάπτυξη των πωλήσεων και εταιρείες όπως η LVMH επωφελήθηκαν από τη συσσωρευμένη ζήτηση μετά την άρση των περιορισμών της πανδημίας.