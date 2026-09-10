Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η έπαυλη στη Φλόριντα και οι «χρυσές» business στο real estate
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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η έπαυλη στη Φλόριντα και οι «χρυσές» business στο real estate

Η νέα αγορά 13,5 εκατ. δολ. από τον μπασκετικό σταρ των Μαϊάμι Χιτ - Το… απέραντο portfolio ακινήτων σε Ελλάδα και ΗΠΑ – Τα deals και τα έσοδα

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η έπαυλη στη Φλόριντα και οι «χρυσές» business στο real estate
Το real estate αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους αγαπημένους κλάδους του Γιάννη Αντετοκούνμπο για επενδύσεις, αν όχι από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στο ΝΒΑ, σίγουρα από την περίοδο που οι… τραπεζικοί λογαριασμοί του άρχισαν να «φουσκώνουν».

Με απανωτά deals σε Ελλάδα και ΗΠΑ, κυρίως, ο 31χρονος σταρ της «Μέκκας του μπάσκετ» δεν σταματά να τοποθετεί ένα μέρος του «πακτωλού» των χρημάτων που εξακολουθεί να κερδίζει από τα «χρυσά» συμβόλαιά του, μεταξύ άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και στις business των ακινήτων.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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