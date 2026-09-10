Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η έπαυλη στη Φλόριντα και οι «χρυσές» business στο real estate

Η νέα αγορά 13,5 εκατ. δολ. από τον μπασκετικό σταρ των Μαϊάμι Χιτ - Το… απέραντο portfolio ακινήτων σε Ελλάδα και ΗΠΑ – Τα deals και τα έσοδα